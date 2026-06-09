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Meister statt Mangel: Warum die Industrie ihre ‚hidden talents‘ im eigenen Betrieb besser fördern muss

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Andernach (ots)

Der Laden brummt, die Produktion läuft – nur die nächste Meistergeneration fehlt. Anzeigen verpuffen, Bewerbungen bleiben aus, der Markt ist leer. Gleichzeitig tragen viele Fachkräfte seit Jahren die Verantwortung vor Ort: Sie lösen Störungen, halten Teams am Laufen, kennen jede Schwachstelle der Anlage. Trotzdem bleiben sie auf ihrem Posten stehen.

„Ich treffe ständig Leute, die das Zeug zum Meister haben – ihnen fehlt nur der passende Weg“, sagt Stephan Rodig. Gemeinsam mit Sebastian Jund führt er die Bildungsfabrik, eine moderne Meisterschule für die Industrie. Dort holen sie angehende Meister genau da ab, wo sie sind: im Schichtdienst, mit Familie, mit wenig Zeit. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie aus Praktikern Führungskräfte werden und wie Unternehmen damit ihren Fachkräftemangel aus eigener Kraft entschärfen.

Die versteckten Talente in der Produktion

Viele Unternehmen sprechen vom Fachkräftemangel. Tatsächlich fehlt es jedoch häufig weniger an qualifizierten Mitarbeitern als an Menschen, die Verantwortung für Teams, Prozesse und Ergebnisse übernehmen können. Genau hier entsteht die größte Lücke: auf der Ebene der Meister und Führungskräfte.

In nahezu jedem Industriebetrieb gibt es Mitarbeiter, die längst mehr leisten als ihre eigentliche Stellenbeschreibung vorsieht. Sie unterstützen Kollegen, koordinieren Abläufe, lösen technische Probleme und übernehmen Verantwortung, wenn es darauf ankommt.

Dennoch bleiben viele dieser Fachkräfte über Jahre auf derselben Position. Nicht weil ihnen die Fähigkeiten fehlen. Sondern weil ihnen häufig der nächste Entwicklungsschritt fehlt. Genau hier setzt die Weiterbildung zum Industriemeister an.

Der Industriemeister verbindet technisches Fachwissen mit Führungs- und Managementkompetenzen. Er übernimmt Verantwortung für Mitarbeiter, Qualität, Prozesse und wirtschaftliche Ergebnisse. Damit wird er zu einer wichtigen Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung und Produktion.

Recruiting allein wird das Problem nicht lösen

Viele Unternehmen investieren heute hohe Summen in Stellenanzeigen, Personalberater und Recruiting-Kampagnen. Gleichzeitig werden vorhandene Mitarbeiterpotenziale oft nicht ausreichend gefördert.

„Der Arbeitsmarkt wird sich in den kommenden Jahren nicht entspannen“, erklärt Rodig. „Wer langfristig erfolgreich sein möchte, muss stärker darüber nachdenken, wie er eigene Mitarbeiter entwickelt, statt ausschließlich auf externe Bewerber zu hoffen.“

Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels gewinnt dieser Ansatz zunehmend an Bedeutung. In den kommenden Jahren werden zahlreiche erfahrene Meister und Führungskräfte in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig fehlt vielerorts qualifizierter Nachwuchs.

Mit jedem Meister, der das Unternehmen verlässt, verschwindet nicht nur eine Führungskraft. Häufig geht auch wertvolles Erfahrungswissen verloren, das über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut wurde. Wer Nachfolger erst sucht, wenn eine Stelle vakant wird, riskiert Wissenslücken, längere Einarbeitungszeiten und zusätzliche Belastungen für bestehende Teams.

Weiterbildung muss zum Berufsalltag passen

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, Weiterbildung mit Beruf und Familie zu vereinbaren. Viele Fachkräfte arbeiten im Schichtdienst und können klassische Vollzeitweiterbildungen nur schwer besuchen.

Die Bildungsfabrik hat sich deshalb auf digitale Meisterausbildungen spezialisiert. Der Unterricht findet live online statt und kann flexibel in den Berufsalltag integriert werden. Aufzeichnungen ermöglichen es den Teilnehmern zusätzlich, Inhalte jederzeit nachzuarbeiten.

„Unsere Teilnehmer sind häufig Schichtarbeiter, Familienväter oder Berufstätige mit wenig freier Zeit“, sagt Rodig. „Deshalb haben wir ein Konzept entwickelt, das sich an das Leben der Menschen anpasst – und nicht umgekehrt.“

Eine Investition in die Zukunft des Unternehmens

Unternehmen profitieren gleich mehrfach von der Qualifizierung eigener Mitarbeiter. Sie schaffen Planungssicherheit bei der Besetzung wichtiger Führungspositionen, sichern wertvolles Erfahrungswissen im Betrieb und stärken gleichzeitig die Bindung leistungsstarker Fachkräfte. Darüber hinaus bleiben Qualitätsstandards, Kundenbeziehungen und eingespielte Prozesse erhalten.

Hinzu kommt: Mitarbeiter aus den eigenen Reihen kennen die Anlagen, Abläufe und die Unternehmenskultur bereits seit Jahren. Dieses Wissen lässt sich von externen Bewerbern nur schwer ersetzen und macht interne Meister oft schneller einsatzfähig als neu eingestellte Führungskräfte.

Viele Unternehmen betrachten Weiterbildung zunächst als Kostenfaktor. Die deutlich höheren Kosten entstehen jedoch häufig dort, wo Führungspositionen unbesetzt bleiben – etwa durch Reibungsverluste, Qualitätsprobleme, verzögerte Entscheidungen oder eine steigende Fluktuation im Team.

Für viele Betriebe könnte genau darin einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren der kommenden Jahre liegen. Denn der Fachkräftemangel wird sich nicht dadurch lösen, dass Unternehmen auf den perfekten Bewerber warten. Die entscheidende Frage lautet vielmehr: Wer übernimmt in fünf Jahren Verantwortung für Produktion, Qualität und Teams? In vielen Betrieben arbeiten diese zukünftigen Meister bereits heute an den Anlagen – sie müssen nur rechtzeitig erkannt und gefördert werden.

Über die Bildungsfabrik

Die Bildungsfabrik ist eine digitale Meisterschule für angehende Industriemeister. Sie bietet berufsbegleitende Weiterbildungen zum IHK-Abschluss und setzt dabei auf Live-Online-Unterricht, flexible Lernmodelle sowie eine persönliche Begleitung der Teilnehmer. Das Angebot richtet sich insbesondere an Berufstätige, die ihre Weiterbildung mit Beruf und Privatleben vereinbaren möchten. Weitere Informationen unter: https://bildungsfabrik-online.de/

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