Echtheit wiedererkennen und Nachverfolgbarkeit gewährleisten: Origify ermöglicht das für eine Vielzahl an Produkten

Digitale Plattform von Bosch bringt den Kampf gegen Produktpiraterie in eine neue Liga

Fast die gesamte europäische Wirtschaft ist von Produktpiraterie betroffen. Neben gefälschten Luxusprodukten betrifft das Problem auch viele andere Bereiche und Industrien: Insbesondere hochwertige und hochpreisige Produkte werden gefälscht, besonders schwerwiegend können die Folgen unter anderem in der Medizin- und Automotivebranche sein. Laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft verursachte Produktpiraterie bei deutschen Unternehmen allein im Jahr 2022 Schäden von mehr als 60 Milliarden Euro. Mit Origify bietet Bosch Herstellern eine umfassende Lösung zur Authentifizierung von einzelnen Produkten, die über eine optische Erfassung der Produkteigenschaften einen digitalen und manipulationssicher gespeicherten Fingerabdruck bekommen. Die Echtheit kann - durch einen Abgleich mit dem jeweiligen ersterfassten Einzelstück - jederzeit über eine App und ein geeignetes Smartphone verifiziert werden. In wenigen Sekunden steht so fest, ob ein Produkt - etwa eine Uhr, Schmuckstücke, ein Medizinprodukt oder teure Sensorik aus dem Automotive-Bereich - auch tatsächlich ursprünglich beim Hersteller mittels Origify erfasst wurde oder eine Fälschung sein könnte. "Moderne Plagiate sind aufgrund immer besserer Technologien zu deren Fertigung immer schwerer zu erkennen. Unsere Technologie erfasst auch Merkmale, die das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmen kann", sagt Oliver Steinbis, der das Projekt im Bosch-Konzern verantwortet.

Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit

Anders als physische Merkmale wie QR-Codes oder NFC-Chips oder Merkmale an der Verpackung, die zur Sicherung vor Fälschungen angebracht werden, wird bei Origify das Produkt selbst erfasst. Je nach Produkt können multiple Merkmale - bei einer Luxus-Armbanduhr beispielsweise das Zifferblatt, der Uhrenboden und das Uhrwerk - für den digitalen Fingerabdruck erfasst werden. Bei technischen Produkten können es beispielsweise Anschluss-Paneele oder Aufdrucke sein, die sich dafür eignen. Die Eignung wird für jedes Produkt vorab von Bosch zusammen mit dem Hersteller geprüft. "In unseren Versuchsreihen konnten wir bei den verwendeten Produkten verifizieren, dass in der laufenden Fertigung jedes Einzelstück winzigste Unterschiede - nicht erkennbar für das Auge - hat. Auch Großserienprodukte sind oft in den Materialdetails minimal unterschiedlich. Durch die Kamera-Erfassung wird jedes einzelne Exemplar eines Produktes in kürzester Zeit im Origify-System registriert, danach kann per App und einem geeigneten Smartphone die Echtheit verifiziert werden. Hinzu kommt eine Rückverfolgbarkeit der Entstehung des Produktes als Einzelstück", sagt Oliver Steinbis von Bosch. Die Rückverfolgbarkeit ist für viele Hersteller nicht nur im Zuge des wachsenden Nachhaltigkeits-Anspruches wichtig, sondern kann auch bei der Rückverfolgbarkeit bei einem Verkauf außerhalb der zulässigen Handels- oder Lieferketten helfen.

Echtheitsprüfung per App und Smartphone

Die optische Erfassung kann auch in einen industriellen Produktionsprozess integriert werden. Die komplette Anwendungslösung umfasst eine Hardware zur Ersterfassung, einem Datenservice mit Hilfe einer dedizierten Daten-Cloud und einer App zur Verifizierung mittels geeignetem Smartphone. Die Ersterfassung eines Produktes erfolgt über ein spezielles Kamerasystem, das die hochauflösenden Bilddatensätze automatisch durch einen Algorithmus in manipulationssichere Datenpakete verarbeitet und gesichert in einer Cloud ablegt. Für jede Wiedererkennung der so ersterfassten Produkte reicht ein Smartphone mit Kamera und installierter Origify-App aus. Über die App wird auf die manipulationssichere Cloud zugegriffen, der Datensatz wird mit dem Bild der Smartphone-Kamera verglichen. Bei Unstimmigkeiten kann sofort eine erneute Überprüfung durchgeführt werden. Die gesamte Lösung kann sowohl in eine Produktionsumgebung als auch am Point-of-Sale (POS) oder in eine Servicewerkstatt integriert werden, um die beschriebene Echtheitskontrolle über Origify durchführen zu können. Die App kann in ausgewählten Ländern ebenso in Versionen für Endkunden bereitgestellt werden oder über das Origify SDK in Apps von Herstellern oder Marken eingebaut werden.

Über Origify

Origify von Bosch ist eine Lösung zur Authentifizierung und Rückverfolgung von einer Vielzahl von Produkten und arbeitet unsichtbar und ohne Eingriff in das Design eines Produktes. Ein spezielles Kamerasystem nimmt ausgewählte, vom menschlichen Auge nicht erkennbare, einzigartige Merkmale eines Produktes auf, speichert den Datensatz in einer manipulationssicheren Cloud und ermöglicht anschließend eine Überprüfung auf Authentizität mit einer Smartphone-App. Dazu ist keine zusätzliche Markierung am Produkt nötig - automatisch entwickelt Origify aus dem Bilddatensatz einen digitalen Fingerabdruck. Die Lösungsplattform ist in der Produktion ebenso integrierbar wie an einem Point-of-Sale oder im Service. Neben der Echtheit ihrer produzierten Güter können Unternehmen so auch Produkte aus der Lieferkette zuordnen und mögliche Abweichungen feststellen.

