TreeWater

Das Start-up TreeWater bringt RECYCLO - ein einzigartiges Verfahren zur Wiederaufbereitung von Abwasser aus Wäschereien - auf den Markt

Paris (ots/PRNewswire)

In Europa gibt es 11.000 Wäschereien, die jährlich 40 Millionen m3 Wasser verbrauchen. Trotz aller Bemühungen der Branche ist die Tätigkeit von Wäschereien nach wie vor wasserintensiv und emittiert Mikroschadstoffe (Phthalate, Phenole und Schwermetalle).

Um die Umweltauswirkungen von Wäschereien zu reduzieren und ihnen gleichzeitig zu ermöglichen, ihre Wasserressourcen zu schonen, hat das französische Start-up-Unternehmen TreeWater RECYCLO entwickelt.

Dieses innovative und wegweisende Verfahren ermöglicht:

Eine Reduzierung der Schadstoffe im Abwasser von Wäschereien um 90 %

im Abwasser von Wäschereien Eine Einsparung des Wasserverbrauchs von Wäschereien von 50-80 %

Die RECYCLO-Technologie beruht auf der Wasseraufbereitung durch erweiterte Oxidation.

Der RECYCLO-Prozess besteht aus 3 Schlüsseletappen:

Einer Vorbehandlung des Wassers zur Entfernung von Schwebstoffen aus dem Wasser durch Koagulation-Flockung-Filtration Der Exposition von Wasser gegenüber Reaktoren, die erweiterte Oxidation erzeugen Einer abschließenden Aufbereitung des Wassers durch den Kontakt mit Aktivkohle

Mit RECYCLO können so über 90 % der Schadstoffe entfernt und 50-80 % des aufbereiteten Wassers in den Reinigungsprozess zurückgeführt werden.

Einweihung des ersten Prototyps am 26. Oktober 2023

Der erste RECYCLO-Prototyp wird am 26. Oktober 2023 in der Wäscherei der Ramon Noguera Foundation in Girona (Spanien) eingeweiht.

Das Verfahren soll dann in ganz Europa eingesetzt werden. Das Ziel: Innerhalb der nächsten 5 Jahre 40 europäische Wäschereien damit auszustatten.

Über TreeWater und Life RECYCLO

TreeWater ist ein französisches Unternehmen, das Lösungen für die Aufbereitung und das Recycling von komplexen Abwässern (Mikroverunreinigungen oder andere resistente Schadstoffe) anbietet. Das 2017 gegründete Unternehmen TreeWater wird von Bruno CEDAT und Marc Emmanuel BOUCHARD geleitet.

Das Projekt Life RECYCLO ist Teil des LIFE-Programms der Europäischen Kommission, das Initiativen in den Bereichen Umwelt und Klima finanziert. Es wird von der Firma TreeWater getragen, die aus dem DEEP-Labor des INSA Lyon hervorgegangen ist. Sein Konsortium besteht aus sechs Mitgliedern in Frankreich, Spanien und Luxemburg. Die Mitgliedswäschereien sind die Fundacio Mas Xirgu (GRUPFRN - Spanien) und das Unternehmen KLIN SARL (Luxemburg).

Das Catalan Institute for Water Research (ICRA - Spanien) beschäftigt sich mit der Entwicklung innovativer Methoden zur Analyse von gefährlichen Substanzen. Die Direktion für Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft der Universität Lyon bemüht sich um die Kommunikation des Projekts und die Erstellung einer Meinungsumfrage.

https://www.treewater.fr/en/recyclo

Kontakt Anne BRUNET

Anne.brunet@agence-chronique.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2217469/TreeWater_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-start-up-treewater-bringt-recyclo--ein-einzigartiges-verfahren-zur-wiederaufbereitung-von-abwasser-aus-waschereien--auf-den-markt-301934772.html

Original-Content von: TreeWater, übermittelt durch news aktuell