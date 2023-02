RHÖN-KLINIKUM AG

RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt als "Fortbildungsstandort Junge Kardiologie" ausgezeichnet

Bad Neustadt a.d. Saale (ots)

Die Klinik für Kardiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wurde von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) in der Sektion Young DKG mit dem Zertifikat "Fortbildungsstandort Junge Kardiologie 2023" ausgezeichnet.

Die Initiative Young DGK widmet sich vorrangig dem Erfahrungsaustausch, der Fortbildung und der Vernetzung junger Ärztinnen und Ärzte in der kardiologischen Weiterbildung. Mit dem Zertifikat zeichnet die DKG Kliniken aus, die sich der Fortbildung ihrer jungen Ärzteschaft in besonderem Maße verschrieben haben.

Die Klinik für Kardiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt verdeutlicht mit der Auszeichnung den hohen Stellenwert der Weiterbildung der jungen Kardiologinnen und Kardiologen am Standort und stellt damit auch die Weichen für die Zukunft der Kardiologie in Deutschland. "Für uns ist die Weiterbildung ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit. Jede Qualifikation von ärztlichen Mitarbeitenden trägt zur Qualitätssicherung unserer Patientenversorgung bei", so die Chefärzte, Prof. Dr. Sebastian Kerber (Klinik für Kardiologie I) und Prof. Dr. Thomas Deneke (Klinik für Kardiologie II).

Bayernweit ist der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt damit der einzige ausgezeichnete Fortbildungsstandort, der dieses Gütesiegel erhält. "Wir freuen uns sehr über die Anerkennung unserer Klinik. Als Teil des Netzwerkes der Initiative Young DGK können wir damit einen aktiven Beitrag für die Nachwuchsförderung in der Kardiologie leisten", sagt Dr. Alaa Shalla, Oberarzt in der Klinik für Kardiologie I, der für den Zertifizierungsprozess zuständig war. Die in der Klinik für Kardiologie etablierten Strukturen ermöglichen den jungen Kolleginnen und Kollegen unter anderem eine systematische Weiterbildung in einem integrierten Herzzentrum, ein großes fächerübergreifendes und multikulturelles Team sowie regelmäßige interdisziplinäre Fortbildungen und Falldemonstrationen.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

