Aily Labs

Aily Labs beschafft 19 Mio. € in der Series-A-Finanzierung unter der Leitung von Insight Partners

München (ots/PRNewswire)

Aily Labs GmbH, Pionier einer von KI angetriebenen Decision-Intelligence-App für globale Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in einer Series-A-Finanzierung, die vom globalen Software-Investor Insight Partners geleitet wird, 19 Mio. € aufgebracht hat. Bisher aus eigenen Mitteln finanziert, soll diese Finanzierung dazu verwendet werden, den Betrieb zu erweitern und die Präsenz des Unternehmens in den Vereinigten Staaten auszubauen, während gleichzeitig die Innovation bei digitalen Lösungen und angewandter GenAI beschleunigt wird.

Aily ist eine Mobile KI-Decision-Intelligence-App, welche die Art und Weise revolutioniert, wie Leistung nachverfolgt und kommerzielle Entscheidungen im Rahmen globaler Geschäftstätigkeiten getroffen werden. Mit einer integrierten 360°-Ansicht von Unternehmensdaten und fortschrittlichen KI/ML-Techniken bietet die benutzerfreundliche App Benutzern auf allen Ebenen umfassende Echtzeit-Einblicke, die sie benötigen, um besser informierte und sofortige Entscheidungen zu treffen.

„Bei KI geht es um Innovation in Blitzgeschwindigkeit. Sie ist das, was unser Produkt ausmacht. Unsere App kann innerhalb von nur einem Tag integriert werden und bietet sofortige Datentransparenz im gesamten Unternehmen", erklärt Bianca Anghelina, Gründerin und CEO von Aily Labs. „KI in die Hände von geschäftlichen Nutzern zu legen, verändert die Betriebsmodelle, sorgt für mehr Effizienz und beschleunigt Ergebnisse. Wir sind begeistert, von Insight Partners unterstützt zu werden, um unsere nächste Wachstumsphase voranzutreiben und die Nr. 1 KI-Decision-Intelligence-Plattform zu werden."

„Aily Labs ist die Zukunft der Entscheidungsfindung; durch das Erschaffen einer einzigen Informationsquelle für unternehmensübergreifende Daten stellt Aily sicher, dass Einzelpersonen, von Analysten bis hin zu Führungskräften, in Echtzeit KI-angetriebene Erkenntnisse und „Was wäre wenn"-Szenarien erhalten, um besser fundierte Geschäftsentscheidungen treffen zu können", sagte Hilary Gosher, Managing Director bei Insight Partners. „Bestehende Kunden haben durch beispiellose Sichtbarkeit und Zugang zu Erkenntnissen beträchtliche Kapitalerträge verzeichnet – wir haben eine enorme Nachfrage auf dem Markt nach einer KI-angetriebenen Lösung wie Aily. Wir freuen uns darauf, Bianca Anghelina und das Aily Labs-Team bei der globalen und branchenübergreifenden Expansion zu unterstützen."

Aily Labs hat bereits einen enormen Aufschwung erlebt, mit einer schnellen Einführung und unglaublichen Unterstützung durch einige führende globale Marken. Im Juni kündigte das weltweit tätige Gesundheitsunternehmen Sanofi die Einführung der Aily-App im großen Umfang an (unter dem internen Markennamen plai ). Ihre branchenführende App, die einen ganzheitlichen Überblick über alle Sanofi-Geschäftsaktivitäten bietet, ermöglicht die unternehmensweite digitale Transformation. Durch die Nutzung der Möglichkeiten von KI hilft Aily Tausenden von Sanofi-Entscheidungsträgern (von Führungskräften bis hin zu Mitarbeitern vor Ort), fundierte Entscheidungen zu treffen, um die Entdeckung von Medikamenten zu beschleunigen, das Design klinischer Studien zu verbessern und die Herstellung und Lieferung zu optimieren.

Informationen zu Aily Labs

Aily Labs verwandelt Geschäftsanforderungen in KI-Anwendungsfälle und bettet sie in eine einfach zu integrierende und zu bedienende App ein. Aily Labs wurde 2020 gegründet und ist ein Unternehmen für KI-Software (oder KI-SaaS), das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Arbeitsweisen zu transformieren, indem es Unternehmen mit sinnvoller KI unterstützt. Aily Labs beschleunigt die digitalen Reisen großer, globaler Unternehmen, unterstützt durch ein erfahrenes Team aus digitalen Spezialisten und Datenwissenschaftlern. Weitere Informationen finden Sie auf ailylabs.com.

Informationen zu Insight Partners

Insight Partners ist ein globaler Software-Investor, der Partnerschaften mit wachstumsstarken Technologie-, Software- und Internet-Startup- und ScaleUp-Unternehmen eingeht, die transformative Veränderungen in ihren Branchen vorantreiben. Zum 31. Dezember 2022 hat das Unternehmen mehr als 75 Mrd. USD an regulatorischen Vermögenswerten verwaltet. Insight Partners hat in mehr als 750 Unternehmen weltweit investiert und mehr als 55 Portfoliounternehmen bei der Börseneinführung unterstützt. Insight hat seinen Hauptsitz in New York City und unterhält Büros in London, Tel Aviv-Jaffa und Palo Alto. Die Mission von Insight besteht darin, visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren, mit ihnen erfolgreich zusammenzuarbeiten und ihnen während ihrer Wachstumsreise, von ihrer ersten Investition bis hin zur Börseneinführung, praktisches Software-Know-how in der richtigen Größe und zur richtigen Zeit zu bieten. Für weitere Informationen über Insight und all seine Investitionen, besuchen Sie insightpartners.com oder folgen Sie uns auf X @insightpartners.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2193766/aily_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aily-labs-beschafft-19-mio--in-der-series-a-finanzierung-unter-der-leitung-von-insight-partners-301909360.html

Original-Content von: Aily Labs, übermittelt durch news aktuell