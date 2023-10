Reolink Innovation Inc.

Bahnbrechender Durchbruch: Reolink stellt 4K Solar Akku Kameras vor

Reolink, der innovative Entwickler und Hersteller von Überwachungsprodukten und Sicherheitslösungen, stellt seinen bahnbrechenden Durchbruch vor: Reolink 4K Solar Akkukameras als Impulsgeber in der Ultra-Klarheit für akkubetriebene Haussicherheit.

Die Entwicklung der Reolink 4K Solar Akkukameras Von 2016 bis 2023, von 1080p über 2K bis 4K, das unermüdliche Engagement für gestochen scharfe Bilder hat Reolink dazu veranlasst, das Objektiv und den Bildsensor der Solar Akku Kamera immer weiterzuentwickeln.

So hat Reolink 4K Ultra HD in die akkubetriebene Heimsicherheit gebracht. Mit den 4K Solar Akkukameras betritt Reolink völlig in die 4K-Ära der Überwachungskameras.

Alle 4K Akkukameras können mit Reolinks Solarpanel aufgeladen werden. 1 Stunde Ladezeit für 24 Stunden Schutz. Eine umweltfreundliche und leistungsstarke Lösung für die Heimsicherheit.

Ultra Sicherheit: 4K + andere Funktionen Um verschiedene Anforderungen der Benutzer zu erfüllen, sind Reolink 4K Solar Kameras mit mehreren Funktionen ausgestattet.

4K + Dualband-WLAN: 4K-Streaming ohne Verzögerung - Argus 3 UltraDie Benutzer brauchen sich nicht mehr zwischen Klar-Stream und Flüssig-Stream zu entscheiden. Sie können ruckelfreies 4K-Streaming sehen, das durch die schnelle und stabile 5/2,4 GHz-Verbindung gewährleistet wird.

4K + 4G LTE Netzwerk: 4K Live-Ansicht von überall ohne Internet - Go PT UltraIn Kombination mit 4G LTE Netzwerk kann die Kamera an jedem beliebigen Ort installieren und Live-Streaming von überall in 4K Ultra HD liefern. So ist sie geeignet für den Einsatz im netzentfernten Gebieten wie Bauernhof, Stall, Weide usw.

4K + PT: 360° Rundumblick in Ultra-Klarheit - Argus PT UltraDer Rundumschutz wird jetzt durch 4K Ultra HD verbessert. Mit Schwenk- & Neigefunktion können Benutzer einen größeren Bereich in der schärferen 360°-Ansicht mit hoher Detailgenauigkeit überwachen.

4K + Spotlights: 4K Farbnachtsicht mit lebendigen Details - Argus Eco UltraMit eingeschalteten Spotlights bietet die Kamera lebensechte 4K-Bilder auch bei Nacht. Dank der hohen Auflösung sind im Dunkeln verborgene Details leicht zu entdecken.

Über Reolink Reolink, ein internationaler Entwickler und Hersteller im Bereich Smart Home, bemüht sich, um die einfachsten und zuverlässigsten Überwachungsprodukte und Sicherheitslösungen für Zuhause & Geschäft anzubieten. Reolink ist bereits in über 200 Ländern & Regionen vertreten und von mehr als 2 Millionen Haushalten & Familien überzeugt.

