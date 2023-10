Ethara

ETHARA KÜNDIGT NEUE OFFIZIELLE EVENT-SUPPORTER FÜR DAS HISTORISCHE #ABUDHABIGP-WOCHENENDE AN

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

Im Vorfeld der 15. Ausgabe des FORMEL 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX gibt Ethara heute die Unterzeichnung von Vereinbarungen mit führenden Unternehmen in Abu Dhabi bekannt, darunter Abu Dhabi Aviation and Aerospace und die Arena Group, die als offizielle Event-Unterstützer für das diesjährige F1-Saisonfinale auf dem Yas Marina Circuit fungieren werden.

Bei der Bekanntgabe der neuen Event-Supporter-Partnervereinbarungen sagte Saif Rashid Al Noaimi, CEO von Ethara: „Während wir uns der historischen 15. Ausgabe des Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix nähern und der Countdown zum diesjährigen Event läuft, freuen wir uns, unsere offiziellen Event-Supporter – Abu Dhabi Aviation and Aerospace und die Arena Group – willkommen zu heißen.

„Diese Vereinbarungen, die auf jahrelanger Zusammenarbeit und ständiger gemeinsamer Innovation beruhen, werden uns nicht nur dabei unterstützen, das Spektakel des Abu Dhabi Grand Prix weiterhin auszutragen, sondern auch dazu beitragen, Abu Dhabi und die Vereinigten Arabischen Emirate durch Zusammenarbeit auf globaler Ebene als führend in Sachen Innovation zu positionieren."

Elena Sorlini, Vorstandsmitglied von Abu Dhabi Aviation and Aerospace, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft bei einer so prestigeträchtigen Veranstaltung. Zum Finale der F1-Saison kommen Fans aus aller Welt nach Abu Dhabi, und wir sind wie immer entschlossen und bereit, sicherzustellen, dass ihre Reise in und aus der Hauptstadt so reibungslos und effizient wie möglich verläuft."

Paul Berger, CEO der Arena Group, sagte: „Als CEO bin ich voll und ganz dafür, Arena zum Weltmarktführer für groß angelegte temporäre Infrastrukturen und integrierte Veranstaltungslösungen zu machen. Es ist meine Vision und die unserer Partner, dass das Unternehmen einen dauerhaften Einfluss auf den temporären Raum ausübt, indem es beeindruckende temporäre Strukturen und Innenräume gestaltet und bereitstellt, die das Kundenerlebnis verbessern und die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen.

„Ich bin begeistert, dass die Arena Group Teil des Formel 1 Grand Prix von Abu Dhabi ist, den Arena Middle East schon seit geraumer Zeit unterstützt. Es macht mir große Freude, wieder einmal Teil dieser fantastischen Veranstaltung zu sein."

Darüber hinaus wird e& seine Rolle als einer der Gründungspartner des #AbuDhabiGP ausweiten. Ethara kündigte an, dass e& als Presenting Partner für die Yasalam After-Race Concerts fungieren wird, bei denen international preisgekrönte Künstler wie die Hall-of-Fame-Band, Foo Fighters, Ava Max, Shania Twain und Tiësto im Etihad Park beim F1-Saisonfinale auftreten werden.

Dr. Ahmed bin Ali, Group Senior Vice President, Corporate Communications, e&, kommentierte: „Als Gründungspartner für diese historische Veranstaltung ist es für e& ein Privileg, unsere Rolle beim Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix als offizieller Presenting Partner für die Yasalam After-Race Concerts auszubauen, da bei dieser legendären Unterhaltungsserie in den letzten 14 Jahren bereits einige der größten Talente der Welt aufgetreten sind. Mit einer unglaublichen Aufstellung, die für dieses Jahr bereits bestätigt wurde, sind wir begeistert, mit an Bord zu sein und freuen uns darauf, die fünf Acts im November auf der Bühne zu sehen."

Da die Nachfrage nach Eintrittskarten für das diesjährige Finale der F1-Saison weiterhin ein unvergleichliches Interesse von Fans auf der ganzen Welt verzeichnet, haben die Veranstalter bestätigt, dass es nur noch begrenzte Möglichkeiten gibt, sich einen Platz für das größte Veranstaltungswochenende der Region zu sichern.

Weitere spannende Ankündigungen stehen noch aus. Fans können sich ihr Erlebnispaket für die größte Sport- und Unterhaltungsveranstaltung der Region noch sichern unter: www.abudhabigp.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2256023/Ethara_Aviation.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2256024/Ethara_Arena.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ethara-kundigt-neue-offizielle-event-supporter-fur-das-historische-abudhabigp-wochenende-an-301966071.html

Original-Content von: Ethara, übermittelt durch news aktuell