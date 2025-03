oToBrite Electronics, Inc.

oToBrite präsentiert Vision-AI-Positionierungslösungen für autonome Roboter und unbemannte Fahrzeuge auf der Embedded World 2025

Hsinchu, 4. März 2025 (ots/PRNewswire)

Autonome Roboter und unbemannte Fahrzeuge benötigen für eine effektive Navigation eine präzise Lokalisierung und Erkennung von Szenenobjekten. Viele bestehende Lösungen basieren jedoch auf teuren HD-Karten, LiDAR oder GNSS/RTK-Signalen. Als Vision-AI-Experte mit erfolgreicher Massenproduktion von Automobilsystemen bietet oToBrite mit seinem Multi-Kamera Vision-AI Positioning System oToSLAM eine innovative Alternative. Diese VSLAM-Kerntechnologie (Visual Simultaneous Localization and Mapping) ermöglicht eine zuverlässige Kartierung und Positionierung im Innen- und Außenbereich ohne externe Infrastruktur und wurde bereits erfolgreich im automatischen Parkassistenzsystem (APA) von XPENG und in der Anwendung Automated Valet Parking (AVP) anderer Automobilhersteller eingesetzt. Das oToSLAM-System nutzt die Vision-AI-Technologie, vier Fahrzeugkameras und eine KI-ECU, um ein Multi-Kamera-Vision-AI-Positionierungssystem zu ermöglichen. Durch die Integration von Objektklassifizierung, Freiraumsegmentierung und semantischer/3D-Merkmalszuordnung wird eine hochpräzise Positionierungsgenauigkeit von bis zu 1 cm erreicht, was es ideal für die autonome Navigation in komplexen Umgebungen macht.

Darüber hinaus unterstützt die Vision-AI-Wahrnehmungstechnologie von oToBrite ADAS-Anwendungen, indem sie Fahrspuren, Fußgänger, Fahrzeuge und andere Straßenobjekte erkennt, um die Fahrsicherheit zu erhöhen. Diese Technologie ist bereits in oToGuard integriert, einer All-in-One-Lösung der Stufe 2+ für Fahrerassistenzsysteme für Nutzfahrzeuge. Das oToGuard-System erhöht die Verkehrssicherheit durch ein Steuergerät in Automobilqualität, acht Kameras und die Deep-Learning-Technologie Vision-AI. Es unterstützt mehrere ADAS-Funktionen, die einen 360-Grad-Schutz für schwächere Verkehrsteilnehmer bieten und gleichzeitig das Fahrerverhalten überwachen, um Unfälle zu vermeiden. Darüber hinaus ermöglichen die ADAS-Funktionen von oToGuard den Kunden, verschiedene Vorschriften für schwere Nutzfahrzeuge zu erfüllen, darunter ACSF-B1/ESF (UN R79), BSIS (UN R151), MOIS (UN R159), REIS (UN R158) und weitere E-Spiegel-Funktionen.

Mit umfassender Erfahrung in der Massenproduktion von Automobilsystemen ist die GMSL-Kameramodulserie von oToBrite – oToCAM – die ideale Wahl für autonome Fahrzeuge und Robotik. Die oToCAM-Serie zeichnet sich durch spezielle Produktionsverfahren aus und wird strengen Tests unterzogen, um die Schutzart IP67/IP69K zu erfüllen und extremen Temperaturen von -40 °C bis +85 °C standzuhalten. Diese Kameras sind mit NVIDIA Jetson und Intel Edge-KI-Rechenplattformen kompatibel und ermöglichen eine Vielzahl autonomer Anwendungen.

oToBrite wird seine Vision-AI-gestützten Lösungen auf der Embedded World 2025 vom 11. bis 13. März an Stand 2-313 (Halle 2) präsentieren und sich Taiwan Excellence anschließen, um seine neuesten Innovationen vorzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website von oToBrite: https://www.otobrite.com.

