Talos schließt sich mit Coinbase International Exchange zusammen und bietet institutionellen Kunden erweiterten Zugang zum Handel mit Perpetual Futures

Talos, ein Anbieter von Technologien für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten (Digital Assets), gab seinen Zusammenschluss mit Coinbase International Exchange bekannt, einer lizenzierten Börse für digitale Vermögenswerte, die Anfang des Jahres an den Start ging. Die Integration ermöglicht es den gemeinsamen Kunden von Talos und Coinbase International Exchange, die in zugelassenen Gerichtsbarkeiten außerhalb der USA ansässig sind, Perpetual Futures an der Coinbase International Exchange direkt über die Talos-Plattform zu handeln.

Auf Perpetual Futures entfallen fast 75 % des weltweiten Krypto-Handelsvolumens. Durch diese Integration können Institutionen erstmals über eine Benutzeroberfläche auf Coinbase International Exchange zugreifen. Durch die Anbindung an die Möglichkeiten von Coinbase International Exchange - einschließlich des Zugangs zu BTC, ETH, LTC und XRP Perpetual Futures-Contracts, Risikomanagement in Echtzeit rund um die Uhr und dynamischen Margenerfordernissen - erweitert Talos den Zugang seiner Kunden zu einem wichtigen Programm für das Engagement in digitale Vermögenswerte.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Coinbase International Exchange, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, die institutionelle Akzeptanz digitaler Vermögenswerte weltweit voranzutreiben," so Dan Packham, VP der EMEA-Operationen bei Talos. „Diese Integration unterstreicht unser Engagement für den Ausbau unseres Netzwerks von hochwertigen Börsen und Liquiditätsanbietern. Der Fokus von Coinbase International Exchange auf ein transparentes und robustes Risikomanagement stimmt mit unserem Ziel überein, unseren Kunden die Programme und Liquidität an die Hand zu geben, die sie benötigen, um mit Zuversicht zu handeln."

Sowohl Talos als auch Coinbase International Exchange wahren strenge Standards für die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Sicherheit. Die kürzlich von der Währungsbehörde von Bermuda genehmigte Lizenz von Coinbase International unterstreicht das Engagement des Unternehmens, mit hochrangigen Regulierungsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten. Die Plattform von Talos, die dafür bekannt ist, institutionelle Kunden sicher mit ihren bevorzugten Börsen, OTC-Desks, Treuhändern und weiteren Anbietern digitaler Vermögenswerte zu verbinden, ist eine starke Ergänzung.

„Das Bedürfnis nach Vertrauen, Sicherheit und Transparenz auf den globalen Krypto-Märkten war noch nie so groß wie heute," erklärte Emmanual Goh, Leiter von Coinbase International Exchange. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Talos. Dieses Unternehmen ist für seine Handelstechnologie für digitale Vermögenswerte bekannt, das unser Angebot an Perpetual Futures einem breiten institutionellen Kundenkreis zugänglich machen wird. Gemeinsam erweitern wir den institutionellen Zugang zu digitalen Vermögenswerten."

Gemeinsame berechtigte Kunden können sich entweder über die grafische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI) oder die Anwendungsprogrammierschnittstelle (Application Programming Interface, API) von Talos nahtlos mit Coinbase International Exchange verbinden. Diese Integration erweitert die laufende Zusammenarbeit zwischen Talos und Coinbase, während beide Unternehmen auf ihr gemeinsames Ziel hinarbeiten, den institutionellen Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu verbessern.

Informationen zu Talos

Talos bietet eine institutionelle Technologieinfrastruktur, die den gesamten Lebenszyklus des Handels und die Beschaffung digitaler Vermögenswerte unterstützt, einschließlich Liquiditätsbeschaffung, Preisermittlung, Handelsausführung, Abwicklung, Kreditvergabe und Kreditaufnahme. Die Plattform von Talos wurde von einem Team mit beispielloser Erfahrung beim Aufbau institutioneller Handelssysteme entwickelt und verbindet die vielfältige Gruppe von Teilnehmern, die an der heutigen Marktstruktur von Krypto-Vermögenswerten beteiligt sind - d.h. institutionelle Anleger, Prime Broker, Börsen, OTC-Desks, Kreditgeber und Treuhänder - über einen einzigen Zugangspunkt. Dies optimiert das gesamte Handelsverfahren, eliminiert unnötige Zwischenrisiken und bietet Institutionen einen klaren Weg zur bestmöglichen Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.talos.com.

Haftungsausschluss: Talos bietet Software-as-a-Service-Produkte an, die Verbindungsprogramme für institutionelle Kunden bereitstellen. Talos bietet seinen Kunden keine vorab ausgehandelten Vereinbarungen mit Liquiditätsanbietern oder anderen Parteien an. Die Kunden sind dazu verpflichtet, Vereinbarungen mit Liquiditätsanbietern und anderen Parteien selbständig auszuhandeln. Talos ist in keinster Weise an diesen Vereinbarungen beteiligt. Die Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Gerichtsbarkeiten verfügbar. Wenn Sie wissen möchten, welche Dienste in Ihrer Gerichtsbarkeit verfügbar sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

