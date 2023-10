Aloys Wobben Stiftung / QUADRA energy

QUADRA energy leistet künftig Beitrag zur grünen Transformationsstrategie von TotalEnergies

Aurich und Düsseldorf (ots)

Die Aloys Wobben Stiftung ("AWS") veräußert den 100% grünen Energieversorger QUADRA energy an TotalEnergies. QUADRA energy wird damit einen Beitrag zur Multi-Energie-Transformationsstrategie von TotalEnergies leisten können.

TotalEnergies übernimmt mit QUADRA energy einen deutschen Marktführer in der Direktvermarktung von Erneuerbaren Energien. Die AWS will mit der Transaktion den weiteren Wachstumspfad von QUADRA energy sicherstellen und sich gleichzeitig konsequent auf die Marktbegleitung des Windenergieanlagenherstellers ENERCON als Kernunternehmen von AWS ausrichten.

"ENERCON wird weiterhin ein führender Anlagenbauer im internationalen Windmarkt bleiben und in Zukunft eine strategische Partnerschaft mit QUADRA energy und TotalEnergies fortführen und weiterentwickeln. Schließlich ergänzen sich die Wertschöpfungsketten der Unternehmen perfekt und sorgen bei einem gemeinsamen Kundenfundament für gegenseitiges Wachstum und eine Beschleunigung der Energiewende," so Stiftungsvorstand Heiko Janssen.

Für den Sprecher der Geschäftsführung der QUADRA energy, Dr. Thomas Krings, ist QUADRA energy mit ihrer grünen Identität "der 'perfect match' für TotalEnergies Transformation auf ihre Multi-Energie-Strategie. Durch die Transaktion wird QUADRA energy auf ein neues, höheres Niveau gehoben, da wir Zugang zu finanziellen Ressourcen und weiterem nachhaltigen Know-how erhalten. Das ist ein qualitativer Sprung und eine großartige Nachricht für unser ganzes Team sowie für unsere Kunden. Wir können nunmehr unseren eingeschlagenen Wachstumspfad als führendes 100%ig grünes Energieversorgungsunternehmen in Deutschland mit neuen Horizonten fortsetzen."

QUADRA energy ist eines der wenigen hundertprozentig grünen Energieversorgungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Dienstleistungsmanagement für die Marktteilnehmer im Erneuerbare Energien-Sektor an - von der präzisen Wetterprognose über industrielle Abnehmer und lokale Energieversorger bis in die heimische Steckdose. QUADRA energy wurde 2012 gegründet und ist auf die Direktvermarktung von Erneuerbarem Strom aus Wind- und Sonnenenergie und den Großhandel mit grünem Strom spezialisiert.

Das Unternehmen bündelt heute rund 5.000 Wind- und Solaranlagen mit einer installierten Leistung von ca. 9.000 MW in einem "virtuellen Kraftwerk" und ist somit jährlich für rund 16 TWh grünen Strom verantwortlich. QUADRA energy stützt sich auf eine kundenzentrierte Produktpalette, eine umfassende und hochmoderne Wettervorhersage, Werkzeuge für das Management von Erzeugungsunsicherheiten und Echtzeit-Handelsfunktionen. Seit 2021 bietet QUADRA energy auch Termin- und Festpreislösungen (PPA) für Strom aus Erneuerbaren Energien sowohl für Erzeuger als auch für Großverbraucher oder Wiederverkäufer an.

Die Transaktion wurde für AWS durch Kearney als exklusiver Transaktionsberater begleitet und muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.

Original-Content von: Aloys Wobben Stiftung / QUADRA energy, übermittelt durch news aktuell