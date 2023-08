Steinbeis Augsburg Business School

Steinbeis Augsburg Business School lädt zu "Starnberger See Gesprächen"

UNO-Denkfabrik: "Der Starnberger See ist wie Davos für den deutschsprachigen Raum."

Augsburg/Starnberg (ots)

Die Steinbeis Augsburg Business School veranstaltet in diesem Jahr erstmalig die "Starnberger See Gespräche". Diese sind als hochkarätiges Unternehmer- und Managertreffen konzipiert, bei dem die großen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Themen im Mittelpunkt stehen. Zum Auftakt stehen Künstliche Intelligenz (KI) und Nachhaltigkeit (ESG: Environmental, Social, Governance) auf der Agenda. "KI und ESG sind zwei der weitreichendsten Entwicklungen unserer Zeit, auf die alle Teile der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft Antworten finden müssen", erklärt Andreas Renner, Geschäftsführer und Akademischer Direktor der Steinbeis Augsburg Business School.

Die Veranstaltung findet am 27. September statt. Zielgruppe sind Unternehmer, Vorstände und Geschäftsführer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kaderschmiede und Netzwerk für das C-Level-Management

Die Steinbeis Augsburg Business School gilt als eine "Kaderschmiede" für das C-Level-Management. Laut Angaben stellen die Starnberger See Gespräche "einen wichtigen Baustein in einem umfassenden Netzwerk für Unternehmer, Vorstände und Geschäftsführer" dar. Dazu gehören ebenso Kamingespräche, Business Summits, CEO Retreats und weitere C-Level-Veranstaltungen in kleiner Runde.

Die Kaderschmiede hatte erst kürzlich in dieser Zielgruppe für Furore gesorgt mit einem neuen Managementbuch über "Künstliche Intelligenz für Entscheider", an dem internationale KI-Koryphäen wie Prof. Dr. Sebastian Thrun und Prof. Dr. Alexander Richter als Autoren mitgewirkt haben. Einige der Autoren werden auf den Starnberger See Gesprächen vor Ort dabei sein.

Andreas Renner erklärt: "Die Starnberger See Gespräche dienen einerseits dem Gedankenaustausch und der Kontaktknüpfung mit Gleichgesinnten. Andererseits werden wichtige Impulse durch Gastredner zu aktuellen Themen wie Künstlicher Intelligenz gesetzt. Dadurch ist gewährleistet, dass die Teilnehmenden nicht nur neue C-Level-Kontakte, sondern auch frische Inspirationen mit nach Hause nehmen."

So ist im Rahmen der Starnberger See Gespräche die Vorstellung der ersten umfassenden Managementstudie über Künstliche Intelligenz geplant, die auf einer Umfrage unter Topmanagern im deutschsprachigen Raum basiert. "Dabei geht es um konkrete Antworten auf die Frage, wie KI-ready die Führungsspitze der Wirtschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist", sagt Andreas Renner. Er betont: "KI ist neben ESG derzeit eines der zentralen Themen für Unternehmenslenker. Aber natürlich gibt es weitere wichtige Anliegen wie agile Führung und Talentmanagement, über die wir am Starnberger See ebenfalls sprechen werden."

Vom Mittelstand bis zu den Vereinten Nationen

Die Steinbeis Augsburg Business School führt die Starnberger See Gespräche mit ausgewählten Partnern wie der auch in Deutschland tätigen Oberösterreichischen Landesbank, dem Mittelstandsinvestor Invest Unternehmensbeteiligung AG und der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council durch. "Dadurch erreichen wie eine starke Verankerung im Mittelstand und bringen zugleich den weltweiten Blickwinkel ein", erklärt Andreas Renner die Auswahl der Partner." Die Secretary General des Diplomatic Council mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen in New York, Hang Nguyen, die eigens an den Starnberger See anreisen wird, zieht einen Vergleich: "Der Starnberger See ist wie Davos für den deutschsprachigen Raum."

Aus dem internationalen Umfeld kommt auch der ungarische Botschafter Dr. Péter Györkös, der sich für ein wirtschaftlich starkes Europa einsetzt. Die Steinbeis Augsburg Business School verspricht: "Die Teilnehmer der Starnberger See Gespräche dürfen sich auf eine herrlich erfrischende und inspirierende Rede freuen, die man durchaus als einen Impuls für die deutsche Politik verstehen kann.

Die Steinbeis Augsburg Business School zählt zu den führenden C-Level-Kaderschmieden für Führungskräfte im deutschsprachigen Raum. Der Schwerpunkt liegt auf praxisnaher Know-how- Vermittlung durch gestandene Praktiker ("Betriebspraxis statt ex cathedra"). Das Themenspektrum umfasst alle unternehmerischen Bereiche, von Unternehmensführung und Leadership über Change Management, Innovation und Digitalisierung, agile Transformation, Talentmanagement, Sales und Marketing bis hin zu Personalentwicklung, Projekt- und Prozessmanagement sowie Finanzwesen. Bei allen Themen steht die praxisnahe Transformation des Know-hows in den betrieblichen Alltag im Vordergrund.

Die Marke Steinbeis steht seit über 30 Jahren für erfolgreichen Wissens- und Technologietransfer. Der Verbund bietet Management- und Technologiekompetenz aus einer Hand, wobei stets der konkrete Nutzen für Kunden und Partner im Fokus aller Projekte steht.

