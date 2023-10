Grana Padano x Ascovilo

Ein Genussreicher Abend: Grana Padano DOP und As.Co.Vi.Lo begeistern auf exklusivem Event mit Drinks und Dinner

Die Konsortien Grana Padano DOP und As.Co.Vi.Lo (die Vereinigung der 13 lombardischen Weinkonsortien) veranstalteten am Montag, den 9. Oktober, ein exklusives Event mit Drinks und Dinner im Rheinloft Cologne. Im Anschluss an die Anuga Messe wurde Handelspartnern, Pressevertretern und renommierten Influencern eine einmalige kulinarische Erfahrung geboten, die Feinschmecker und Weinliebhaber gleichermaßen begeisterte.

Die exklusive Veranstaltung war ein weiterer Schritt in der engen Partnerschaft zwischen Grana Padano DOP und As.Co.Vi.Lo. Gemeinsam haben sie sich der Initiative "Born to be Together" angeschlossen, die von der Europäischen Union gefördert wird, um das reiche kulinarische Erbe Italiens und die herausragenden Weine der Lombardei in einer globalisierten Welt zu schützen und zu verbreiten. Grana Padano ist eine EU-weit geschützte Ursprungsbezeichnung für italienischen Hartkäse. Weitere Informationen zur Initiative finden Sie unter borntobetogether.eu.

Die Veranstaltung lockte die Gäste in eine Welt des Geschmacks, in der die hohe Kunst der italienischen Küche und exzellente Weine aufeinandertrafen. Highlight des Abends war das atemberaubende Showcooking des Sternekochs Andi Schweiger, der mit seiner kreativen Kochkunst die Sinne der Anwesenden verwöhnte und dabei gekonnt Grana Padano in seine Kreationen mit einband. Zudem nahm der Spitzenkoch an einer spannenden Koch-Challenge teil, die die Gäste mit kulinarischen Höhepunkten überraschte. Neben ihm traten die Influencerinnen Felicitas Then und Janine Fischer an, die mit ihren Gerichten ebenfalls die vielseitige Einsetzbarkeit des italienischen Hartkäses bewiesen. Als Gewinner der Challenge wurde Schweiger von Grana Padano der Preis des "Taste Maker Germany 2023" verliehen.

Die Verkostung von erlesenen Weinen und köstlichem Grana Padano Käse wurde von erfahrenen Sommeliers begleitet, die ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft für Wein mit den Gästen teilten. Diese fachkundige Beratung half den Teilnehmern, die feinen Nuancen der Weine zu erkunden und die perfekte Kombination mit dem Grana Padano Käse zu finden.

"Wir sind stolz darauf, diese außergewöhnliche Veranstaltung präsentiert zu haben. Sie ist ein Beleg für die hervorragende Qualität und die kulturelle Bedeutung, die sowohl dem Grana Padano Käse als auch den Weinen der Lombardei zugeschrieben werden", sagt Carlo Costa, CFO des Schutzkonsortiums Grana Padano.

Weiteres Bildmaterial zum Event finden Sie hier: https://avantgarde.filecamp.com/s/o/NNOuef44l7kbMb92

