EcoFlow präsentiert auf der Solar Solutions Düsseldorf 2023 PowerOcean DC Fit und das EcoFlow Home Energy Ökosystem

Optimierung des Energiebedarfs mit EcoFlow Energielösungen für Privathaushalte

Düsseldorf (ots)

EcoFlow, ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, präsentiert PowerOcean DC Fit auf der Solar Solutions Düsseldorf 2023 am 29. und 30. November. Bei dieser Gelegenheit werden ebenfalls der Home Energy Manager PowerInsight und das EV-Ladegerät PowerPulse vorgestellt, beide repräsentieren eine Erweiterung des EcoFlow Home Energy Ökosystems.

Bereits im Juni zeigte EcoFlow PowerOcean 3-phasig und PowerOcean DC Fit auf der ees 2023 in München und erhielt hervorragendes Feedback für die einfache Installation und die außergewöhnliche Leistung. Basierend auf diesem Erfolg kündigt EcoFlow, die Marktverfügbarkeit von PowerOcean DC Fit an, einer innovativen Nachrüstlösung, die auf bestehende Solarsysteme zugeschnitten ist und die PowerOcean Produktpalette erweitert.

PowerInsight Home Manager und PowerPulse EV Charger zielen darauf ab, das Energiemanagement einschließlich des Aufladens von Elektrofahrzeugen zu Hause zu verbessern und ergänzen das EcoFlow Home Energy Ökosystem.

PowerOcean DC Fit

Nahtlose Nachrüstung & breite Kompatibilität

PowerOcean DC Fit stellt mit seiner PV-Kopplungstechnologie eine Innovation dar, die eine direkte Integration in bestehende Heimsolarsysteme ermöglicht. Dadurch wird ein separater Speicher-Wechselrichter überflüssig. Gleichzeitig ist die Kompatibilität mit einer Vielzahl von derzeit auf dem Markt befindlichen Solar-Wechselrichtern gewährleistet.

Modularer Aufbau & flexible Investition

Der modulare Aufbau von PowerOcean DC Fit ermöglicht eine maßgeschneiderte Erweiterung von einem 5 kWh Batteriepaket auf bis zu 15 kWh, um den individuellen Energiebedarf des Haushalts zu decken. Die Erweiterung zeichnet sich dadurch aus, dass zu Beginn nur ein Batteriepaket benötigt wird und bietet somit einen einfacheren Investitionspfad als andere Lösungen.

Einfache Installation & kurze Installationszeit

Dank der zukunftsweisenden PV-Kopplungstechnologie von EcoFlow kann PowerOcean DC Fit direkt an die Solarmodule angeschlossen werden. Dies vereinfacht den Installationsprozess, da die Komplexität der AC-Verkabelung entfällt. Die Installationszeit reduziert sich erheblich. Darüber hinaus umgeht der PowerOcean DC Fit den oft langwierigen Prozess der Einholung von Netzanschlussgenehmigungen. Dies bedeutet eine weitere Zeitersparnis.

Branchenweit führende Sicherheit und Zuverlässigkeit

EcoFlow unterstreicht sein Engagement für Kundenzufriedenheit mit einem engagierten lokalen Serviceteam in Deutschland, das sowohl Installateuren als auch Nutzern umfassende technische Unterstützung vor und nach dem Kauf bietet. Erreichbarkeit wird großgeschrieben. Dazu bietet EcoFlow eine spezielle Hotline und einen Live-Chat Service, die werktags von 8 bis 20 Uhr erreichbar sind, sowie prompten E-Mail Follow-ups. EcoFlow fördert außerdem Partnerschaften durch umfangreiche Schulungsressourcen und Testprogramme, um ein solides, kooperatives Netzwerk mit lokalen Partnern aufzubauen.

PowerInsight & PowerPulse

PowerInsight Home Energy Manager und PowerPulse EV Charger sind ideale Ergänzungen des EcoFlow Home Energy Ökosystems. PowerInsight mit einem 10-Zoll-Touch-Display überwacht nicht nur den Energieverbrauch des Haushalts in Echtzeit, sondern verwaltet den Verbrauch und steuert angeschlossene Haushaltsgeräte, um die Energieeffizienz zu optimieren und Kosten zu senken. Darüber hinaus bietet PowerPulse EV Charger, der mit der PowerOcean Serie synchronisiert werden kann, eine Schnellladeleistung von 11 kW, die Elektrofahrzeugen in nur einer Stunde eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern ermöglicht. Sicherheit hat oberste Priorität: PowerPulse ist mit thermischen Sensoren zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung ausgestattet, die einen umfassenden Schutz für Fahrzeuge und Haushalte gewährleisten.

Verfügbarkeit

PowerOcean 3-phasig ist seit Ende September in Deutschland erhältlich. PowerInsight und PowerPulse werden Anfang 2024 verfügbar sein. PowerOcean DC Fit wird im April 2024 lieferbar sein. EcoFlow wird die Verfügbarkeit von PowerOcean 1-phasig zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von EcoFlow.

Über EcoFlow

EcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzubringen. Seit der Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu definieren, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Deutschland sowie Japan und verfügt über mehr als 2,5 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind aktuell in allen 44 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netzwerk von über 800 lokalen Einzelhändlern.

