Für das Wohlbefinden auf vier Pfoten: Neue Nahrungsergänzungsmittel für Hunde

Für Menschen und Hunde gleichermaßen gilt: Eine ausgewogene Ernährung ist entscheidend für die Gesundheit. Allerdings sind Hunde nicht unbedingt Obst- und Salatfans und vertragen nicht alles, was Menschen essen. Das Unternehmen ivvi aus München revolutioniert den Markt von Gesundheitsprodukten für Haustiere mit Nahrungsergänzungsmitteln für Hunde. "Das Entscheidende ist: ivvi-Produkte sind leckere Snacks, die Hunde lieben, und enthalten keine künstlichen Farb-, Geschmacks- oder Konservierungsstoffe. Sie sind im Gegensatz zu Pillen oder Pulver ganz einfach zu verabreichen - eben als kleine Belohnung zwischendurch", sagt Gründer Andrey Kasim. Die derzeit im Online-Shop ( www.ivvi.pet) oder bei Amazon erhältlichen sechs verschiedenen Sorten wurden mit Tierärzten zusammen entwickelt und decken individuelle Nährstoffbedarfe ab. "Skin and Coat" ist auf Fell und Haut abgestimmt, enthält u.a. Omega-3 und Biotin und kann beispielsweise Juckreiz lindern, den viele Hundebesitzer bei ihren Vierbeinern kennen und sorgt gleichzeitig noch für glänzendes Fell. Gelenke und Knochen können mit "Hip and Joint" gestärkt werden, das mit Grünlippmuscheln und Glucosamin angereichert ist, Wirkstoffe mit knorpelaufbauenden Eigenschaften. "Ganz neu auf dem Markt ist unser Multivitaminpräparat Multivita, das Hunde vom Welpen bis ins hohe Alter optimal versorgen und unterstützen soll", erklärt Andrey. Eine Dose mit 60 handlichen ivvi-Leckerlis kostet 27,90 EUR, die Dosierung orientiert sich am Gewicht des Hundes.

Mit Tierärzten entwickelt

Neben Gründer Andrey Kasim gehören Tierärzte, Produktentwickler und natürlich Hundekenner zum ivvi-Team, das bei der Suche nach Lösungen für typische Hundeprobleme zusammenfand. Ziel war, dass das Produkt neben seiner Funktion den Feuchtnasen vor allem lecker schmeckt. Der Name ivvi setzt sich nicht etwa aus Schlagworten wie Immunsystem und Vitamin zusammen, sondern wurde vom Team erdacht, "weil er kurz, fröhlich und eingängig ist." Das trifft oft auch auf Hundenamen zu - da schließt sich die kreisrunde Snackbox.

