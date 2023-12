Die Huforthopädie Schule / DIFHO

Huforthopädie: eine Ausbildung mit Zukunft - auch nebenberuflich

Stuttgart, Heidelberg, Rhede, Bispingen, Hamburg, Paderborn, Berlin und Wien (ots)

Ist der Huf erst ruiniert ... dann kann Huforthopädie helfen! Huforthopäd*innen sind Experten der Optimierung und Wiederherstellung von Hufen und können Pferden, Ponys und Eseln in jedem Alter helfen, wieder in Bestform zu kommen - indem sie Ursachen von Hufproblemen gezielt beseitigen. Die Huforthopädieschule bietet beste Bedingungen für Auszubildende, die diesen spannenden Beruf mit Zukunftspotenzial erlernen möchten. Denn: Der große Bedarf an Huforthopäd*innen ist noch lange nicht gedeckt!

Ausbildung mit Ruhe und Zeit fürs Tier

In der Huforthopädieschule (dieHOS®) erwerben Auszubildende umfassende Fachkenntnisse der Huforthopädie. Dabei legt die Schule großen Wert darauf, dass ausreichend Ruhe und Zeit bei den Pferden, Ponys und Eseln eingeplant wird. Auch außerhalb der Lehrmodule bekommen Azubis Hilfe und Beratung.

Neben dem Fachwissen rund ums Tier und seine Hufe geht es in der Ausbildung auch um Marketing, Kundenkommunikation, Versicherung, bildgebende Diagnostik, Anatomie und vieles mehr, damit Absolvierende nach der Ausbildung rundum gut aufgestellt sich, um als selbstständige Huforthopäd*innen in den Beruf zu starten.

Aufbau der Ausbildung

Die Ausbildung dauert zwei Jahre und besteht aus 18 Wochenendmodulen sowie der Zwischen- und Abschlussprüfung. Da die Module an Wochenenden stattfinden, ist es möglich, die Ausbildung nebenberuflich zu absolvieren. Zurzeit bietet die Huforthopädieschule Ausbildungen an acht Standorten an: in Stuttgart, Heidelberg, Rhede, Bispingen, Hamburg, Paderborn, Berlin und Wien. Anfang 2024 beginnen wieder neue Ausbildungen - alle Informationen und Termine dazu auf difho.de.

Für alle Interessierten: Am 21. Januar findet eine kostenlose Online-Informationsveranstaltung statt, bei der alle Fragen geklärt werden können. Jetzt anmelden!

Über die Huforthopädieschule (dieHOS®)

Die Huforthopädieschule unter der Leitung von Jürgen von Grumbkow-Pfleiderer bildet seit über 30 Jahren aus und ist die größte Hufschule Europas. Sie ist an das Deutsche Institut für Huforthopädie (DIfHO®) angeschlossen und bietet damit die begehrte Zertifizierung, die weltweit für Qualität, Fachwissen und Liebe zum Tier steht. In jedem Jahrgang sind rund 200 Auszubildende dabei.

Original-Content von: Die Huforthopädie Schule / DIFHO, übermittelt durch news aktuell