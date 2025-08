SERMATEC

Sermatec sichert sich 430+ MWh Energiespeicherprojekt in Bulgarien und beschleunigt damit die Energiewende in Osteuropa

Von der sonnenverwöhnten bulgarischen Schwarzmeerküste bis zu den zentralen Energiestandorten Osteuropas gewinnt die chinesische Energiespeichertechnologie zunehmend an Bedeutung für die Neugestaltung der grünen Energielandschaft des Kontinents. Vor kurzem erzielte die Shanghai Sermatec Energy Technology Co., Ltd. einen bedeutenden Durchbruch auf dem europäischen Markt: Das Unternehmen erhielt einen Auftrag zur Lieferung von Energiespeichersystemen mit einer Gesamtleistung von über 430 MWh nach Bulgarien. Dies unterstreicht die führende Rolle chinesischer Systemlösungen im Rahmen der Energiewende in Europa.

Technologiegestützte Renditen: Höheren Investitionswert erschließen

Als einer der Hauptbeteiligten an diesem Meilensteinprojekt wird Sermatec eine integrierte, den gesamten Lebenszyklus umfassende Energiespeicherlösung liefern. Indem das System in Zeiten geringer Netzlast kostengünstigen Strom speichert und in Phasen hoher Nachfrage wieder einspeist, nutzt es gezielt Preisunterschiede im Strommarkt. Diese Form der Arbitrage ist ein wesentlicher Hebel zur Verkürzung der Amortisationszeit des Projekts und zur Steigerung der Gesamtrendite der Investition.

Um eine nachhaltige, langfristige Rentabilität zu gewährleisten, hat Sermatec eine zweischichtige technologische Verbesserung vorgenommen: modulares Design in Kombination mit langlebigen Batterietechnologien und einer präzisen Steuerung der Lade-/Entladeintervalle. Dieser Ansatz gewährleistet, dass das System unter komplexen und anspruchsvollen Bedingungen einen stabilen und leistungsstarken Betrieb aufrechterhalten kann. Damit wird eine solide Grundlage für eine effiziente, langfristige Peak-Valley-Arbitrage geschaffen und eine konstante Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus des Systems gewährleistet.

Das Projekt wurde im August 2025 offiziell gestartet und soll bis Ende Dezember ausgeliefert werden. Der Netzanschluss und der Betrieb werden für März 2026 erwartet. Sermatec wird Bulgarien beim Aufbau eines sichereren, stabileren und nachhaltigeren modernen Energiesystems entscheidende technologische Unterstützung und fortlaufende Betriebs- und Wartungsdienstleistungen bieten, um die langfristigen Ziele des Landes im Bereich der Energiewende zu unterstützen.

Strategischer Durchbruch: Demonstration von Sermatecs integrierter Wettbewerbsfähigkeit

Die erfolgreiche Unterzeichnung des bulgarischen Projekts unterstreicht die wachsende globale Wettbewerbsfähigkeit von Sermatec in Bezug auf Markteinführung, technische Fähigkeiten und Liefertreue:

Globale Präsenz : Der europäische Hauptsitz von Sermatec befindet sich in Frankfurt. Zudem hat das Unternehmen im spanischen Málaga eine Produktionsstätte mit einer Kapazität von 3 GWh errichtet, die die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt – von Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zu Lieferung und Service.

: Der europäische Hauptsitz von Sermatec befindet sich in Frankfurt. Zudem hat das Unternehmen im spanischen Málaga eine Produktionsstätte mit einer Kapazität von 3 GWh errichtet, die die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt – von Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zu Lieferung und Service. Kostenoptimierte Lösungen : Durch die Nutzung fortschrittlicher Energiespeichertechnologien und globaler Projekterfahrung bietet Sermatec Lösungen mit längerer Lebensdauer, höherer Systemeffizienz und niedrigeren Betriebs- und Wartungskosten – perfekt abgestimmt auf den Fokus der Kunden in Übersee auf langfristigen Wert und ROI.

: Durch die Nutzung fortschrittlicher Energiespeichertechnologien und globaler Projekterfahrung bietet Sermatec Lösungen mit längerer Lebensdauer, höherer Systemeffizienz und niedrigeren Betriebs- und Wartungskosten – perfekt abgestimmt auf den Fokus der Kunden in Übersee auf langfristigen Wert und ROI. Zuverlässige Qualität und Lieferung: Mit branchenführender intelligenter Fertigung und robusten Lieferfähigkeiten wurde Sermatec in sieben aufeinanderfolgenden Quartalen als globaler Tier-1-Anbieter für Energiespeichersysteme von BloombergNEF ausgezeichnet.

Ostasiatische Weisheit treibt einen globalen Wandel voran, während chinesische Technologie Brücken zwischen den Zivilisationen schlägt.

Diese Partnerschaft gibt nicht nur der Umstellung Osteuropas auf saubere Energien neuen Schwung, sondern stärkt auch das Fundament der chinesisch-europäischen Zusammenarbeit im Umweltbereich. Während Europa seine Energiewende beschleunigt, werden chinesische Unternehmen wie Sermatec mit ihren hochwertigen Lösungen auf Systemebene zu unverzichtbaren Akteuren bei der Gestaltung einer nachhaltigen globalen Energiezukunft.

