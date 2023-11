Midea KWHA Division

Midea KWHA stellt auf der Aquatech Amsterdam revolutionäre Wasserlösungen für das gesamte Haus vor

Der Geschäftsbereich Küchen- und Warmwassergeräte von Midea (Midea Kitchen and Water Heater Appliances Business Division / Midea KWHA) hat auf der Aquatech Amsterdam 2023, die vom 6. bis 9. November in den Niederlanden stattfand, seine innovativen Wasserlösungen für das gesamte Haus vorgestellt. Die Präsenz von Midea KWHA auf der wichtigsten Wassermesse der Welt unterstreicht das Engagement dieses Geschäftsbereichs bei der Bereitstellung umfassender Wasseraufbereitungslösungen für die Wasserfilterung und Warmwasserbereitung in Wohngebäuden.

Die Wasserlösungen für das gesamte Haus von Midea stellen ein umfassendes Paket dar, das die verschiedenen Wasserbedürfnisse des gesamten Haushalts erfüllt. Das System umfasst Vorfilter, Wasserenthärter, Wasserspender, Wasseraufbereiter, Getränkelösungen und Lösungen zur Warmwasserbereitung. Dank der Flexibilität des Angebots von Midea KWHA stehen die maßgeschneiderten Lösungen für jedes Haus zur Verfügung, von der Küche über das Wohnzimmer und die Badezimmer, bis hin zu den Arbeitsbereichen und sogar dem Technikraum.

Bei den von Midea KWHA vorgestellten Lösungen geht es nicht nur um Vielfalt, sondern auch um Integration und Benutzerfreundlichkeit. Die Lösungen sind so durchdacht konzipiert, dass sie fast alle häuslichen Szenarien abdecken. In der Küche beispielsweise unterstützen die Produkte von Midea KWHA Ihre Kochkünste, indem sie dafür sorgen, dass stets aufbereitetes Wasser aus dem Hahn kommt, während der Wasserspender von Midea dank seines eleganten Designs und seinem Komfort im Wohnzimmer zum Einsatz kommt. Arbeitsbereiche werden mithilfe der effizienten Lösungen von Midea KWHA mit Wasser versorgt und Badezimmer werden durch bedarfsgerechte Warmwasserbereitung in Wohlfühlräume verwandelt.

Darüber hinaus ist die Marke stolz auf ihre multifunktionalen Getränkelösungen mit innovativen Eis- und Sprudelwasserautomaten, die den Haushalten einen Hauch von Raffinesse verleihen. Außerdem bietet Midea KWHA eine breite Palette von Umkehrosmose-Wasseraufbereitungsprodukten an. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie Wasser effektiv reinigen und unterschiedlichen Temperaturanforderungen gerecht werden. Darüber hinaus sind sie mit einem Wassersprudler ausgestattet, der ihre Funktionalität und Attraktivität erhöht.

Die Aquatech Amsterdam 2023, die weltweit führende Messe für Wasseraufbereitung, Trink- und Abwasser, unterstreicht ihr Engagement für sichere, persönliche Geschäftsbeziehungen. Midea KWHA reiht sich in diese innovative, sicherheitsbewusste Plattform ein und stellt damit sein Engagement für Spitzenleistungen und das Wohlbefinden seiner Kunden unter Beweis.

Die Präsentation von Midea KWHA auf der Aquatech Amsterdam 2023 stellt einen enormen Fortschritt in der Entwicklung von Lösungen für die Wasseraufbereitung im Haushalt dar. Die Wasserlösungen für das gesamte Haus von Midea läuten eine neue Ära ein, in der Qualität, Sicherheit und Komfort die Eckpfeiler des Wassersystems eines jeden Haushalts ausmachen. Mit Midea KWHA installieren Hausbesitzer nicht nur ein Produkt, sondern entscheiden sich für einen Lebensstil der Reinheit, Effizienz und Innovation für ihr gesamtes Zuhause.

