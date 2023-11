WEVA GmbH

Melissa Naschenweng - WELSfest24 03.08.2024, Messeplatz Wels

Bunte Party am WELSfest24 mit Melissa Naschenweng, Mike Singer und Chris Steger

03. August 2024, Messeplatz Wels

Partyfeeling und gute Laune sind angesagt wenn Melissa Naschenweng die Bühne betritt und mit Ihren Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“ oder „Traktorführerschein“ ihr Publikum zum Mitsingen, Tanzen und Schunkeln bringt. Die Amadeus Gewinnerin und Chartstürmerin aus Kärnten, bekannt durch unzählige Radioeinsätze und diverse TV-Shows, weiß Ihr Publikum bei Liveauftritten zu begeistern.

Ein weiteres Highlight auf der Bühne am WELSfest24 ist der 23-jährige Singer-Songwriter Mike Singer der in seiner jungen Karriere bereits 4 Alben auf Platz 1 der deutschen Albumcharts zu verzeichnen hat. Der Teenie Schwarm, im Pop und Hip-Hop zu Hause, versteht es auch mit einfühlsamen Tönen seine Fans zu berühren.

Last but not least hat auch das junge Gesangstalent aus Salzburg Chris Steger seinen Auftritt auf der Welser Bühne. Mit dem in Mundart gesungenen Titel „Zefix“ konnte er sich 19 Wochen in den Singles Charts behaupten, das Lied wurde der Song des Jahres 2020 und mit einem Amadeus Award 2021 als bester österreichischer Song ausgezeichnet. Das gleichnamige Album mit vielen weiteren Songs in Mundart erreichte den 2.Platz der Albumcharts. Nun wird der talentierte 20-jährige Pongauer auch seine Qualitäten als Live Act unter Beweis stellen.

Tickets: Tickets für Melissa Naschenweng in WELS am 03.08.2024 18:00 - Messe Wels WELS (oeticket.com)

Datum: 03.08.2024, 17:00 - 23:00 Uhr

Ort: Messeplatz Wels

4600 Wels, Österreich

Tickets für das WELSfest24 können hier bestellt werden Jetzt Tickets bestellen

