Glitterbox & Electric Sunday, Open-Air-Premiere im Stadtpark Hannover

Am letzten Augustwochenende verwandelt sich der Stadtpark Hannover zur vibrierenden Bühne für Musik, Kultur und Begegnung: Das international gefeierte Partyformat Glitterbox feiert am Samstag, 30. August (15-22 Uhr), seine Open-Air-Premiere. Einen Tag später, am Sonntag, 31. August (15-22 Uhr), folgt mit Electric Sunday ein entspanntes elektronisches Musikevent, das mit innovativem Konzept zum Tanzen, Chillen und Genießen einlädt.

Mit einem frischen, innovativen Konzept setzt das Event-Wochenende neue Akzente in der deutschen Festivallandschaft - und bringt Hannover als UNESCO City of Music einmal mehr auf die internationale Landkarte.

Disco-Glamour im Stadtpark: Deutschlands einzige Glitterbox-Party feiert Open-Air-Premiere - mit exklusivem Line-up.

Ursprünglich als schillernde Winterveranstaltungen im Kuppelsaal bekannt, zieht das Festival nun erstmals in den Stadtpark - und verbindet so die urbane Kulisse des ehrwürdigen Kuppelsaals mit dem besonderen Flair des Open-Air-Erlebnisses. Dabei trifft die schillernde Welt der 70er-Jahre-Disco-Ära auf zeitgenössischen Soul, mitreißende Dancefloor-Hymnen und spektakuläre Showeinlagen - ein Mix, der Partygäste aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden anzieht.

Die Glitterbox ist längst als eine der erfolgreichsten Partys auf Ibiza bekannt, und Hannovers exklusive Ausgabe, seit 2019 fest verankert, bringt dieses legendäre Ibiza-Feeling direkt in die niedersächsische Landeshauptstadt. Neben Städten wie London, New York, Dubai, Amsterdam und Lissabon behauptet sich Hannover als exklusiver Hotspot der House- und Discoszene. Zu verdanken ist das Hannovers Hitproduzent Mousse T., der von Beginn an auf Ibiza dabei war und damals seine Kontakte spielen ließ, um die Glitterbox auch in seine Heimat Hannover zu holen. Veranstaltet wird das Prestige-Event von der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) - in diesem Jahr zum siebten Mal.

Erwartet werden 3.000 Partygänger aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Dank der spektakulären Showeinlagen von Dragqueens & Dancers und der gelebten Extravaganz der Disco-Ära, richtet sich das Event im Park wie gewohnt an Promis, die Kunst- und Kultur- sowie die Disco-Diva- und LGBTQ-Szene, und an alle, die Glamour, Glitzer und House-Klassiker unter freiem Himmel mögen.

Das Line-up der Extraklasse bringt internationale Ikonen und gefeierte Clubhelden zusammen:

Louie Vega

David Morales

Mousse T.

MiNNA

D Luxe

Die Location: Groove und Glamour mitten im Grünen

Mit der Open-Air-Premiere der Glitterbox wird das international erfolgreiche Format, das bereits sechs Mal im ausverkauften Kuppelsaal des HCC gastierte, in seiner siebten Ausgabe nun erstmals unter freiem Himmel erlebbar - mitten im Grünen, mit Groove, Glamour und dem gewohnt hohen Niveau: Tanzen unter freiem Himmel, chillen im Schatten der Bäume, schlemmen an Foodtrucks und die Füße ins Wasser halten - das ist Ibiza light in der Landeshauptstadt!

Electric Sunday - Clubkultur unter Bäumen

Am Festival-Sonntag feiert Electric Sunday Premiere im Stadtpark - ein innovatives Eventkonzept, das elektronische Musik, Community-Spirit und Naturerlebnis verbindet und gezielt alle Liebhaber der elektronischen Musik als Publikum anspricht.

Auch das Line-up von Electric Sunday überzeugt mit stilprägender Vielfalt und künstlerischer Substanz - perfekt abgestimmt auf die internationale Elektroszene:

Âme (live)

Reznik

Shimza

Sanfandisko

Tickets & Preise

Tickets sowie Tischbuchungen und Backstage-Pässe für das Glitterbox Open-Air kosten ab 39,00 EUR, zzgl. Steuern und Gebühren und sind erhältlich unter http://glitterbox.ticket2go.de

Tickets sowie Tischbuchungen und Backstage-Pässe für das Electric Sunday Open-Air kosten ab 29,00 EUR, zzgl. Steuern und Gebühren und sind erhältlich unter http://electric.ticket2go.de

Mehr Informationen finden Sie unter https://www.hvg-events.de/

