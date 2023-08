OneOdio

OneOdio nimmt an der IFA Berlin 2023 teil: eine Präsentation von innovativen Kopfhörerlösungen

Berlin (ots/PRNewswire)

OneOdio, ein führender Innovator in der Kopfhörerindustrie, freut sich, seine Teilnahme an der IFA Berlin 2023 am Stand 1.2/105 in Halle 1.2 zu bestätigen.

Jack Li, der Gründer und CEO von OneOdio, betonte die Bedeutung der Teilnahme an den IFA-Veranstaltungen mit den Worten: "Der Kontakt mit unseren Kunden und Technologiebegeisterten auf der IFA ist eine bemerkenswerte Gelegenheit für uns. Es ermöglicht uns, mit unserem Publikum in Kontakt treten und unsere Leidenschaft für Audio-Innovationen zu teilen."

OneOdio wurde mit dem Ziel gegründet, Musikliebhabern ein verbessertes Hörerlebnis zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Kraft der Musik zu spüren. Die Präsenz auf der IFA Berlin 2023 unterstreicht das konsequente Engagement der Marke für Innovation und Qualität. Die Besucher können sich auf eine breite Palette klassischer Kopfhörermodelle freuen, die alle sorgfältig entwickelt wurden, um außergewöhnliche Klangqualität, Komfort und Stil zu bieten.

Die OneOdio Pro-Serie stellt einen Höhepunkt in der klassischen Produktpalette der Marke dar. Diese Kopfhörer werden von Audio-Enthusiasten weltweit für ihre bemerkenswerte Klangleistung und Vielseitigkeit geschätzt. Mit Merkmalen wie Klang in Studioqualität, abnehmbaren Kabeln und Over-Ear-Designs ist die Pro-Serie so konzipiert, dass sie sowohl die Anforderungen von Profis als auch von Musik-Enthusiasten erfüllt.

Das Engagement von OneOdio für ein professionelles Audioerlebnis zeigt sich auch in der Monitor-Serie, zu der der Monitor 60 und der Monitor 80 gehören. Diese Kopfhörer sind auf die Bedürfnisse von Studioprofis zugeschnitten und bieten eine präzise Audiowiedergabe, Komfort für längere Aufnahmesessions und eine professionelle Schallisolierungstechnologie.

OneOdio präsentiert stolz die Focus-Serie, zu der auch der A10 Noise-Cancelling-Kopfhörer gehört, für alle, die Wert auf Kopfhörer legen, die Stil und außergewöhnliche Leistung nahtlos miteinander verbinden. Ausgestattet mit aktiver Geräuschunterdrückung und High-Fidelity-Klangwiedergabe steht er für die Mission der Marke, ein unvergleichliches Hörerlebnis zu bieten, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen.

OneOdio Studio Max, dessen offizielle Veröffentlichung für Winter 2023 geplant ist, verkörpert das Engagement der Marke für innovative Audiolösungen. Die Besucher der IFA Berlin 2023 werden einen exklusiven ersten Blick darauf werfen können. Studio Max unterscheidet sich von herkömmlichen professionellen Kopfhörern und ist ein kabelloser DJ-Kopfhörer mit einer geringen Latenzzeit von weniger als 10ms. Er repräsentiert OneOdios professionelle Audioprodukte der nächsten Generation, die speziell für DJ-Enthusiasten entwickelt wurden.

Das Engagement der Marke für die Verschmelzung von professionellem Audio mit modernsten Technologien bleibt ungebrochen, und die Kunden können in den kommenden Jahren noch mehr bahnbrechende Produkte erwarten.

Informationen zu OneOdio

OneOdio wurde 2013 gegründet und ist ein führender Hersteller von Kopfhörern und Audiogeräten. Angetrieben von dem Ziel, Musik-Enthusiasten auf der ganzen Welt ein überragendes Klangerlebnis zu bieten, hat OneOdio immer wieder bahnbrechende Audioprodukte auf den Markt gebracht, darunter die Studio Pro-Serie, Monitor-Serie, HiFi-Serie, Fusion-Serie und Focus-Serie. OneOdio ist weltweit präsent und die Over-Ear-Kopfhörer des Unternehmens rangieren in der Kopfhörerkategorie von Amazon stets unter den ersten drei Plätzen. Die Marke verkauft weltweit über 20 Millionen Kopfhörer pro Jahr.

Weitere Informationen über OneOdio und seine klassischen Kopfhörer finden Sie unter www.oneodio.com.

