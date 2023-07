JL Enterprises Holdings Limited

John Lau leitet rechtliche Schritte gegen Heath Zarin, EV Cornerstone ein

Hongkong (ots/PRNewswire)

Cargo Services Far East Limited und CS International (Seafreight) Limited reichen Klage gegen EV Cargo Global Forwarding GmBH ein

John Lau Shek Yau („John Lau oder Herr Lau"), Gründer der Cargo Services Group sowie von JL Enterprises, hat am Montag, den 19. Juni, nach der Einreichung eines „Writ of Summons" (Klageschrift) beim High Court of Hong Kong ein Rechtsstreitverfahren gegen Heath Brian Zarin („Heath Zarin") und EV Cornerstone Limited eingeleitet.

In der Klageschrift wurde die Rückgabe der Investition von Herrn Lau in den EmergeVest Logistics Fund LP („ELF") in Höhe von 45.500.000 US-Dollar gefordert, einschließlich aller Gewinne und Erlöse, die an John Lau zurückzugeben sind.

„Ich war der Hauptinvestor, als Heath Zarin EmergeVest im Jahr 2013 gründete. Ohne meine Hilfe und finanzielle Unterstützung würde es EmergeVest heute gar nicht geben", so Herr Lau. „Meine Investition spielte eine entscheidende Rolle bei der Gründung von EmergeVest und später der EV Cargo Holdings Limited („EV Cargo"), die in der Branche tätig sind, in der ich seit 30 Jahren berufstätig bin."

Diese Entwicklung folgte auf die Ankündigung der beiden von John Lau gegründeten Unternehmen vom 20. Februar 2023, sich vollständig von EV Cargo, einem Logistikunternehmen und Portfoliounternehmen von ELF, einem von der Private-Equity-Gesellschaft EmergeVest verwalteten Fonds, zu trennen.

Die Veräußerung war ein Ergebnis der Geschäftsstrategie von EV Cargo, in den Großraum China einzutreten und dort zu operieren.

„Es macht für mich wirtschaftlich keinen Sinn, unsere Investition in EV Cargo fortzusetzen, dessen Strategie darin besteht, mit unserem Geschäft in China zu konkurrieren", so Herr Lau.

Die verschlechterten Beziehungen zwischen John Lau und seinem Unternehmen einerseits und Heath Zarin und seinem Unternehmen andererseits haben zu dem vorliegenden Rechtsstreit geführt.

Darüber hinaus gab die Cargo Services Group bekannt, dass ihre Tochtergesellschaften Cargo Services Far East Limited und CS International (Seafreight) Limited die EV Cargo Global Forwarding GmBH, Teil von EV Cargo und EmergeVest (einer privaten Beteiligungsgesellschaft), wegen unbezahlter Rechnungen für erbrachte Dienstleistungen verklagen.

Mit der zweiten Klageschrift, die am Dienstag, den 4. Juli 2023, beim High Court of Hong Kong eingereicht wurde, wurden die ausstehende Zahlung und die vertraglichen Zinsen für Spedition- und Schifffahrtsdienstleistungen in Höhe von etwa 1,7 Millionen US-Dollar (entspricht etwa 13,2 Millionen HK$) sowie die Kosten eingefordert.

Die am 19. Juni 2023 eingereichte Klageschrift hat das Aktenzeichen HCA 939/2023 und die zweite Klageschrift vom 4. Juli 2023 das Aktenzeichen HCA HCA 1049/2023.

Informationen zu John Lau Shek Yau:

John Lau Shek Yau ist der Gründer von JL Enterprises Holdings Limited, einem führenden Family Office, das weltweit in den Logistiksektor investiert. Er ist auch der Gründer der Cargo Services Group, einem führenden Anbieter von Gesamtlösungen für die Lieferkette und einer der führenden Spediteure. Darüber hinaus ist Herr Lau seit kurzem Executive Chairman von CN Logistics, einer Tochtergesellschaft der Cargo Services Group, die an der Börse von Hongkong notiert ist.

Informationen zur Cargo Services Group:

Die 1989 von John Lau Shek Yau gegründete Cargo Services Group ist ein führender Anbieter von Gesamtlösungen für die Lieferkette und einer der führenden Spediteure. Die Cargo Services Group verfügt über ein starkes Logistiknetz, das sich über Asien, Australien, Europa, den indischen Subkontinent, den Nahen Osten, Südafrika und die Vereinigten Staaten von Amerika erstreckt.

