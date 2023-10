Lithos Crop Protect GmbH

Lithos Crop Protect: Invest AG und EIC investieren in grünere Landwirtschaft

Linz/Ennsdorf (ots)

Die Invest AG und der EIC-Fonds investieren in das österreichische Start-Up Lithos Crop Protect, um den Markteintritt von natürlichem Pflanzenschutz voranzutreiben.

Lithos Crop Protect ist ein innovatives Start-Up aus Österreich, das an neuen Methoden für eine nachhaltigere Zukunft der Landwirtschaft forscht. Das Unternehmen hat bereits jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet und eine Technologie entwickelt, die einen natürlichen Pflanzenschutz durch Störung der Fortpflanzung von Schädlingen ermöglicht. Damit erlauben artspezifische Pheromone, die Schädlinge mittels Verwirrmethode in ihrem Paarungsverhalten stören, schon in extrem geringer Konzentration eine effiziente Schädlingsbekämpfung, die für alle anderen Organismen (wie z.B. Bienen), die Umwelt und den Menschen völlig ungefährlich sind.

Die Flächenressourcen für die Landwirtschaft sind begrenzt. Dennoch braucht es für die wachsende Bevölkerung eine sichere und qualitativ wertvolle Lebensmittelversorgung. Damit dieser Spagat gelingen kann, muss ein effizienter Schutz gegen Schädlinge gewährleistet sein. Zugleich stehen klassische chemische Pflanzenschutzmittel stark in der Kritik und werden zunehmend eingeschränkt oder verboten. Lithos Crop Protect arbeitet daher an natürlichen Lösungen für dieses Problem – eine davon die patentierte, erste sprühbare Pheromonanwendung weltweit. Die Technologie von Lithos Crop Protect erlaubt erstmals eine wirtschaftlich sinnvolle Anwendung auf großen Flächen und somit insbesondere für den Ackerbau. Die Ausbringung erfolgt einfach und kostengünstig mittels üblicher Feldspritzen und in Zukunft möglicherweise auch mittels Drohnen.

Immenses weltweites Marktpotenzial – Kooperation mit globalen Playern

Das erste entwickelte Pheromon ist bereits in langjährigen Zulassungsverfahren, an weiteren vielversprechenden Lösungen wird intensiv geforscht. Mit den neuen Investoren werden die Fertigstellung der Zulassung und die Markteinführung des ersten Produktes umgesetzt. Außerdem wird die Entwicklung weiterer Anwendungen auf Basis dieser Technologie vorangetrieben. Lithos Crop Protect arbeitet dazu bereits mit globalen Playern in einem Markt mit Milliardenpotenzial zusammen. Das Interesse an solchen Produkten ist jedenfalls groß – auch von Seiten der Europäischen Union, um den Green Deal auch im Pflanzenschutz umzusetzen. Derartige Lösungen leisten gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag für eine grünere Landwirtschaft sowie zur Sicherung der Lebensmittelversorgung.

Mit Hilfe des Investments der Invest AG und des EIC-Fonds, der Entwicklungsinitiative der Europäischen Kommission für High-Impact Start-Ups, können nun die nächsten Ziele des Unternehmens erreicht werden. „Wir forschen bereits seit Jahren an der Landwirtschaft der Zukunft. Mit der Unterstützung der Invest AG und des EIC sind wir bereit für den nächsten großen Schritt und können zielstrebig den Markteintritt unseres ersten spritzbaren Pheromon-Produktes anpeilen. Damit werden wir einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft leisten“, so Franz Reitbauer, Gründer und Geschäftsführer der Lithos Crop Protect GmbH.

„Mit unserem Investment unterstützen wir das visionäre Team eines österreichischen Start-Ups, das für die Landwirtschaft auf der ganzen Welt zum Gamechanger werden könnte. Durch die Partnerschaft – auch mit dem EIC-Fonds – sollten erste Markteintritte und damit großflächige Anwendungen von natürlichem Pflanzenschutz schon bald Realität werden“, so Andreas Szigmund, Vorstand der Invest AG.

„Wir schauen mit Spannung darauf, wie sich eine solch bahnbrechende innovative Lösung auf einem Markt entwickelt, der unter einem kritischen Mangel an umweltfreundlichen, effizienten und erschwinglichen Alternativen leidet. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den Teams von Lithos Crop Protect und der Invest AG“, so Myriam Rouis, Investment Officer, EIC Investment Services.

Über Lithos Crop Protect GmbH

Lithos Crop Protect befasst sich mit der Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von biologischen Pflanzenschutzmitteln und Biostimulanzien. Verantwortungsbewusster Pflanzenschutz leistet einen wertvollen Beitrag zur Sicherung einer nachhaltigen Landwirtschaft und damit zur Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Deshalb hat sich Lithos Crop Protect zum Ziel gesetzt, innovative und qualitativ hochwertige Lösungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Der Fokus liegt dabei auf der Erforschung und Entwicklung von Lösungen, die die Natur stärken und natürliche Bausteine für den integrierten Pflanzenschutz bereitstellen. Derzeit arbeitet die Lithos Crop Protect GmbH intensiv an der EU-Zulassung von pherolit®-d, dem ersten sprühfähigen Pheromon im Ackerbau, zum Schutz von Mais gegen den Westlichen Maiswurzelbohrer. Weitere Informationen unter www.lithosprotect.at

Über die Invest Unternehmensbeteiligungs AG

Die Invest Unternehmensbeteiligungs AG (Invest AG) ist der führende österreichische Private Equity Fonds für den Mittelstand. Die Invest AG verfügt über ein Fondsvermögen von rd. einer halben Milliarde Euro und investiert pro Transaktion zwischen 2 und 40 Millionen Euro Eigenkapital sowie Mezzanine Kapital. Mit rund 55 gehaltenen Beteiligungen, einem kumulierten Beteiligungsumsatz von 13,5 Milliarden Euro und 126.000 Arbeitsplätzen steht die Invest AG für langfristige Partnerschaften mit mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum und begleitet Unternehmen in allen Phasen des unternehmerischen Handelns. Weitere Informationen unter www.investag.at

Über den EIC-Fonds

Der im Juni 2020 eingerichtete European Innovation Council Fund (EIC Fund) ist eine bahnbrechende Initiative der Europäischen Kommission, um direkte Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapitalinvestitionen (zwischen 500.000 und 15 Millionen Euro) in europäische High-Impact- und Deep-Tech-Start-ups zu tätigen. Mit einer langfristigen Perspektive investiert der EIC-Fonds in Unternehmen aus allen Branchen, in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie in assoziierten Ländern. Der EIC-Fonds zielt darauf ab, eine kritische Finanzierungslücke zu schließen, und sein Hauptzweck besteht darin, Unternehmen bei der Entwicklung und Kommerzialisierung disruptiver Technologien zu unterstützen. Dies wird durch das Crowding-In von Marktteilnehmern und eine weitere Risikoteilung durch den Aufbau eines großen Netzwerks von Kapitalgebern und strategischen Partnern erreicht, die für Co-Investitionen und Folgefinanzierungen geeignet sind. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf die Stärkung und Unterstützung von Gründer:innen sowie auf das Bestreben, die Innovationskluft zwischen den EU-Ländern zu verringern. Weitere Informationen unter www.eic.ec.europa.eu/eic-fund

Original-Content von: Lithos Crop Protect GmbH, übermittelt durch news aktuell