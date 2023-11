Millar, Inc.

Millar erwirbt Sentron und definiert die MEMS-Drucksensorindustrie neu

Millar, ein Anbieter von OEM-Lösungen und seit über 54 Jahren führend im Bereich medizinischer Geräte mit Drucksensoren, gibt seine strategische Absicht bekannt, Sentron zu übernehmen, ein renommiertes und voll integriertes Unternehmen zur Herstellung von Druck- und pH-Sensoren mit Hauptsitz in Leek, Niederlande, das derzeit zu Wellinq gehört. Diese geplante Übernahme würde einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung beider Unternehmen darstellen und beispiellose Möglichkeiten für Innovation und globale Expansion bieten. Die geplante Übernahme von Sentron steht im Einklang mit Millars Engagement, das medizinische Verständnis zu fördern und wissenschaftliche Entdeckungen durch Drucksensortechnologie zu ermöglichen. Mit einer gemeinsamen Vision für herausragende Leistungen würde diese Übernahme Millar in die Lage versetzen, die Landschaft der medizinischen Sensortechnologie neu zu definieren, den Fortschritt voranzutreiben und die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern.

„Wir freuen uns sehr, Sentron in der Millar-Familie willkommen zu heißen",sagte Tim Daugherty, Präsident und CEO von Millar. „Mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung steht Millar an der Spitze der Drucksensortechnologie. Diese Übernahme ist nicht nur ein strategischer Geschäftsschritt, sondern auch ein transformativer Sprung in eine Zukunft, in der Innovation keine Grenzen kennt. Die Technologien und Fertigungskapazitäten von Sentron ergänzen unsere eigenen perfekt und ermöglichen es uns, unseren Kunden weltweit ein noch breiteres Spektrum an Lösungen anzubieten."

Die Absicht von Millar, Sentron zu übernehmen, stellt einen transformativen Schritt nach vorne für die MEMS-Drucksensortechnologie dar. Dieser Zusammenschluss würde Millars globale Präsenz vergrößern, die Produktvertriebskapazitäten verbessern und Millar als eine zentrale Anlaufstelle für die Sensorentwicklung etablieren – von Rohkomponenten bis hin zu vollständig kommerzialisierten, sensorgestützten medizinischen Geräten. Diese strategische Übernahme, einschließlich der Entwicklung und Fertigung von Sensoren, wird die Fähigkeiten von Millar erheblich erweitern und es dem Unternehmen ermöglichen, sein Produktangebot um pH- und elektrische Leitfähigkeitssensoren zu erweitern. Diese Erweiterung würde nicht nur das Portfolio von Millar bereichern, sondern das Unternehmen auch an der Spitze umfassender Sensorlösungen positionieren, Innovationen vorantreiben und die Zukunft der Medizintechnik mitgestalten. Die Vereinbarung sieht vor, dass Sentron nach Abschluss der Transaktion eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Millar wird. Die Übernahme, die voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der endgültigen rechtlichen Prüfung, verspricht transformative Fortschritte in der medizinischen Sensortechnologie.

Sander Hartman, CEO von Wellinq, äußerte sich begeistert über diese Allianz und erklärte: „Der Zusammenschluss mit Millar ist ein großer Schritt für Sentron. Der Ruf von Millar für Spitzenleistungen und sein unermüdliches Engagement für die Förderung der medizinischen Forschung stimmen perfekt mit unseren eigenen Werten überein. Die Einrichtungen und das Fachwissen von Sentron werden in Verbindung mit dem innovativen Erbe von Millar zweifellos den Weg für bahnbrechende Fortschritte in der medizinischen Sensortechnologie ebnen. Darüber hinaus freuen wir uns auf die Gelegenheit, im Vorstand von Millar mitzuwirken und unsere einzigartigen Fähigkeiten und unser umfangreiches Netzwerk zu nutzen, um unsere Reichweite zu erweitern und einen größeren Einfluss auf die Patientenergebnisse zu haben."

Seit 1969 ist Millar mit Hauptsitz in Houston, Texas, führend in der Entwicklung von katheterbasierten Festkörperdrucksensoren und weltweit bekannt als Marktführer bei MEMS-Drucksensoren, die das medizinische Verständnis fördern. Millar OEM beliefert die Medizintechnik- und Life Sciences-Branche mit MEMS-Drucksensoren, präzisionsgefertigt nach ISO 13485 und mit kabelloser Drucktechnologie, was zu Kosteneinsparungen und schneller Marktreife bei der Sensorintegration führt. Die klinischen und Life-Sciences-Produkte des Unternehmens unterstützen die medizinische Forschung und ermöglichen es medizinischen Fachkräften, Entscheidungen zu treffen, wenn es auf präzise Messungen ankommt. Millar ist vor Kurzem in seinen neuen, hochmodernen 5202 Quadratmeter großen Hauptsitz in Pearland, Texas, umgezogen und hat damit sein Engagement für Innovation und Spitzenforschung weiter verstärkt.

Sentron, mit Hauptsitz in Leek, Niederlande, ist ein führendes Unternehmen in der Sensorherstellung und -integration, das als OEM-Anbieter tätig ist. Unter der derzeitigen Eigentümerschaft der europäischen Holdinggesellschaft Wellinq ist Sentron auf die Lieferung von Sensoren und sensorgestützten Produkten für verschiedene Branchen spezialisiert. Der fortschrittliche Reinraum und die Produktionsstätte von Sentron verbessern die Produktvertriebsmöglichkeiten und stärken die Position des Unternehmens als Marktführer in der Drucksensortechnologie.

