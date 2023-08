Bobnet Group

Bobnet sucht Partner aus dem Einzelhandel, um seinen neuen Standard für die Optimierung von Einzelhandelsprozessen und die Skalierbarkeit von Unternehmen voranzutreiben

London (ots/PRNewswire)

Im Rahmen ihrer globalen Expansionsstrategie lädt die rumänische Bobnet Group Einzelhandelsunternehmen ein, sich an einem Co-Investment in Höhe von 20 Millionen Euro für ihre skalierbaren, disruptiven und automatisierten Einzelhandelsketten zu beteiligen

Bobnet, ein rumänischer Anbieter von innovativen Hardware- und Softwarelösungen für den Einzelhandel und ein von NCH Capital finanziertes Venture Startup, das seit 2018 in Europa tätig ist, sucht aktiv nach Investoren im Einzelhandel, um seine internationale Expansion voranzutreiben und einen neuen Standard der Optimierung und Automatisierung in der Branche einzuführen.

Mit dem Ziel, die Einzelhandelslandschaft zu revolutionieren, strebt Bobnet die Zusammenarbeit mit visionären Partnern an, die den neuen Standard des Unternehmens für Effizienz und Kundenerfahrung teilen. Dazu lädt das Unternehmen Einzelhandelsunternehmen ein, sich an einem Co-Investment in Höhe von 20 Millione Euro für seine skalierbaren, disruptiven und automatisierten Einzelhandelsketten zu beteiligen.

Victor Popusoi, Gründer von Bobnet, erklärte: „Unsere Mission ist es, den Einzelhandel durch die Verschmelzung von Technologie und Komfort neu zu definieren. Wir laden Einzelhandelspartner, die unsere Leidenschaft für Innovation und unsere Vision für eine Zukunft teilen, in der Einzelhandelserlebnisse optimiert werden und die Automatisierung neue Maßstäbe setzt, dazu ein, sich mit uns zusammenzuschließen."

Die Mission von Bobnet, den traditionellen Einzelhandel zu revolutionieren und zu modernisieren, wird durch die Netzwerke von automatisierten Einzelhandelsgeräten erreicht, die auf eine Vielzahl von Einzelhandelssektoren zugeschnitten sind und die Schaffung von effizienten und expansiven Einzelhandelsketten ermöglichen.

Durch die nahtlose Integration modernster Technologielösungen in sein leistungsstarkes Chain Management System umfasst die ehrgeizige Roadmap von Bobnet verschiedene SuperConvenience-Einzelhandelslösungen, wie zum Beispiel:

Transformation des Lebensmittel- und Einzelhandels: Als Pionier einer neuen Ära des Online- und persönlichen Einkaufs führt Bobnet 3 Millionen temperaturgeführte und klimatisierte Lieferzellenpaare ein, die den Kunden einen kompromisslosen Komfort bieten.

Als Pionier einer neuen Ära des Online- und persönlichen Einkaufs führt Bobnet 3 Millionen temperaturgeführte und klimatisierte Lieferzellenpaare ein, die den Kunden einen kompromisslosen Komfort bieten. Pharmazeutischer Einzelhandel 2.0: Die Entwicklung des pharmazeutischen Einzelhandels steht unmittelbar bevor. Bobnets Vision von 100.000 automatisierten Apotheken, die mit modernster Temperaturregelungstechnologie ausgestattet sind, wird die Zugänglichkeit, das Kundenerlebnis und die Zuverlässigkeit im pharmazeutischen Sektors neu gestalten.

Die Entwicklung des pharmazeutischen Einzelhandels steht unmittelbar bevor. Bobnets Vision von 100.000 automatisierten Apotheken, die mit modernster Temperaturregelungstechnologie ausgestattet sind, wird die Zugänglichkeit, das Kundenerlebnis und die Zuverlässigkeit im pharmazeutischen Sektors neu gestalten. Umweltfreundliche Innovationen für Fahrzeugenergie: Bobnets Engagement für Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Einführung von 100.000 umweltfreundlichen, autonomen und automatisierten Batteriewechselstationen für Fahrzeuge.

Bobnets Engagement für Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Einführung von 100.000 umweltfreundlichen, autonomen und automatisierten Batteriewechselstationen für Fahrzeuge. Innovation bei der Reifenlagerung: Die 100.000 automatisierten Reifenhotels von Bobnet werden die Lagerung und den Vertrieb von Reifen revolutionieren und eine Chance auf dem europäischen Reifenmarkt bieten.

Die 100.000 automatisierten Reifenhotels von Bobnet werden die Lagerung und den Vertrieb von Reifen revolutionieren und eine Chance auf dem europäischen Reifenmarkt bieten. Revolutionierung des Elektronikhandels: Die Zukunft des Elektronikhandels wird mit Bobnets Vorschlag von 50.000 automatisierten Elektronikgeschäften eingeläutet.

Die Zukunft des Elektronikhandels wird mit Bobnets Vorschlag von 50.000 automatisierten Elektronikgeschäften eingeläutet. Automatisiertes Speiseerlebnis: Der visionäre Ansatz von Bobnet erstreckt sich auf 10.000 automatisierte Catering-Einheiten und Restaurants.

Der visionäre Ansatz von Bobnet erstreckt sich auf 10.000 automatisierte Catering-Einheiten und Restaurants. Nischeneinzelhandel Automation: Spezialisierte Einzelhandelsketten für Kosmetik und Accessoires bieten anspruchsvollen Verbrauchern maßgeschneiderte Erlebnisse in Nischenmärkten.

Darüber hinaus bietet Bobnet KI- und BI-gestützte Managementsysteme an, darunter das hochmoderne Chain Management System (Chain MS) und das benutzerfreundliche Simplified Warehouse Management System (Simplified Warehouse MS). Diese innovativen Lösungen ermöglichen eine umfassende End-to-End-Geschäftsverwaltung mit minimalen menschlichen Eingriffen. Die revolutionäre Plattform umfasst vollautomatisierte Verkaufsprozesse und optimiert die Logistik durch das digital gesteuerte Managementsystem (Digitally Guided MS), wodurch die betriebliche Produktivität und Effizienz effektiv gesteigert wird.

Durch den Einsatz von Bobnets Technologie für den Einzelhandel der Zukunft können Unternehmen ihre Vertriebskanäle mit Hilfe innovativer IoT-Geräte erweitern, die die betriebliche Präsenz rund um die Uhr aufrechterhalten, den Umsatz auf der Grundlage von Kundendaten steigern und gleichzeitig die Betriebskosten erheblich senken.

Informationen zu Bobnet:

Bobnet, ein von NCH Capital finanziertes Startup-Unternehmen, ist ein Branchenführer im Bereich der Einzelhandelsoptimierung und -automatisierung. Das Unternehmen revolutioniert den Markt durch innovative Technologien, die den Vertriebs- und Logistikprozess automatisieren, um den Kunden den schnellsten Zugang zu Nahrungsmitteln und Lebensmitteln zu ermöglichen.

Bobnet lädt potenzielle Co-Investoren aus dem Einzelhandel ein, sich an dieser transformativen Reise zu beteiligen und zur Entwicklung von Einzelhandelslösungen der nächsten Generation beizutragen, die den Anforderungen des heutigen dynamischen Marktes gerecht werden. Für Anfragen zu Investitionsmöglichkeiten und Details zur Partnerschaft wenden Sie sich bitte an: investin@bobnet.tech.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2196592/Bobnet.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bobnet-sucht-partner-aus-dem-einzelhandel-um-seinen-neuen-standard-fur-die-optimierung-von-einzelhandelsprozessen-und-die-skalierbarkeit-von-unternehmen-voranzutreiben-301912967.html

Original-Content von: Bobnet Group, übermittelt durch news aktuell