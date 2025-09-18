Bybit

Bybit Q3 2025 Asset Allocation Bericht: Stablecoin-Bestände fallen, da Anleger auf SOL, XRP und Altcoins umschwenken

Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen, hat ihren Bericht „Q3 2025 Asset Allocation" veröffentlicht, der einen starken Rückgang der Stablecoin-Bestände zeigt, da Investoren Gelder in Solana (SOL), XRP und andere Altcoins umschichten. Während Bitcoin und Ether nach wie vor die Portfolios dominieren, führen Institutionen eine Verschiebung weg von Stablecoins hin zu höher verzinsten digitalen Vermögenswerten an.

Die wichtigsten Highlights:

Investoren halten immer noch 1 $ in Bitcoin für jeweils 3 $ insgesamt; Ether-Bestände stiegen seit dem letzten Bericht um 20 % und XRP ist jetzt der drittgrößte Nicht-Stablecoins-Krypto-Wert.

Die BTC- und ETH-Konzentration ist von 58,8 % der Nicht-Stablecoin-Token im Mai 2025 auf 55,7 % im August 2025 gesunken, was hauptsächlich auf die höhere Allokation in Altcoins zurückzuführen ist.

Stablecoins wurden im dritten Quartal 2025 in erheblichem Umfang in SOL, XRP und andere Altcoins umgeschichtet.

Die Solana-Bestände erreichten in diesem Jahr ihren Höchststand, da die Anleger davon ausgehen, dass die auf BTC und ETH angewandten Treasury-Strategien auch für SOL gelten werden.

Dezentrale Börsen-Token waren die größten Nutznießer der fallenden Stablecoin-Niveaus, gefolgt von Layer 1, Layer 2 und Real-World-Asset-Token. Meme-Token haben sich kaum bewegt, während Gold-Token in der Minderheit sind.

Der Bericht zum 3. Quartal 2025 unterstreicht den wachsenden Appetit der Anleger auf Altcoins, da Stablecoin-Reserven in wachstumsstärkere Anlagen umgeschichtet werden. Vor allem Institutionen haben ihre Bargeldbestände deutlich reduziert, um von der Marktdynamik zu profitieren, während Bitcoin und Ether weiterhin im Portfolio verankert sind. Der Aufstieg von SOL-, XRP- und DEX-Tokens verdeutlicht die breiteren Diversifizierungsstrategien auf dem Markt für digitale Vermögenswerte.

