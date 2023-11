Frank Köhler Baustellenheizungen

Frank Köhler: So werden Baustellen mit Warmluftheizungen kostengünstig winterfest

Soltau (ots)

Die Baubranche muss sich im Herbst regelmäßig auf sinkende Temperaturen und kürzere Tageslichtspannen einstellen: Bauunternehmen benötigen für die Wintermonate Baustellenheizungen und Lichtanlagen und setzen dabei zunehmend auf Mietangebote, um Lagerkapazitäten auf dem eigenen Gelände freizuhalten. Frank Köhler ist Experte für den Einsatz von mobilen Geräten auf Großbaustellen. Als Geschäftsführer von Köhler Baustellenheizungen und Köhler Lichtanlagen unterstützt er Architekten, Baufirmen und Industrieunternehmen bei der richtigen Dimensionierung der Anlagen. Wir haben uns bei ihm nach dem Vorteil von Mietgeräten erkundigt.

In der Baubranche zielt man darauf ab, Bauprojekte möglichst kosteneffizient und im geplanten Zeitrahmen abzuschließen. Dabei intensiviert sich der Konkurrenzdruck stetig. Um im Geschäft zu bleiben, ist es unerlässlich, die Kosten zu senken. "Das Problem liegt oft darin, dass die Einsparungen an der falschen Stelle vorgenommen werden", erläutert Frank Köhler, Geschäftsführer von Köhler Baustellenheizungen und Köhler Lichtanlagen. "Betrachten wir beispielsweise die Beheizung der Baustellen in den Wintermonaten: Die Verantwortlichen analysieren die Kosten für die Miete der Geräte und nehmen an, hier einsparen zu können. Dabei übersehen sie, dass eine unzureichende Beheizung zu Bauschäden und erheblichen Verzögerungen im Bauablauf führen kann, was finanzielle Mehrbelastungen und einen Reputationsverlust nach sich ziehen kann. Ein solches Szenario können sich weder Planer noch Baufirmen leisten, und wäre leicht vermeidbar."

"Wenn die Raumtemperatur auf der Baustelle nicht abgesenkt werden kann, führt der Weg zur Kosteneinsparung über die Effizienz", fährt Frank Köhler fort. "Moderne Baustellenheizungen verbrauchen weniger Energie und sorgen damit für erheblich geringere Ausgaben." Frank Köhler ist seit über 25 Jahren als Händler für Großgeräte auf den deutschen Baustellen zu Hause. Weil die Nachfrage bei der Vermietung stetig zunahm, entschloss er sich zur Gründung einer deutschlandweiten Heizungsvermietung im gewerblichen Bereich. Seit 2020 berät und betreut er seine Kunden mit Köhler Baustellenheizungen zur Dimensionierung und Aufstellung mobiler Geräte auf Baustellen und in Industriehallen. Die Lieferung erfolgt über das eigene Speditionsnetzwerk. Um das Angebot sinnvoll zu ergänzen, kam mit Köhler Lichtanlagen inzwischen ein weiterer Geschäftsbereich hinzu. Frank Köhlers Sohn Peer Köhler ist Teil des Teams und seit 2021 für die Sparte Heizungsvermietung verantwortlich. Das Familienunternehmen bringt mehr als 350 Geräte im Jahr zu seinen Kunden.

Warum sich die Miete einer Baustellenheizung lohnt

Viele Bauunternehmer und Architekten stehen vor der Frage, ob sie die Geräte für die Baustellenheizung kaufen oder mieten sollen. Ist ein Kauf nicht die langfristig bessere Lösung? "Der Trend geht eindeutig zu den Mietangeboten und das hat auch klare Gründe", erklärt Frank Köhler. "Wer eine Heizanlage kauft, wird sie möglichst lange nutzen wollen - und das wäre tatsächlich über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren möglich. Doch die Technik zur Energieeinsparung entwickelt sich rasant, sodass die Geräte nach einigen Jahren veraltet sind. Zudem sollten Bauunternehmer bedenken, dass ihre Baustellen nicht immer identische Größen haben. Damit brauchen sie nicht in jedem Jahr die gleiche Anzahl an Heizungen. In dieser Hinsicht sind wir als Vermieter flexibel. Das geht so weit, dass wir Geräte nachliefern oder abholen, damit am Ende die Heizleistung stimmt, aber keine unnötigen Kosten für den Kunden entstehen."

Worauf es bei einer Baustellenheizung ankommt

Bauunternehmer stellen immer wieder fest, dass die Kosten für die Vermietung bei den unterschiedlichen Anbietern stark voneinander abweichen. Sie tendieren natürlich zum günstigsten Angebot. "Das ist verständlich, kann allerdings nach hinten losgehen", sagt Frank Köhler. "Moderne Geräte sind in der Vermietung zwar teurer, verursachen letztlich aber aufgrund des geringeren Energiebedarfs weniger Kosten. Der Wirkungsgrad unserer Baustellenheizungen liegt bei mindestens 92 Prozent. Dieser Wert kann der technischen Beschreibung entnommen werden und wir teilen ihn unseren Kunden selbstverständlich mit. Wer eine winterfeste Baustelle zu einem guten Preis haben möchte, muss die gesamten Ausgaben im Blick behalten."

