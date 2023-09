Kronos Research

Kronos Research schließt sich Token 2049 an, um seine Market-Making-Stellung in Asien zu stärken

Singapur (ots/PRNewswire)

TOKEN 2049 – Kronos Research ist optimistisch, was das Wachstum von Projekten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten in Asien angeht. Die neue Führung des Unternehmens trifft sich mit Partnern auf der Token 2049, Asiens größtem Web3-Treffen für Entscheidungsträger aus dem gesamten Spektrum der traditionellen Finanzwelt, von Big Tech und globalen Regulierungsbehörden, Krypto-Unternehmern und Bauunternehmen.

In einer Erklärung sagte der neu ernannte CEO von Kronos, Hank Huang, dass das Unternehmen seine Position als Go-to-Market-Maker in zentralen und dezentralen Börsen ausbauen wird, um trotz der derzeitigen schlechten Bedingungen auf dem Markt für Kryptowährungen eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten.

„Wir planen, mehr Mittel und Ressourcen in das Market Making zu investieren, während wir in Regionen wie Asien expandieren, mit neu gegründeten DEXs zusammenarbeiten und Liquidität für beliebte Vermögenswerte bereitstellen. Wir nutzen die Gelegenheit, um aktuelle und künftige Partner sowie die Börsen zu treffen, die ebenfalls auf der Token 2049 anwesend sind", sagte Guangzhou und merkte an, dass das Unternehmen seinen Marktanteil im letzten Quartal verdreifacht hat.

Huang sagte, dass Kronos ein neues Büro in Singapur eröffnet und eine neue Fondsregistrierung auf den Kaimaninseln vorgenommen hat. „Die US-Regulierung drängt Krypto nach Asien, da Asien aufgrund seines offeneren regulatorischen Umfelds mehr Beachtung erhält. Im Rahmen unserer Compliance-Bemühungen haben wir auch die Fondsregistrierung auf den Kaimaninseln erhalten", merkte Huang an.

Vincent Liu, der neue COO von Kronos, kündigte unterdessen an, dass man auf der Venture-Seite in mehr Projekte investieren wolle, um von der Zunahme hochwertigerer Protokolle mit niedrigeren Bewertungen während der aktuellen Baisse zu profitieren.

„Der Bärenmarkt dient als natürlicher Lackmustest für Projekte, die nur auf schnelle Gewinne aus sind. Wir wollen in diejenigen Projekte investieren, die in schwierigen Zeiten geduldig starke Projekte aufbauen und nicht von schnellen Gewinnen, sondern von einer langfristigen Mission angetrieben werden", merkte Liu an.

Neue Management-Vision

Huang und Liu, die sich bei Kronos hochgearbeitet haben, wurden zum CEO bzw. COO ernannt, um die ehrgeizige Expansion von Kronos in wachstumsstarke Regionen voranzutreiben.

„In unserer sich schnell entwickelnden Branche lege ich in meiner Führungsrolle Wert auf Anpassungsfähigkeit und die Nutzung neuer Chancen. Dies erfordert ständiges Lernen und die Verbesserung von Kernkompetenzen. Auch wenn die Zukunft des Marktes ungewiss ist, ist unser Fokus klar: Wir wollen unsere Re

search-Fähigkeiten nutzen, um eine robustere und tiefere Liquidität für Projekte und Börsen bereitzustellen", sagte Huang.

„Inmitten dieser Baisse bauen wir unermüdlich auf: Wir diversifizieren unsere Strategien, vertiefen unsere Krypto-Kenntnisse und schmieden Partnerschaften. Unser Engagement für die DNA von Kronos bleibt unerschütterlich, während wir uns mit allen Teams zusammenschließen, um die Herausforderungen zu meistern und das gemeinsame Wachstum voranzutreiben", sagte Liu unterdessen.

Huang begann seine Karriere bei Allston Trading, wo er sich im Hochfrequenzhandel auszeichnete. Er war Mitbegründer von 84 LLC und Coinful Capital und entwickelte Handelssysteme und -strategien. Im Jahr 2019 kam er als CTO zu Kronos und erreichte die Spitzenposition unter den Market-Makern. Er hat Abschlüsse in Informatik und Finanzen vom MIT.

Bevor er COO wurde, leitete Liu das Asset Management und war für Risiko und Handel bei Kronos zuständig. Seine Handelskarriere begann bei Belvedere Trading, einem Market-Maker für Optionen, wo er über 8 Jahre tätig war und die Position des Partners und Direktors für Electronic Trading innehatte. Liu erwarb einen BS und einen MS in Electrical Computer Engineering an der Carnegie Mellon University.

Als einer der weltweit führenden Market-Maker hat Kronos mit einem globalen Team von 100 Fachleuten ein tägliches Krypto-Handelsvolumen in Milliardenhöhe an den wichtigsten globalen Börsen.

Seit 2021 konzentriert sich Kronos nicht mehr hauptsächlich auf zentrale Börsen, sondern hat seinen Schwerpunkt auf den Sektor der dezentralen Börsen (DEX) verlagert und wurde zu einem wichtigen Liquiditätsanbieter für verschiedene Blockchain-basierte CLOB DEXs (Central Limit Order Book DEXs). Diese strategische Verlagerung hat es dem Unternehmen ermöglicht, Liquidität in mehreren Layer-1-Blockchain-Ökosystemen anzubieten und seine Dienstleistungen dahingehend zu diversifizieren, dass es auch Liquidität für DeFi-Protokolle bereitstellt. Neben CLOB DEXs bietet Kronos auch Liquidität für andere Arten von DEXs und DeFi-Protokollen und verwendet verschiedene Modelle wie RFQ (Request for Quote) und LP (Liquidity Provider), um Plattformen wie 1inch und WOOFi Liquidität anzubieten.

------

Der obige Inhalt stellt weder eine Empfehlung für Investment- und Handelsstrategien dar noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung für Produkte, Dienstleistungen oder Plattformen. Der Inhalt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Jeder, der auf der Grundlage des Inhalts eine Anlageentscheidung trifft oder ändert, trägt das Ergebnis oder den Verlust selbst.

Der Inhalt dieses Dokuments wurde in verschiedene Sprachen übersetzt und auf verschiedenen Plattformen geteilt. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Widersprüchen zwischen verschiedenen Beiträgen aufgrund von Übersetzungsfehlern ist die englische Version auf unserer offiziellen Website maßgebend.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/kronos-research-schlieWt-sich-token-2049-an-um-seine-market-making-stellung-in-asien-zu-starken-301926174.html

Original-Content von: Kronos Research, übermittelt durch news aktuell