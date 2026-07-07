Horváth

Celonis und Horváth verbinden in neuer Partnerschaft Process Intelligence mit strategischer Transformation

Stuttgart (ots)

Horváth und Celonis bündeln strategische Transformationsexpertise und datenbasierte Prozesstransparenz, um Unternehmen dabei zu unterstützen, operative Ineffizienzen sichtbar zu machen und Transformation datenbasiert zu steuern

Die Managementberatung Horváth und der globale Marktführer im Bereich Process Intelligence, Celonis, bringen ihre Kompetenzen im Rahmen einer Partnerschaft zusammen, und begleiten Unternehmen so ganzheitlich bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse. Im Fokus steht die Kombination von datenbasierter Prozesstransparenz und strategischer Transformationsexpertise, um die zentralen Herausforderungen vieler Transformationsvorhaben zu adressieren. Erste gemeinsame Kundenprojekte in der Banken- und Versicherungsbranche sind bereits in Vorbereitung.

Beratungs-Know-how trifft Process Intelligence

Horváth bringt tiefe Branchenkenntnis und langjährige Transformationserfahrung in die Partnerschaft ein. Die datenbasierte Grundlage, um Zielprozesse strategisch neuzugestalten und organisatorisch zu verankern, liefert Celonis: Die Process Intelligence-Platform verbindet Daten aus diversen IT-Systemen, Anwendungen und Endgeräten mit dem individuellen Geschäftskontext eines Unternehmens und erzeugt daraus in Echtzeit einen digitalen Zwilling der realen Betriebsabläufe. Unternehmen erhalten damit ein faktenbasiertes Bild davon, wie ihre Prozesse ablaufen, wo Engpässe auftreten, und welche Optimierungspotenziale bestehen.

Mehrwert für Kundenunternehmen schaffen

"Unternehmen stehen heute vor einem Paradox: Sie verfügen über mehr Daten als je zuvor, können dieses Potenzial jedoch nicht vollumfänglich abschöpfen, weil ihnen die Transparenz über die operative Realität ihrer Prozesse fehlt ", erklärt Helmut Ahr, CEO der Horváth AG. "Die Konsequenz sehen wir in zahlreichen Projekten: isolierte Prozessoptimierungen mit begrenzter Gesamtwirkung und darauf aufbauend Investitionen in KI und Automatisierung ohne messbaren Wertbeitrag. Durch die Verbindung von Celonis Process Intelligence mit unserer Transformations- und Branchenexpertise schaffen wir die Grundlage, um KI und Automatisierungsinitiativen dort zu verankern, wo sie nachweislich den größten Wertbeitrag liefern."

Genau hier setzt die Partnerschaft zwischen Horváth und Celonis an: Durch Process Intelligence lässt sich faktenbasiert nachvollziehen, wo operative Schwachstellen liegen und welche Kostenpotenziale bislang ungenutzt bleiben. Darauf aufbauend unterstützt Horváth Unternehmen dabei, Prozesse strategisch zu optimieren, gezielt zu digitalisieren und langfristig steuerbar zu machen.

"Die Kombination aus valider, KI-gestützter Prozessanalyse und -optimierung und -orchestrierung sowie kompetenter Beratung bildet die Basis für den erfolgreichen Wandel" sagt Florian Schewior, Geschäftsführer DACH bei Celonis. Genau dies ermöglicht die Kooperation: Während Celonis die technologische Grundlage liefert, unterstützt Horváth Unternehmen dabei, daraus die richtigen unternehmensstrategischen Entscheidungen abzuleiten und professionell mit hoher Qualität umzusetzen."

Über Celonis

Celonis sorgt dafür, dass Prozesse für Menschen, Unternehmen und den Planeten funktionieren. Mit seiner Process-Intelligence-Plattform unterstützt Celonis Organisationen weltweit dabei, Prozesse KI-gestützt zu analysieren, zu optimieren und zu steuern.

Im Kern der Plattform steht das Celonis Context Model (CCM). Es verbindet Prozessdaten, Unternehmenswissen und Decision Intelligence zu einem digitalen Zwilling des Unternehmens und schafft den Kontext, der KI-Systemen häufig fehlt. So werden bisherige blinde Flecken für KI zu operativer Klarheit.

Führende Unternehmen weltweit vertrauen auf Celonis und sein globales Partnernetzwerk, um das Zusammenspiel von Mitarbeitenden, KI-Agenten, Systemen und Prozessen zu verbessern und messbaren Mehrwert zu erzielen.

Celonis hat seine Hauptsitze in München und New York City sowie mehr als 20 weitere Standorte weltweit.

Über Horváth

Horváth ist eine internationale, unabhängige Managementberatung mit 1.400 Mitarbeitenden an Standorten in Europa, den USA und weiteren globalen Märkten. Als Top-Management-Beratung für Transformation, Performance Management und Digitalisierung führt Horváth Unternehmen und öffentliche Organisationen zu nachhaltigem Erfolg und langfristig hoher Wertschöpfung. Horváth zeichnet sich durch fundierte, innovative Beratungsansätze und Lösungen aus - basierend auf unseren Wurzeln und Werten, geprägt durch unseren Gründer Professor Péter Horváth. Kunden und Kundinnen, von Vorstands- bis Fachebene, schätzen in besonderem Maße die ausgeprägte Fachexpertise, die Implementierungsstärke sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Für die hohe Zufriedenheit mit den erreichten Projektergebnissen ist Horváth vielfach ausgezeichnet.

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