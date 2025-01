Ethara

Ethara: YAS ALL IN: EIN WOCHENENDE VOLLER RENNEN, UNTERHALTUNG UND ABENTEUER IN GANZ ABU DHABI AM GRAND-PRIX-WOCHENENDE

Während das Emirat sein Profil als globales Sportzentrum weiter ausbaut, können Ticketinhaber ihre Zeit in der Hauptstadt optimal nutzen - von den Themenparks auf Yas Island bis hin zu den kulturellen Sehenswürdigkeiten sowie weiteren kostenlosen Vorteilen

Da große Sportereignisse immer mehr zu einem festen Bestandteil des kulturellen Gefüges von Abu Dhabi werden, tragen die Organisatoren des Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix dazu bei, das Angebot für Besucher und Einwohner während des Rennwochenendes kontinuierlich zu erweitern.

Große Sportereignisse wie der Große Preis von Abu Dhabi haben im vergangenen Jahr fast 24 Millionen Besucher angelockt, die in der Rennwoche 2023 1,165 Milliarden AED ausgeben werden, und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Tourismus in Abu Dhabi.

In seinem 16. Jahr ist der Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix nicht einfach nur ein Rennen - er hat sich zu einem epischen Fest der Geschwindigkeit, der Aufregung und des Abenteuers entwickelt, das Jahr für Jahr wächst. Ihr anhaltender Erfolg trägt zum Wirtschaftswachstum und zum Ausbau der Infrastruktur bei, was wiederum die Attraktivität von Sportveranstaltungen erhöht.

Um das Beste, was die Stadt zu bieten hat, zu präsentieren, ist das #AbuDhabiGP-Ticket in diesem Jahr ein Pass für ein Wochenende voller unvergleichlicher „Yas All In"-Aufregungen, der Zugang zu Weltklasse-Attraktionen, ikonischen kulturellen Sehenswürdigkeiten und unvergesslichen Erlebnissen in ganz Abu Dhabi gewährt.

Ticketinhaber können sich auf eine Reihe von Vorteilen und exklusiven Angeboten freuen, um ihr Erlebnis zu maximieren, darunter eintägiger kostenloser Zugang zu einem der kultigen Themenparks von Yas Island: Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi, und SeaWorld Abu Dhabi. Die Fans kommen außerdem in den Genuss zusätzlicher Vergünstigungen, darunter Zugang zum Emirates Park Zoo und zu Snow Abu Dhabi. Diese Vorteile gelten für alle Inhaber von 3-Tages- und 4-Tages-Tickets vom 4. bis 9. Dezember 2024 und bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihr Abu Dhabi-Erlebnis zu verbessern.

Für diejenigen, die eine kulturelle Bereicherung suchen, bietet das #AbuDhabiGP-Ticket auch freien Eintritt in den Louvre Abu Dhabi und Qasr Al Watan. Diese ikonischen Ziele ermöglichen es den Fans, in das Erbe der VAE und in eine Reihe globaler Kunstwerke einzutauchen und ihr Wochenende über die Action auf dem Yas Marina Circuit hinaus zu verlängern.

Neu in diesem Jahr ist auch die Teilnahme am 12-Stunden-Golf-Langstreckenrennen, das am 14. und 15. Dezember 2024 auf dem Yas Marina Circuit stattfinden wird. Diese hochoktanige Veranstaltung bietet GT-Rennsport-Action ohne Unterbrechung und sorgt bei den Fans für noch mehr Motorsportbegeisterung.

Zusätzlich zu diesen exklusiven Vorteilen haben alle #AbuDhabiGP-Ticketinhaber kostenlosen Zugang zu den FAB After-Race-Konzerten im Etihad Park. Das Programm für 2024 verspricht elektrisierende Auftritte, beginnend am Donnerstag, 5. Dezember, mit Teddy Swims und der südkoreanischen DJ-Sensation Peggy Gou. Die globalen Ikonen Maroon 5 geben ihr Debüt bei Yasalam presented by e& am Freitag, 6. Dezember, gefolgt von der explosiven Energie des 15-fachen Grammy-Preisträgers Eminem am Samstag, 7. Dezember. Den Abschluss des Wochenendes bildet der Auftritt der zweifachen Grammy-Gewinner Muse am Sonntag, 8. Dezember.

Von adrenalingeladenen Tagen auf dem Yas Marina Circuit bis hin zu Abenden mit Weltklasse-Musik und mitreißender Unterhaltung - der Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024 bietet den Fans die Möglichkeit, das ultimative Abu Dhabi-Erlebnis zu genießen.

Weitere Informationen darüber, wie Sie das Beste aus dem diesjährigen Event machen können, finden Sie unter www.abudhabigp.com oder laden Sie die Abu Dhabi GP App herunter.

