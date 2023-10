ReThinking Africa

Presseeinladung: Launch der Wirtschaftsinitiative "ReThinking Africa" (RTA)

Berlin (ots)

Eine Woche vor dem Berliner Afrika-Investitonsgipfel geht die neue Wirtschaftsinitiative "ReThinking Africa" (RTA) mit konkreten Forderungen für eine Neujustierung der Handelsbeziehungen mit Europas Nachbarkontinent an den Start. Am 14. November stellt sich die neue Plattform erstmals der breiten Öffentlichkeit vor. Ziel der Initiative ist ein pragmatischer Ansatz über die direkte Vernetzung von afrikanischen und europäischen Wirtschaftspartnern, denen auch der Zugang zu Kapital geebnet werden soll. Als wichtige Voraussetzung für politische Stabilität in den jeweiligen Ländern sollen so über Wertschöpfungen vor Ort nachhaltige Arbeitsplätze in Afrika geschaffen werden. Entwickelt wurde RTA von einem Kernteam um Professor Dr. Stefan Liebing, der elf Jahre lang dem Afrikaverein der deutschen Wirtschaft vorstand. Die Veranstaltung findet am 14. November um 10.30 Uhr im Tagungszentrum der Bundespressekonferenz statt. Neben Prof. Dr. Liebing, dem RTA-Geschäftsführer Dr. Holger Bingmann sowie weiteren RTA-Gründungsmitgliedern wird auch die ehemalige Außenministerin des westafrikanischen Staates Mali, Kamissa Camara, an der Pressekonferenz teilnehmen. Die Politologin ist Gründerin und Mitvorsitzende des Sahel Strategy Forums. / Anmeldung bis zum 12.11.2023 unter: info@rethinking-africa.com / Termin: Dienstag, 14. November 2023 von 10.30 bis 12.00 Uhr / Veranstaltungsort: Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, Raum 107 - Homepage RTA: https://www.rethinking-africa.com/

