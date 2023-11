AUO Corporation

AUO treibt die Zukunft der intelligenten Mobilität auf der CES 2024 voran

Hsinchu (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen plant Präsentation der innovativen Display-Technologien und -Lösungen für Fahrzeuge (Inventive In-Vehicle Display Technology) - das Smart Cockpit 2024, einschließlich der mit dem CES 2024 Innovation Awards „Best of Innovation" ausgezeichneten Mikro-LED-Display-Technologie und anderer fortschrittlicher Mobilitätsanzeigen.

AUO - einer der weltweit größten Anbieter von fortschrittlichen Display-Technologien und -Lösungen - wird vom 9. bis 12. Januar 2024 auf der CES 2024 in der West Hall des Las Vegas Convention Center (Stand 5667) die „Zukunft der intelligenten Mobilität" vorantreiben.

Im Rahmen der zunehmenden Tendenz zur intelligenten Mobilität unterstreichen fortschrittliche Display-Lösungen ihre entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Benutzererlebnisses im Fahrzeug. Auf der Messe wird AUO seine entscheidende Rolle im intelligenten Cockpit hervorheben, indem es seine technologischen Durchbrüche vorstellt, darunter das mit dem Best of Innovation Award ausgezeichnete „Interactive Transparent Window" und das mit dem Innovation Award ausgezeichnete „Rollable RSE (Rear Seat Entertainment)" in der Kategorie „In-Vehicle Entertainment" des CES 2024 Innovation Awards.

„Das Smart Cockpit 2024 von AUO demonstriert nicht nur unsere Vision und Fähigkeit, fortschrittliche intelligente Displays in die globale Mobilitätsbranche zu bringen, sondern auch unser Engagement, die Art und Weise zu verändern, wie Autohersteller ihre Innenausstattung gestalten können", so Dr. Frank Ko, Chief Executive Officer und Präsident von AUO. „Unsere Erfolge bei den CES Innovation Awards zeigen, wie wir mit unserer Technologie die Möglichkeiten der zukünftigen Mobilität verwirklichen können."

Das Smart Cockpit 2024 von AUO präsentiert das visuelle Erlebnis im Fahrzeug, indem es Fahrern und Mitfahrern durch die fortschrittlichen Display-Lösungen von AUO ein vollständig immersives Erlebnis ermöglicht, einschließlich seiner Micro-LED-Displays der nächsten Generation und AmLED (AUO Adaptive mini-LED), was die Art und Weise verändert, wie Bildschirme in Fahrzeugen installiert werden können. Mikro-LED-Displays haben einzigartige Eigenschaften in mehreren Formen und können im gesamten Fahrzeug eingesetzt werden, in Bereichen wie Rücksitz-Displays und Fahrzeugfenstern. Alles in allem wird gezeigt, wie sich die Innovationen von AUO in Möglichkeiten verwandeln.

Interactive Transparent Window – Integriert hochtransparente, helle und klare Micro-LED-Displays in die Seitenfenster des Fahrzeugs und integriert Touch-Funktionalität, um die unterschiedlichen Anforderungen der Mitfahrer zu erfüllen. Es bietet standardmäßige Unterhaltungsfunktionen, Online-Videokonferenzen und interaktive AR-Erlebnisse. Darüber hinaus liefert es den Mitfahrern durch die Verbindung mit Außenkameras Warnhinweise auf sich nähernde Fahrzeuge und die Umgebung beim Aussteigen aus dem Fahrzeug und erhöht so die Fahrsicherheit proaktiv. Diese innovative Micro-LED-Displaylösung hat die CES Best of Innovation Auszeichnung erhalten.

Rollable RSE – ist das weltweit erste aufrollbare Rücksitz-Unterhaltungsdisplay* und nutzt die flexiblen und biegsamen Vorteile der Mikro-LED-Technologie. Das Display kann aufgerollt und in der Rückenlehne des Vordersitzes verstaut werden, wenn es nicht benutzt wird, was eine größere Designflexibilität bietet. Diese Funktion bietet Fahrgästen im beschränkten Raum des Fahrzeuginneren eine komfortable und geräumige Fahrt mit klarer und heller, hochauflösender Bildqualität.

Die intelligente Cockpit-Lösung von AUO verbessert das Erlebnis im Fahrzeug für die Mitfahrer. Durch die Überschreitung der Grenzen in diesem Bereich setzt AUO neue Standards für intelligente Mobilität und revolutioniert die Fahrzeuginnenausstattung. Im Laufe der Jahre hat AUO durch die Zusammenarbeit mit Automobilpartnern eine robuste Implementierungsfähigkeit aufgebaut. Dies war von strategischer Bedeutung für AUOs Bestreben, innovative Technologien effizient auf den Markt zu bringen und damit AUOs einflussreiche Rolle bei der Gestaltung eines transformativen Einflusses auf die Branche und die CES 2024 zu festigen.

*Basierend auf den verfügbaren Marktforschungsinformationen vom 20. November 2023.

Fotos von AUO können auf der Website des Unternehmens heruntergeladen werden: https://auo.com/en-global/Download_Photos

Bei jeder Verwendung von Fotos ist die Quelle dieser Fotos als AUO Corporation anzugeben.

Safe-Harbour-Hinweis

AUO Corporation („AUO" oder das „Unternehmen") (TWSE: 2409), ein weltweit führender Anbieter von TFT-LCD-Bildschirmen, gab heute die oben genannten Neuigkeiten bekannt. Mit Ausnahme von Aussagen in Bezug auf historische Angelegenheiten beinhalten die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen „vorausschauende Aussagen". Diese vorausschauenden Aussagen basieren auf den Erwartungen, Prognosen und Überzeugungen unseres Managements zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf Angelegenheiten, darunter unter anderem zukünftige Einnahmen und Kosten, finanzielle Leistung, technologische Änderungen, Kapazität, Auslastungsraten, Erträge, Prozess- und geografische Diversifizierung, zukünftige Expansionspläne und Geschäftsstrategien. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Branche für Flachbildschirme, dem TFT-LCD-Markt, der Akzeptanz und der Nachfrage nach unseren Produkten, Technologie- und Entwicklungsrisiken, Wettbewerbsfaktoren und andere Risiken. Darüber hinaus enthält unser Jahresbericht weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den von uns bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um spätere Ereignisse, neue Informationen oder zukünftige Umstände widerzuspiegeln.

