Connatix

Axel Springer kooperiert mit Connatix, um Video-Interaktion zu steigern

Berlin und New York (ots/PRNewswire)

Globale Vereinbarung soll Monetarisierung digitaler Nachrichtenmarken sowie Nutzererlebnis ausbauen

Axel Springer hat eine langfristige Kooperation mit Connatix, dem führenden Videotechnologieunternehmen für Verlage und Werbetreibende, geschlossen. Die Partnerschaft unterstützt Axel Springer in dem Bestreben, die Erlöse digitaler Nachrichteninhalte kontinuierlich auszubauen. Ziel ist es, die Nutzer durch den Einsatz der Connatix-Technologie noch stärker für Videoangebote zu begeistern und Interaktionsraten zu steigern. Die Kooperation unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, ein innovatives und zugleich zukunftsorientiertes Geschäftsmodell für den digitalen Qualitätsjournalismus aufzubauen.

„Connatix teilt unser Ziel, sicherzustellen, dass Journalismus auch in der digitalen Ära wirtschaftlich rentabel und wettbewerbsfähig bleibt", sagte Mathias Sanchez, SVP Global Strategic Partnerships bei Axel Springer. „Mit der modernen Technologie können wir neue Einnahmemöglichkeiten für unsere Medienmarken erschließen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Transformationen unserer Branche durch technologische Fortschritte wie generativer kontextbezogener KI freuen wir uns darauf, neue Anwendungen für Connatix-Lösungen zu ergründen."

Die Partnerschaft wird zunächst die deutschen Medienmarken von Axel Springer umfassen, darunter WELT und BILD, einschließlich der BOOK-Familie, B.Z., SPORT BILD, AUTO BILD und COMPUTER BILD. Mit dem integrierten Player, Ad-Server und Ad-Exchange von Connatix werden die Videostrategien der Medienmarken erweitert und optimiert. Darüber hinaus generieren die Connatix-Videolösungen zusätzliche Einnahmemöglichkeiten. Mittels der Technologie können Werbetreibende künftig Videokampagnen noch präziser auf kontextuell relevante Inhalte ausrichten. Die Kooperation mit Connatix bietet Axel Springer verschiedene Vorzüge, wie den Zugang zu führenden Demand-Side-Plattformen (DSP), kontextbezogenes Targeting ohne Cookies sowie transparentes Reporting. Mit seiner Technologie steigert Connatix die bestehende digitale Video-Monetarisierung für die Axel-Springer-Medienmarken über Media Impact und Ad Alliance.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Axel Springer, einem der weltweit führenden digitalen Verlage und Unternehmen, das unser Bekenntnis zu Innovation und Exzellenz im Verlagswesen teilt", sagte Bill Swanson, SVP, EMEA. „Unsere erstklassige Videotechnologie wird es Axel Springer ermöglichen, das Potenzial von Online-Videos auszuschöpfen und Innovationen voranzutreiben, um die Zukunft des digitalen Publishings zu gestalten."

Die Partnerschaft stärkt die transatlantische Expansion von Connatix vor dem Hintergrund der weltweit wachsenden Nachfrage nach Connatix' Videolösungen. Nach der Eröffnung des Firmensitzes in Großbritannien und Ernennung von Bill Swanson zum SVP der EMEA-Region im Jahr 2022, hat Connatix zuletzt verstärkt in Videoinnovationen und zielgerichtetes Marketing ohne Cookies investiert. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, Geschäftsbeziehungen zu führenden Publishern und Werbetreibenden im Vereinigten Königreich und in ganz Kontinentaleuropa aufzubauen.

Über Axel Springer Axel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und in mehr als 40 Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrer vielfältigen Medienmarken (u. a. BILD, WELT, INSIDER, POLITICO) und Rubrikenportalen (StepStone-Gruppe und AVIV Group) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie Entscheidungen für ihr Leben zu treffen.

Der Wandel vom traditionellen Printmedienhaus zu Europas führendem Digitalverlag ist heute erfolgreich abgeschlossen. Das nächste Ziel ist gesteckt: Durch beschleunigtes Wachstum will Axel Springer Weltmarktführer im digitalen Journalismus und bei den digitalen Rubriken werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt mehr als 18.000 Mitarbeiter weltweit.

Über Connatix Connatix ist ein Unternehmen für Videotechnologie, das die Geschichten der Welt mit einfachen, kraftvollen und inspirierenden Lösungen zum Leben erweckt. Mit ihrer einzigartigen Plattform unterstützt Connatix Verlage dabei, Videos zu präsentieren, zu vermarkten und zu analysieren. Gleichzeitig bieten sie Werbetreibenden erstklassige Video-Inhalte und zielgenaue, tiefgehende Kontextualisierung. Dank ihrer Innovationskraft setzt Connatix auf KI, um Umsätze zu steigern und Relevanz, Effizienz und Skalierbarkeit in ihren Kampagnen sicherzustellen.

Aktuell kooperiert Connatix mit über 350 Verlagsgruppen, verteilt auf tausende Webseiten und in Zusammenarbeit mit führenden Marken und Agenturen. Das von Beteiligungskapital gestützte Unternehmen wurde bereits zweimal als "AdExchanger Programmatic Power Player" ausgezeichnet und drei Jahre hintereinander auf der Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Firmen gelistet. Gegründet 2014, hat Connatix seinen Hauptsitz in New York und baut seine internationale Präsenz mit Büros in London, Cluj-Napoca und Tel Aviv kontinuierlich aus.

Original-Content von: Connatix, übermittelt durch news aktuell