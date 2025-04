EcoFlow

EcoFlow präsentiert die STREAM Serie mit KI-gestütztes Balkonkraftwerk Netzwerk

Berlin (ots/PRNewswire)

Das erste Balkonkraftwerk, das einen praktischen Weg zu nahezu null Energiekosten bietet

EcoFlow, ein führendes Unternehmen im Bereich tragbarer Energie- und erneuerbarer Energielösungen, stellt das STREAM Balkonkraftwerk vor. Ausgestattet mit dem revolutionären, KI-gestütztes Balkonkraftwerk Netzwerk ist die STREAM Serie das erste Balkonkraftwerk, das Energiekosten intelligent minimiert.

Die Serie umfasst eine Auswahl innovativer Komponenten: Plug-in Solarbatterien (STREAM Ultra X, STREAM Ultra, STREAM Pro und STREAM AC Pro), der STREAM Mikro-Wechselrichter, Smart Plug, Smart Meter und Solarpanels. Mit diesem System verfolgt EcoFlow das Ziel, das Balkonkraftwerk neu zu definieren – durch intelligente Energieverwaltung und ein hochwertiges Design.

Revolutionierung der Heimenergie durch smarte und flexible Lösungen

Die EcoFlow STREAM Serie erfüllt die vielfältigen Energiebedürfnisse moderner Haushalte und bietet flexible Kombinationen für unterschiedliche Anwendungsbereiche:

1. Für Einsteiger*innen, die erste Erfahrungen mit einem Balkonkraftwerk sammeln möchten:

Der STREAM Mikro-Wechselrichter in Kombination mit Solarpanels bietet eine einfache und kostengünstige Lösung.

Er unterstützt bis zu 1 200 W PV-Eingang und ist mit nahezu allen handelsüblichen Solarpanels kompatibel.

Die Anlage lässt sich jederzeit durch Batterien der STREAM Serie erweitern – für mehr Energie­speicher­kapazität in der Zukunft.

2. Für Nutzer*innen, die bereits über einen Mikro-Wechselrichter verfügen und zusätzlichen Speicher benötigen:

Die STREAM AC Pro bietet eine Grundkapazität von 1,92 kWh und ist auf bis zu 21 kWh erweiterbar.

Sie ist mit Mikro-Wechselrichtern aller Marken kompatibel und ermöglicht eine effiziente und flexible Nutzung von Solarenergie.

3. Für erfahrene Anwender*innen auf der Suche nach dem ultimativen Balkonkraftwerk:

Die Modelle STREAM Ultra X, STREAM Ultra und STREAM Pro sind All-in-One-Lösungen, die Mikro-Wechselrichter und Energiespeicher in einem Gerät vereinen.

Sie lassen sich mit der STREAM AC Pro kombinieren – für eine individuelle Anpassung der Speicherlösung an den jeweiligen Bedarf.

Hauptmerkmale der STREAM Serie: Neudefinition von Balkonkraftwerken

Minimale Energiekosten durch KI-gestütztes Balkonkraftwerk Netzwerk

Traditionelle Balkonkraftwerke stoßen in Bezug auf Effizienz und Komfort auf erhebliche Einschränkungen. Regulierungsbeschränkungen begrenzen diese Systeme auf eine maximale Einspeisung von 800 W ins Hausnetz, wodurch es ihnen nicht möglich ist, hochwattige Geräte unabhängig mit Solarenergie zu betreiben. Einige Hersteller adressieren diese Einschränkung, indem sie direkte Verbindungen zwischen Batterie und Gerät ermöglichen. Diese Lösung erfordert jedoch, dass Nutzer*innen manuell entladene Batterien abkoppeln und austauschen – ein umständlicher und störender Prozess. Darüber hinaus wechselt bei entladener Batterie der Betrieb oft automatisch wieder auf Netzstrom, wodurch die erhofften Einsparungen zunichte gemacht werden und weiterhin Stromkosten entstehen. Infolgedessen erleben Nutzer*innen häufig Unterbrechungen und Komplexität und können die vollen Vorteile von Balkonkraftwerken nicht nutzen.

Die STREAM Serie von EcoFlow revolutioniert das Erlebnis mit Balkonkraftwerken, indem sie das KI-gestütztes Balkonkraftwerk Netzwerk einführt. Dieses intelligente System eliminiert die Notwendigkeit manueller Eingriffe, indem es automatisch mehrere Batterien im gesamten Haushalt koordiniert. Alle Batterien, unabhängig davon, wo sie platziert sind, liefern gleichzeitig Strom, wodurch längere Laufzeiten für hochwattige Geräte ermöglicht und die Abhängigkeit vom Netz verringert wird. Mit flexibler Batterieplatzierung und Plug-and-Play-Komfort profitieren Nutzer*innen von einer vereinfachten, effizienten Installation, die eine mühelose Energiebewirtschaftung garantiert. Durch die intelligente Automatisierung des Energieflusses und der Speicherung trägt diese innovative Technologie dazu bei, Haushalten den Weg zu null Stromkosten zu ebnen.

2 300 W Dual-Mode Bypass AC-Ausgang: 99 % der Haushaltsgeräte mit Solarenergie betreiben

Die STREAM Serie führt den 2 300 W Dual-Mode Bypass AC-Ausgang ein, der es Nutzer*innen ermöglicht, 99 % der Haushaltsgeräte mit Solarenergie zu betreiben. Das System leitet Solarstrom nahtlos ins Hausnetz und versorgt gleichzeitig Geräte über zwei unabhängige AC-Ausgänge mit Energie. Diese Innovation stellt sicher, dass sowohl Geräte mit geringem Energieverbrauch, wie Laptops, als auch Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Klimaanlagen, ohne Netzstrom betrieben werden können. Egal, ob Geräte über den direkten Bypass oder die Netzintegration mit Energie versorgt werden, passt sich die Solarenergie intelligent den Anforderungen des Haushalts an und bietet ein unvergleichliches Maß an Flexibilität und Effizienz.

2 800 W Dual-Mode PV-Eingang für effiziente Solarenergiegewinnung

Die STREAM Serie bietet branchenführende Dual-Mode-Photovoltaik (PV) Eingangsfunktionen, die eine maximale Solarenergiegewinnung für alle Haushaltsarten gewährleisten. STREAM Ultra unterstützt bis zu 2 800 W Dual-Mode PV-Eingang, wobei 2 000 W Solarenergie mit zusätzlichen 800 W vom Mikro-Wechselrichter kombiniert werden. STREAM Pro liefert bis zu 2 300 W PV-Eingang, wodurch beide Modelle für eine Vielzahl von Installationen unglaublich effizient sind, sei es für kleine Wohnungen oder größere Häuser.

EcoFlow App mit fortschrittlichen KI-Funktionen*

Die EcoFlow App bringt mit ihren fortschrittlichen KI-gestützten Funktionen mehr Smartness und Kontrolle ins Energiemanagement. Der KI-TOU (Dynamischer Stromtarif) hilft, Stromkosten zu senken, indem die Batterien automatisch während der Nebenzeiten aufgeladen und in Spitzenzeiten auf gespeicherte Energie umgeschaltet werden. Mit der KI-Stromvorhersage sagt das System die Energieerzeugung und den Verbrauch mit einer Genauigkeit von 94 % voraus, sodass Nutzer*innen fundierte Entscheidungen über ihren Energieverbrauch im Haushalt treffen können. Zudem analysiert der Adaptive Energy Architect kontinuierlich das Energieverhalten, um die Systemeffizienz im Laufe der Zeit zu verbessern. Die STREAM Serie bietet außerdem nahtlose Integration in das EcoFlow Ökosystem und andere Drittanbieter-Plattformen wie Shelly, Tibber, Nord Pool und Epex Spot, wodurch ein umfassendes Smart Home Energieerlebnis ermöglicht wird.

*Ein Abonnement ist erforderlich, um die KI-Funktionen in der EcoFlow App zu nutzen.

Komfort durch Plug & Play

Die STREAM Serie wurde für eine einfache Handhabung konzipiert und erfordert keine Bohrungen oder komplexe Installationen. Mit der Plug-and-Play-Technologie können Nutzer*innen das System einfach an eine Standard-Steckdose anschließen und sofort mit der Energieerzeugung und -speicherung beginnen. Dieser benutzerfreundliche Ansatz stellt sicher, dass alle – unabhängig von ihrem technischen Wissen – von sauberer und erneuerbarer Energie profitieren können.

Kompaktes Solardesign und integrierte Sicherheit

Die STREAM Serie bietet ein schlankes, kompaktes Design, das 40 % kleiner ist als traditionelle Systeme und sich daher ideal für Haushalte mit begrenztem Platz eignet. Trotz seiner Größe wird bei der Leistung keine Kompromisse eingegangen. Das System umfasst integrierte Sicherheitsfunktionen wie Überstromschutz, IP65-Wetterfestigkeit und einen ultra-leisen Betrieb mit nur 30 dB, was einen sicheren und zuverlässigen Betrieb in jeder Umgebung gewährleistet. Das robuste und effiziente Design garantiert herausragende Leistung, selbst unter schwierigen Wetterbedingungen.

Preise und Verfügbarkeit

Die STREAM Serie von EcoFlow bringt revolutionäre Energielösungen zu deutschen Verbrauchern mit wettbewerbsfähigen Preisen:

STREAM Ultra: 1 099 €

STREAM Pro: 999 €

STREAM AC Pro: 799 €

Alle angegebenen Preise verstehen sich ohne MwSt. für deutsche Kunden und bieten somit transparente Preisgestaltung und Flexibilität bei der Steuerberechnung.

Sonderaktionen

Vom 15. April bis zum 31. Mai wird der STREAM Ultra zu einem Sonderpreis von €999 (ohne MwSt.) angeboten.

EcoFlow bietet zusätzlich bei ausgewählten Käufen weitere Aktionsartikel an, darunter kostenlose Smart Meter und Smart Plugs bei qualifizierten Bundles. Vollständige Details zu allen Aktionen der STREAM Serie finden Sie auf der offiziellen EcoFlow-Webseite.

Die komplette STREAM Serie wird am 15. Mai 2025 offiziell vom Vorverkauf in die reguläre Verfügbarkeit übergehen. Preis und Einführungsdatum des Premium-Modells STREAM Ultra X werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Kunden sind eingeladen, die verschiedenen Bundle-Optionen zu erkunden, die auf unterschiedliche Energiebedürfnisse zugeschnitten sind. Umfassende Preisinformationen und detaillierte Produktspezifikationen finden Sie auf der EcoFlow-Webseite oder im Amazon-Shop.

Über EcoFlow

EcoFlow ist ein führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Energielösungen mit der Vision, Anreize für eine neue Welt zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 strebt EcoFlow an, Ihre FIRST Wahl in Energielösungen zu sein – Flexibel, Innovativ, Robust, Simpel und Tadellos – für Einzelpersonen und Familien, ob zu Hause, in der Natur oder unterwegs. Mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland und Japan hat EcoFlow bereits über 5 Millionen Menschen in 140 Märkten weltweit mit Energie versorgt.

