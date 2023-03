Balu und Du

Mehr Chancengerechtigkeit in Deutschland

Das Mentoring-Programm Balu und Du plant in allen Bundesländern mehr Grundschulkinder zu erreichen

Schon heute gibt es ein weites Netzwerk von über 160 Standorten in Deutschland, die das Mentoring-Programm Balu und Du anbieten. Doch Grundschulen und andere Institutionen melden dem Verein immer mehr Bedarfe an. Ab sofort ergänzen daher vier Regionalmanager:innen das Team, um weitere neue lokale Kooperationspartner zu gewinnen. Denn es muss sich was tun: In Deutschland hängt die Chance auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe immer noch zu einem großen Anteil von der sozialen Herkunft ab.

Der renommierte Sachbuch-Bestseller Armin Falk beforscht das Programm seit Beginn und sagt: "Balu und Du ist nicht nur wirksam, sondern auch effizient. Mit Mentoring kann Chancenungleichheit kostengünstig reduziert und die sozio-emotionale Entwicklung gefördert werden. Durch die Unterstützung von Programmen wie Balu und Du lässt sich daher mit vergleichsweise geringem Aufwand ein substanzieller Beitrag zum Gemeinwohl leisten."

Auf der Bildungsmesse didacta 2023 in Stuttgart ist Balu und Du am 11.3.2023 Gastgeber der Diskussion: "Wir können (nicht) mehr!" - Praxisprojekte in Zeiten multipler Krisen und von Bildungsungerechtigkeit".

Der Balu und Du e.V. bietet seit 2001 ein Mentoring-Programm für Grundschulkinder an. Dafür arbeitet er mit Wohlfahrtsverbänden, Schulen (Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildenden Schulen) sowie Hochschulen/Universitäten zusammen, die das Programm vor Ort umsetzen. Im Rahmen einer Patenschaft begleiten junge Leute (Balus) ein Jahr lang ein Grundschulkind (Mogli) auf seinem Lebensweg. Bei gemeinsamen freizeitlichen Aktivitäten lernt das Kind ganz nebenbei vom großen Vorbild.

