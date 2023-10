BLC Black Labels GmbH

Im gemeinsamen Dialog sollen sie ihre politischen Gegensätze überwinden und den neuen, kontinuierlichen "Dialog fürs Gemeinwohl" etablieren, den unser Land jetzt braucht. Ohne Dialog gibt es keinen Fortschritt in der Gesellschaft. So lautet die Anregung in einem Offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz, an beide verbunden mit einem persönlichen Geschenk Made in Germany. Bei der im Bild avisierten "wertvollen Flasche" handelt es sich beim Absender um das Startup-Produkt Dialog der Kräuter.

"Im Dialog bleiben. Heute wichtiger als je zuvor".

Nur der Dialog fördert gegenseitiges Vertrauen, schafft Respekt und Verständnis und bildet die Grundlage unserer Demokratie. Ein kontinuierlicher "Dialog fürs Gemeinwohl" mit der ganzen Gesellschaft ist heute wichtiger als je zuvor. Mit ihrer Kernbotschaft an Olaf Scholz und Friedrich Merz wollen die Macher Brücken schlagen und dabei gesellschaftspolitische und unternehmerische Interessen verbinden.

Kreativität und Inspiration: Der Dialog aus der Flasche.

Erst seit August 2023 im Fachhandel und online erhältlich, wird der Premium-Kräuterlikör bereits als "Dialog on the rocks" in den Berliner Gourmet-Theatern und Szenetreffs empfohlen, u.a. im populären Tipi am Kanzleramt, der Bar der Vernunft sowie ab 8. November zur Premiere und in der neuen Spielzeit des Palazzo Berlin. Dessen Gastgeber Hans-Peter Wodarz, Erfinder der Erlebnisgastronomie in Deutschland, steht erstmals mit seinem Namen auf einem Flaschensiegel. Sein legendäres Dessert Dialog der Früchte von 1982 war die Inspiration für die neue Markenidee mit Zeitgeist. Jede Flasche Dialog der Kräuter verspricht eine neue Harmonie im Glas aus Kräutern, Gewürzen, Blüten, Wurzeln und feinen Orangennoten.

Zwei einzigartig Großartige. Besser können Kräuterliköre nicht schmecken.

DIALOG DER KRÄUTER. Die Harmonie im Glas. Flasche 500 ml, 39% vol., UVP 21,90 EUR. Hochwertiger, klassischer Premium-Kräuterlikör. Siehe: www.dialog-der-kräuter.de

ABSACKER of Germany. Das Beste zum Schluss. Flasche 500 ml, 28% vol., UVP 20,90 EUR. Sein Name steht für den Brauch, den es so nur in Deutschland gibt. Der fein-fruchtigste Kräuterlikör der Welt ist seit 2017 im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Siehe: www.absacker-of-germany.de

