AliveDx erweitert Autoimmun-Menü mit IVDR-CE-gekennzeichnetem MosaiQ AiPlex® CTDplus Multiplex-Assay zur Unterstützung der Diagnose systemischer rheumatischer Autoimmunerkrankungen und zur Rationalisierung der Laborabläufe

AliveDx gibt den Erhalt des IVDR-CE-Zeichens für seinen MosaiQ AiPlex® CTDplus Multiplex-Assay bekannt. Der Multiplex-Test ermöglicht einen syndromalen Ansatz, vereinfacht den Arbeitsablauf im Labor und liefert schnelle, umsetzbare Ergebnisse, um Klinikern und Laborpersonal bei der Diagnose und Behandlung von systemischen Autoimmunerkrankungen des rheumatischen Formenkreises (SARDs) zu helfen.

Systemische rheumatische Autoimmunerkrankungen – eine globale Herausforderung

Systemische rheumatische Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis (RA), systemischer Lupus erythematodes, systemische Sklerose (auch bekannt als Sklerodermie), Sjögren-Syndrom, idiopathische entzündliche Myopathien und gemischte Bindegewebserkrankungen betreffen Millionen Menschen weltweit und stehen im Zusammenhang mit der Produktion von Autoantikörpern.

Die Diagnose dieser Erkrankungen ist aufgrund der sich überschneidenden klinischen Symptome und der hohen Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens verschiedener Bindegewebserkrankungen1 komplex. Diese Komplexität führt häufig zu einer verzögerten Diagnose ab dem Auftreten der Symptome. Der Nachweis verschiedener Autoantikörper hilft dem Arzt zusammen mit klinischen und anderen Laborbefunden bei der Beurteilung dieser Erkrankungen. Multiplex-Tests liefern ein umfassendes Autoantikörperprofil und helfen, die Zeit bis zur Diagnose zu verkürzen.

MosaiQ AiPlex CTDplus Multiplex-Test: Schnell, einfach, umfassend Der MosaiQ AiPlex CTDplus-Test ermöglicht Gesundheitsdienstleistern einen syndromalen Ansatz und eine genaue serologische Bewertung von rheumatoider Arthritis (RA) und Bindegewebserkrankungen (CTD). Die einzigartige Kombination von Autoantikörpertests bietet eine empfindliche und spezifische Diagnoselösung, die den Ärzten verwertbare Erkenntnisse für eine verbesserte Patientenversorgung liefert. Es kann diese Ergebnisse mit nur 10 μl Patient in einem einzigen Schritt erzeugen.

Unser CTD-Microarray enthält 15 Marker in einem Panel für jeden Patienten, darunter die meisten der in den einschlägigen klinischen Leitlinien (ACR/EULAR)* empfohlenen Autoantikörper2-6. Der MosaiQ AiPlex CTDplus ermöglicht die gleichzeitige Erkennung von Autoantikörpern gegen DFS70/LEDGF, CCP, dsDNA, Sm, Sm/RNP, U1RNP, Chromatin, Ribosomal P, SS-A 60 (Ro60), SS-B (La), TRIM21 (Ro52), Jo-1, CENP-B, Scl-70 und RNA-Polymerase III.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in den letzten 18 Monaten bereits zum fünften Mal das CE-Zeichen für klinische IVDR erhalten haben. Es zeigt unser Engagement für eine bessere Patientenversorgung. Eine genaue und frühzeitige Diagnose ist für die Behandlung komplexer Autoimmunerkrankungen unerlässlich, und unser MosaiQ AiPlex CTDplus-Assay unterstützt Laborpersonal und Kliniker dabei, dies zu erreichen", sagte Manuel O. Méndez, CEO von AliveDx. „Dieser Meilenstein spiegelt das Engagement unseres Teams wider, diagnostische Technologien voranzutreiben und die erheblichen Bedürfnisse von Patienten mit Autoimmunerkrankungen wie RA und CTD zu erfüllen. Mit Blick auf die Zukunft planen wir, unser Angebot um eine Multiplex-Lösung für Vaskulitis und Antiphospholipid-Antikörper zu erweitern, um die Diagnose systemischer Autoimmunerkrankungen zu verbessern."

Das MosaiQ ® System: Einfacher Workflow, schnelle Ergebnisse, umsetzbare Erkenntnisse

MosaiQ ist eine hochmoderne IVD-Lösung für Autoimmunkrankheiten, Allergien und darüber hinaus. Die multiplexe, vollautomatische planare Microarray-Plattform ermöglicht syndromische Tests für komplexe Erkrankungen. Diese intuitive Plattform bietet einen hohen Durchsatz mit kontinuierlichem Zufallszugriff und liefert schnelle und genaue Ergebnisse, die den steigenden Erwartungen an die Laboreffizienz entsprechen. Es kann bis zu 1.275 Krankheitsmarker pro Stunde für die MosaiQ AiPlex CTDplus Lösung schnell nachweisen und identifizieren. Eine nahtlose, Microarray-interne Kalibrierung und Qualitätskontrolle sowie externe Qualitätskontrollen mit mehreren Komponenten tragen zur weiteren Vereinfachung der Arbeitsabläufe im Labor bei. Alle Reagenzien und Multiplex-Mikroarray-Magazine sind mit RFID-Tags ausgestattet, um Zeit zu sparen und manuelle Fehler zu vermeiden.

Weitere Informationen über AliveDx und seine diagnostischen Lösungen finden Sie unter Alivedx.com

Informationen zu AliveDx

AliveDx hat es sich zur Aufgabe gemacht, diagnostische Erkenntnisse zu gewinnen, die Patientenversorgung zu verbessern und Innovationen für das Leben zu schaffen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der In-vitro-Diagnostik widmen wir uns der Gestaltung der Zukunft der globalen Diagnostik im Bereich Autoimmunerkrankungen, Allergien und darüber hinaus. Unsere innovativen Lösungen ermöglichen es Laboren und Klinikern, Diagnosen zu beschleunigen, das Leben von Patienten zu verbessern und gleichzeitig ein positives und nachhaltiges Arbeitsumfeld für Gesundheitsdienstleister zu fördern. Zu unserem Portfolio gehören die Marken Alba, MosaiQ und LumiQ. Diese Lösungen zielen darauf ab, sowohl wirtschaftlichen als auch klinischen Nutzen zu generieren, indem sie Laborabläufe vereinfachen und schnelle, genaue Ergebnisse liefern, die die klinische Entscheidungsfindung verbessern. Bei AliveDx entwickeln wir Innovationen für das Leben.

1. Nathalie Conrad et al. Lancet 2023; 401: 1878-90 *ACR: American College of Rheumatology. EULAR: European Alliance of Associations for Rheumatology. 2. Aringer M et al. Ann Rheum Dis. 2019;78(9):1151-9. 3. Shiboski CH et al. Arthritis Rheumatol. 2017;69(1):35-45. 4. van den Hoogen F et al. Arthritis Rheum. 2013;65(11):2737-47. 5. Lundberg IE et al. Arthritis Rheumatol. 2017;69(12):2271-82. 6. Aletaha D et al. Arthritis Rheum. 2010;62(9):2569-81.

© AliveDx Suisse SA, 2025. AliveDx, das AliveDx-Logo, MosaiQ, MosaiQ AiPlex, AiPlex und LumiQ sind Marken oder eingetragene Marken der Unternehmen der AliveDx Group in verschiedenen Rechtsordnungen. Änderungen der Menüs und Möglichkeiten sind vorbehalten. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung sind möglicherweise nicht alle Methoden in allen Gebieten verfügbar.

