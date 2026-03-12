Heid Immobilienbewertung & Immobiliengutachter sowie Sachverständigen GmbH

André Heid von Heid Immobilienbewertung Berlin über Streit ums Erbe: Wie ein neutrales Gutachten Familien vor jahrelangen Konflikten bewahrt

Berlin (ots)

Wenn Immobilien vererbt werden, treffen in vielen Familien emotionale Erwartungen und wirtschaftliche Interessen aufeinander. Konflikte sind dabei keine Seltenheit. André Heid, zertifizierter und vereidigter Sachverständiger für Immobilienbewertung und Geschäftsführer der Heid Immobilien GmbH, erklärt, warum ein neutrales Verkehrswert-Gutachten in solchen Situationen entscheidend sein kann.

Die geerbte Immobilie gilt innerhalb vieler Familien als stabiler Vermögenswert: ein Haus, das man kennt, mit dem Erinnerungen verbunden sind und dessen Wert scheinbar feststeht. Im Erbfall zeigt sich jedoch häufig, wie trügerisch diese Sicherheit sein kann. Denn sobald mehrere Erben beteiligt sind, treffen unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Während ein Teil verkaufen möchte, denken andere an Eigennutzung oder Vermietung. Emotionale Bindungen und unterschiedliche Einschätzungen zum Marktwert erschweren dabei oft eine sachliche Einigung, insbesondere dann, wenn keine objektive Grundlage für Entscheidungen vorhanden ist. „Wer in einer Erbengemeinschaft auf eine professionelle Immobilienbewertung verzichtet, riskiert nicht nur finanzielle Nachteile, sondern häufig auch Konflikte innerhalb der Familie“, erklärt André Heid, zertifizierter und vereidigter Sachverständiger für Immobilienbewertung und Geschäftsführer der Heid Immobilien GmbH.

„In meiner täglichen Arbeit erlebe ich immer wieder, wie fehlende Klarheit über den tatsächlichen Immobilienwert selbst überschaubare Erbfälle unnötig kompliziert machen kann“, ergänzt der Experte von Heid Immobilienbewertung Berlin. „Ein neutrales, gerichtsfestes Gutachten schafft hier eine gemeinsame Grundlage, auf die sich alle Beteiligten verlassen können.“ Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Immobilienbewertung und mehr als 5.000 erstellten Gutachten pro Jahr zählt André Heid zu den erfahrenen Sachverständigen in diesem Bereich. Gemeinsam mit seinem Team erstellt er bei Heid Immobilienbewertung Berlin Gutachten für Privatpersonen, vermögende Familien, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmen – insbesondere dann, wenn Immobilienwerte eine zentrale Rolle bei Erbauseinandersetzungen oder anderen Vermögensfragen spielen.

Wenn Emotionen den Wert bestimmen: Die unterschätzten Risiken im Erbfall

Viele Erbengemeinschaften unterschätzen, wie stark emotionale Bindungen und veraltete Marktinformationen die Einschätzung einer geerbten Immobilie verzerren können. Gerade das Elternhaus, in dem man aufgewachsen ist, wird häufig nicht nüchtern bewertet. Statt einer objektiven Marktbetrachtung prägen persönliche Erinnerungen und unterschiedliche Erwartungen die Preisvorstellungen. Während ein Teil der Erben von einem hohen Verkaufspreis ausgeht, halten andere den Wert für deutlich niedriger oder möchten die Immobilie selbst nutzen. Ohne eine belastbare Grundlage entstehen so schnell widersprüchliche Einschätzungen, die eine sachliche Einigung erschweren.

Die Folgen können erheblich sein. Wird der Immobilienwert zu hoch angesetzt, verlängert sich häufig die Vermarktungsdauer und der Verkauf scheitert möglicherweise an unrealistischen Preisvorstellungen. Wird der Wert hingegen zu niedrig angesetzt, fühlen sich einzelne Erben benachteiligt und Konflikte innerhalb der Erbengemeinschaft sind nahezu vorprogrammiert. Hinzu kommt die verschärfte Rechtslage: Seit der Gesetzesreform 2023 gelten strengere Bewertungsvorgaben, wodurch das Finanzamt Immobilien häufig höher ansetzt als erwartet. Ohne eine professionelle Bewertung kann dies zu deutlich höheren Steuerbelastungen führen. „Fehlerhafte Wertansätze entstehen fast immer dort, wo emotionale Einschätzungen oder veraltete Marktinformationen an die Stelle einer strukturierten, objektiven Bewertung treten. Das rächt sich spätestens beim Finanzamt oder vor Gericht“, betont André Heid von Heid Immobilienbewertung Berlin.

Kurzgutachten oder Verkehrswert-Gutachten: Warum der Unterschied entscheidend ist

Nicht jede Immobilienbewertung erfüllt denselben Zweck. Genau dieser Unterschied kann im Erbfall weitreichende Konsequenzen haben. Ein Kurzgutachten liefert in der Regel lediglich eine grobe Einschätzung des Immobilienwertes. Dabei werden grundlegende Faktoren wie Lage, Zustand und Vergleichsobjekte berücksichtigt. Für eine erste Orientierung innerhalb einer Erbengemeinschaft kann ein solches Gutachten hilfreich sein. Sobald jedoch steuerliche Fragen, Ausgleichszahlungen zwischen Erben oder mögliche gerichtliche Auseinandersetzungen im Raum stehen, reicht diese Form der Bewertung in der Regel nicht aus.

Anders verhält es sich bei einem Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB. Dieses basiert auf einer detaillierten Analyse aller relevanten Bewertungsfaktoren, darunter Bodenrichtwert, baulicher Zustand, Modernisierungsgrad, bestehende Rechte und Lasten, Mietverhältnisse sowie die aktuelle Marktlage. Grundlage ist ein strukturierter Bewertungsprozess: Zunächst wird der Zweck der Bewertung geklärt, anschließend werden Unterlagen wie Grundbuchauszug, Baupläne und Flächenberechnungen geprüft und das Objekt vor Ort besichtigt. Darauf folgt eine Marktanalyse, bevor alle Ergebnisse in einem nachvollziehbar dokumentierten Gutachten zusammengeführt werden. „Ein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB ist keine Formalität – es schafft eine objektive Grundlage, auf die sich Finanzamt, Gerichte und alle Beteiligten verlassen können“, erklärt André Heid von Heid Immobilienbewertung Berlin.

Neutralität als Schlüssel: Wie ein Sachverständiger Familienkonflikte deeskaliert

Gerade in Erbengemeinschaften, in denen unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen, ist eine neutrale Instanz entscheidend. Während einzelne Beteiligte häufig eigene Erwartungen an den Immobilienwert haben, schafft ein unabhängiger Sachverständiger eine faktenbasierte Grundlage für Entscheidungen. Anders als bei informellen Preiseinschätzungen basiert eine professionelle Immobilienbewertung auf klar definierten Bewertungsverfahren, aktuellen Marktdaten und einer nachvollziehbaren Dokumentation aller relevanten Faktoren. Dadurch entsteht eine objektive Grundlage, die sowohl innerhalb der Familie als auch gegenüber Finanzamt, Gerichten oder Rechtsberatern Bestand hat.

Bei Heid Immobilienbewertung Berlin wird jedes Gutachten nach einheitlichen Bewertungsstandards erstellt und zusätzlich intern geprüft. Das sogenannte Vier-Augen-Prinzip sorgt dafür, dass Bewertungen nicht nur methodisch korrekt, sondern auch inhaltlich belastbar sind. Alle Ergebnisse werden nachvollziehbar dokumentiert, sodass sie von Banken, Gerichten oder steuerlichen Beratern nachvollzogen werden können. „Ein neutrales Gutachten nimmt den Streit aus der Familie, weil es nicht auf Meinungen basiert, sondern auf Daten, Methodik und gesetzlichen Bewertungsgrundlagen“, erklärt André Heid von Heid Immobilienbewertung Berlin. Gerade in sensiblen Situationen wie Erbauseinandersetzungen schafft diese Objektivität häufig die Grundlage für eine sachliche Einigung.

Rechtssicherheit, Steuerklarheit und eine belastbare Grundlage für Entscheidungen

Ein professionelles Verkehrswertgutachten schafft vor allem eines: Klarheit. Sobald der tatsächliche Marktwert einer Immobilie objektiv ermittelt ist, lassen sich zentrale Fragen innerhalb einer Erbengemeinschaft deutlich einfacher beantworten. Pflichtteilsansprüche können nachvollziehbar berechnet, Ausgleichszahlungen zwischen Miterben fair festgelegt und Verkaufsentscheidungen auf einer belastbaren Grundlage getroffen werden. Gleichzeitig dient ein gerichtsfestes Gutachten häufig als verlässliche Referenz gegenüber Finanzamt, Banken oder Rechtsvertretern, wodurch Unsicherheiten und Rückfragen im weiteren Verlauf deutlich reduziert werden.

Auch steuerlich kann eine fundierte Bewertung entscheidend sein. Seit den verschärften Bewertungsregeln der vergangenen Jahre setzt das Finanzamt Immobilienwerte höher an als erwartet. Ein professionelles Verkehrswertgutachten ermöglicht es, diesen Wert mit einer nachvollziehbaren und methodisch sauberen Bewertung zu überprüfen. In vielen Fällen sind die Kosten für ein Gutachten zudem steuerlich absetzbar, sodass sich die Investition bereits aus wirtschaftlicher Sicht lohnen kann. „Ein belastbares Gutachten schafft nicht nur Rechtssicherheit, sondern verhindert oft auch Konflikte innerhalb der Familie“, erklärt André Heid von Heid Immobilienbewertung Berlin. „Wer frühzeitig für eine objektive Bewertungsgrundlage sorgt, kann viele Auseinandersetzungen vermeiden und wichtige Entscheidungen deutlich schneller treffen.“

