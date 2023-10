up-and-coming Internationales Film Festival Hannover

Mitreißend und packend - authentisches Nachwuchskino in Hannover

Das 17. up-and-coming Internationales Film Festival Hannover gibt Film- und Rahmenprogramm bekannt.

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Vom 22. bis 26. November 2023 gehört die Kinoleinwand dem Filmnachwuchs aus Deutschland und aller Welt: Insgesamt 77 kurze und mittellange Werke von Filmtalenten bis 27 Jahre werden an fünf Tagen in 13 Programmblöcken präsentiert. Veranstaltungsort ist erstmals das Künstlerhaus Hannover. Die Filmemacher:innen sind eingeladen, ihre Filme persönlich oder via Zoom vorzustellen und sich mit anderen Filmschaffenden und Branchenprofis zu vernetzen. Die nominierten deutschen Filme gehen ins Rennen um den Deutschen Nachwuchsfilmpreis, die im Schulkontext entstandenen Filme sind für den Bundes-Schülerfilm-Preis nominiert und die Filme aus dem internationalen Programm für den up-and-coming International Film Award. Eine Expert:innen-Live-Jury entscheidet vor Ort über die Gewinner:innen aller Wettbewerbe. Die feierliche Preisverleihung findet am 26. November statt. Neben den Filmvorführungen gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Zu Gast ist am 24. November unter anderem Oscar®-Preisträger Thomas Stellmach, der in einer Trickfilm-Show spannende und unterhaltsame Einblick in die Produktionsprozesse seiner Animationsfilme gibt.

"Wir freuen uns über die großartigen Einreichungen aus 119 Ländern. Alle Filme haben uns beeindruckt, überrascht und auch nachdenklich gemacht. Die jungen Filmemacher:innen bringen uns filmisch ihre Sicht auf eine sich im Umbruch befindende Welt näher und lassen uns mit ihnen leiden, träumen, zittern, weinen und lachen. 77 Filme haben wir aus über 2000 Einreichungen für den deutschen und internationalen Wettbewerb ausgewählt, und wir zeigen diese Auswahl erstmals in einem gemischten Programm", sagt Festivalleiter Burkhard Inhülsen.

Auswahl & Programm

Die ausgewählten Filme, ob Fiction-, Animations-, Essay-, Dokumentar-, Experimentalfilm oder Musikvideo, zeigen reale, auch dystopische, aber immer fantasievolle (Bild)-Welten. Verpackt in einen Horrorstreifen oder eine Komödie, in eine Mockumentary oder einen Arthouse Film, geht es um das schwierige soziale Miteinander, um Familiengeheimnisse, um den Einfluss von KI, um Freundschaft und persönliche Verluste, um bedrohliche Situationen durch Krieg und Gewalt, um persönliche innere Kämpfe, um das eigene Erwachsenwerden, um das Anderssein, um sexuelle Orientierung, um die eigene Rolle und den Platz in der Welt und um Entwicklungs- und Fluchtgeschichten. Auch ihre Sicht auf Autismus, Demenz, körperliche Einschränkungen und sexuelle Gewalt werden von den jungen Filmschaffenden filmisch umgesetzt. Die ausgewählten Animationsfilme zeichnen sich durch eine große technische Vielfalt wie Sandanimation, Stop-Motion, Zeichentrick im Graphic Novel-Stil und hochprofessioneller 3D-Animation sowie experimentellen Collagen aus.

Insgesamt 35 deutsche Filme gehen ins Rennen um den Deutschen Nachwuchsfilmpreis, davon sind vier Filme auch für den Bundes-Schülerfilm-Preis nominiert. 42 Filme aus 25 Ländern haben Chancen auf den up-and-coming International Film Award - neben Arbeiten aus Europa auch Filme aus Aserbaidschan, Iran, Kenia, China, Mexiko und Kanada. Die beiden jüngsten Filmemacherinnen sind 12 und 13 Jahre alt und kommen aus den USA und Kanada.

Filmgespräche & Rahmenprogramm

Die eingeladenen Filmemacher:innen kommen nach dem Screening ihrer Filme in Filmgesprächen zu Wort. Nicht anwesende Talente werden via Zoom digital dazu geschaltet. Neben den Filmprogrammen haben alle Filmemacher:innen genug Zeit, sich untereinander zu vernetzen und in Panels, Workshops und Coachings wertvolle Tipps für ihre Arbeit zu bekommen und mit Branchenexpert:innen über brennende Fragen live und via Zoom zu diskutieren. Schon vor dem Festival haben alle Nominierten die Möglichkeit, sich in einem Zoom-Meeting kennenzulernen und sich für die Zeit vor Ort zu verabreden (Become a Filmbuddy | 6.11.19:00). In der Festivalzeit können die Filmschaffende in Workshops unter anderem ihre neuen Filmideen vorstellen (Ideencheck | 23. - 25.11.), mit anderen Teilnehmenden neue Filmprojekte entwickeln (International Filmmakers' Forum | 23. - 25.11.), Tipps zur Arbeit mit den Darsteller:innen bekommen (Schauspielführung für die Regie | 24.11.) und lernen, wie ihre Ideen glaubhaft rüber kommen (How To Be Yourself In A Pitch | 25.11.). In Talkpanels sprechen sie mit Expert:innen über kulturelle Teilhabe (Teamfähig! | 24.11.), loten aus, welchen konkreten Beitrag die Filmkunst in Sachen Klimakrise leisten kann (Don't Look Down! | 25.11.) und diskutieren, wie den Angriffen von rechts auf die Kulturszene begegnet werden kann (Shooting Democracy | 25.11.). Der Trickfilm-Regisseur und Oscar®-Preisträger Thomas Stellmach lädt am 24. November um 17 Uhr zu einer öffentlichen Trickfilm-Show ein und spricht über das "aufregende" Leben eines Trickfilmkünstlers und die Herausforderungen bei der Umsetzung und Veröffentlichung seiner Filme.

"drehbuchklasse deutschland"

Zehn ausgewählte junge Talente der diesjährigen "drehbuchklasse deutschland" wurden bereits vor dem Festival für das Schreiben ihres Kurzfilmdrehbuchs von Drehbuchprofi Ulrich Klingenschmitt aus Hannover über einen Zeitraum von acht Wochen in mehreren digitalen Sessions individuell gecoacht. Eine Auswahl der fertigen Drehbücher wird während des Festivals in einer Werkschau präsentiert.

Über das Festival

Seit 1982 gibt das up-and-coming Internationale Film Festival Hannover einer jungen Generation von Filmemacher:innen eine erste Möglichkeit, ihr filmisches Können unter Beweis zu stellen. Das alle zwei Jahre in Hannover stattfindende Festival gehört zu den führenden künstlerischen Nachwuchs-Filmfestivals und ist ein Ort des Austauschs und der Vernetzung. Als kultureller Bundeswettbewerb wird up-and-coming vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert, sowie von der nordmedia Film-und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH und vom Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover. Weitere Partner sind: casting network, jaf - Verein für medienpädagogische Praxis Hamburg e.V., Künstlerhaus Hannover, Kino im Künstlerhaus, Kunstverein Hannover, Literaturhaus Hannover, Schauspiel Hannover und h1.

Weitere Infos über das Festival unter

festival.up-and-coming.de

Original-Content von: up-and-coming Internationales Film Festival Hannover, übermittelt durch news aktuell