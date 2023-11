Cargoboard GmbH & Co. KG

Auf dem Weg in die Logistik-Krise? Folgen der aktuellen Mauterhöhung

Die Logistikbranche sieht sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert: Anstehende Erhöhungen der Mautgebühren, getrieben durch eine neue CO2-Komponente, kombiniert mit steigenden Dieselpreisen, signalisieren eine deutliche Zunahme der Betriebskosten.

Die Auswirkungen dieser Maßnahmen betreffen neben Logistik- und Speditionsunternehmen auch deren Kunden und somit letztendlich alle Konsumenten. Die digitale Spedition Cargoboard möchte mit dieser Infografik auf die breiten Auswirkungen dieser Entwicklungen aufmerksam machen und eine Diskussionsgrundlage bieten.

Warnsignale von Experten

Laut Industrie- und Handelskammer führt der neue Maut-Aufschlag von 200 EUR je Tonne CO2, der ab dem 01. Dezember 2023 gilt, zu einer annähernden Verdopplung der Straßengebühr für Diesel-Lkw. Diese Erhöhung könne laut Experten die Logistikbranche und letztendlich den Endverbraucher finanziell belasten und darüber hinaus die Inflation weiter antreiben.

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) prognostiziert, dass diese Änderungen zusätzliche jährliche Kosten von 300 bis 400 EUR für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt bedeuten könnten.

Infografik Mauterhöhung 2023 für Transport- und Logistikbranche

Cargoboard hat in der Infografik diese und weitere Änderungen in der Maut- und CO2-Steuer-Struktur visualisiert. Ziel der Infografik ist es, die aktuellen Pläne der Politik in die bestehenden Strukturen einzuordnen und einen klaren Überblick über die Auswirkungen für Speditionsunternehmen, Entscheider und Akteure in der Logistik sowie deren Kunden zu bieten.

Die Infografik beleuchtet die Thematik und bietet Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Logistikbranche. Sie dient als Informationsquelle für Medien, Stakeholder sowie Kunden von Speditionsunternehmen, die ein tieferes Verständnis der bevorstehenden Veränderungen suchen.

Link zur Infografik: https://cargoboard.com/de/magazin/lukes-logistik-update/mauterhoehung

Cargoboard

Die Cargoboard GmbH & Co. KG ist eine digitale Speditionsplattform, welche im April 2019 gemeinsam mit der CargoLine gegründet wurde. Das Unternehmen deckt ein breites Spektrum ab, von Stückgut bis zu Komplettladungen, sowohl innerhalb Deutschlands als auch europaweit. Mit seiner digitalen Speditionsplattform richtet sich Cargoboard an Unternehmen jeder Größe.

Das digitale Geschäftsmodell von Cargoboard basiert darauf, den gesamten Buchungsprozess für seine Kunden durch eine transparente Kostenkalkulation und eine Online-Buchung mit wenigen Klicks zu erleichtern, sowie den kompletten Service und die Transportabwicklung zu übernehmen.

