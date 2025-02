Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr

Homosexuality in the German Armed Forces

Nach der Erstveröffentlichung auf Deutsch ist unter dem Titel "Homosexuality in the German Armed Forces" die im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) entstandene Studie von Oberstleutnant Dr. Klaus Storkmann auch auf Englisch erschienen.

Das Buch

Homosexuelle Soldaten dienten schon immer in allen Streitkräften der Welt. Unter welchen Umständen sie das taten (und tun), ob offen und frei oder versteckt und unter der permanenten Angst vor Entdeckung und dann drohender Entlassung, Freiheits- oder sogar Todesstrafe, das machte und macht den großen Unterschied aus. Klaus Storkmann hat in seine Forschungen zum Umgang der Bundeswehr mit Homosexualität daher Rückblicke auf frühere deutsche Armeen und auf die Streitkräfte anderer Staaten integriert. Durch die Aufnahme in die Reihe "De Gruyter Studies in Military History" werden diese Vergleiche nun noch mehr Leserinnen und Leser weltweit erreichen und hoffentlich zu neuen Forschungsarbeiten inspirieren.

Die Reihe

De Gruyter nutzt seine globale Reichweite, um mit englischsprachigen Veröffentlichungen Forschungsergebnisse der Militärgeschichte einem breiteren Publikum bekanntzumachen. Die von Jörg Echternkamp (ZMSBw) und Adam R. Seipp (Texas A&M University) gemeinsam herausgegebene Reihe "De Gruyter Studies in Military History" umfasst Arbeiten, die die soziale, kulturelle und institutionelle Geschichte von Krieg, Kriegführung und militärischer Gewalt untersuchen. Die Reihe bietet eine internationale Plattform für den weltweiten akademischen Austausch auf einem Gebiet der Geschichtswissenschaft, das sich ganz besonders für internationale und interdisziplinäre Ansätze eignet. Alle Veröffentlichungen der Reihe durchlaufen ein Peer-Review-Verfahren zur Qualitätssicherung.

Als Band 2 wurde, gleichfalls eine Publikation des ZMSBw, bereits 2021 Winfried Heinemanns "Operation 'Valkyrie'. A Military History of the 20 July 1944 Plot" in diese Reihe aufgenommen. Die Herausgeber der Reihe bereiten unter dem Titel "Beyond National Borders" derzeit die englischsprachige Ausgabe des Sammelbandes "Geschichte ohne Grenzen? Europäische Dimensionen der Militärgeschichte vom 19. Jahrhundert bis heute" vor. Dessen zweite, aktualisierte Auflage auf Deutsch ist 2025 ebenfalls bei De Gruyter Oldenbourg erschienen.

"With his study on the Bundeswehr and homosexuality, Klaus Storkmann has produced an important book on a segment of German society that, so far, has hardly received any attention by historians." Prof. Michael Schwartz, Institut für Zeitgeschichte München-Berlin

Der Autor

Oberstleutnant Dr. Klaus Storkmann ist Leiter des Projektbereichs NVA im Forschungsbereich Militärgeschichte nach 1945 im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Er forscht zur Geschichte des globalen Kalten Krieges und der DDR.

Angaben zum Buch

Klaus Storkmann, Homosexuality in the German Armed Forces. A History of Taboo and Tolerance, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg 2025 (= De Gruyter Studies in Military History, 6), XVIII+500 Seiten, 34,95 Euro, ISBN 978-3-11-107201-2

Die englischsprachige Ausgabe ist auch als Open-Access-Publikation verfügbar.

