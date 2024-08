DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies' Tochtergesellschaft Valour Inc. kündigt wegweisendes MOU mit Nairobi Securities Exchange und SovFi zur Entwicklung und Einführung von Valour ETPs in Afrika an

Toronto (ots/PRNewswire)

Strategische MOU-Ankündigung: Das Tochterunternehmen von DeFi Technologies, Valour Inc., hat eine Absichtserklärung mit der Nairobi Securities Exchange (NSE) und SovFi Inc. unterzeichnet, um die Schaffung, die Ausgabe und den Handel von börsengehandelten Produkten (ETPs) mit digitalen Vermögenswerten auf dem afrikanischen Markt zu erleichtern und dabei das Know-how von Valour im Bereich der digitalen Vermögenswerte und die Finanzlösungen von SovFi zu nutzen.

Das Tochterunternehmen von DeFi Technologies, Valour Inc., hat eine Absichtserklärung mit der Nairobi Securities Exchange (NSE) und SovFi Inc. unterzeichnet, um die Schaffung, die Ausgabe und den Handel von börsengehandelten Produkten (ETPs) mit digitalen Vermögenswerten auf dem afrikanischen Markt zu erleichtern und dabei das Know-how von Valour im Bereich der digitalen Vermögenswerte und die Finanzlösungen von SovFi zu nutzen. Zielsetzungen und Ergebnisse: Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Marktinfrastruktur zu verbessern, eine breitere Anlegerbasis anzuziehen und das Handelsvolumen durch den Einsatz der ETPs von Valour an der NSE zu erhöhen. Diese Partnerschaft wird die Position der NSE als führendes Finanzzentrum in Afrika stärken und die Marktreichweite von Valour in Afrika erweitern, was zu mehr Liquidität und Investitionsmöglichkeiten beitragen wird.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Marktinfrastruktur zu verbessern, eine breitere Anlegerbasis anzuziehen und das Handelsvolumen durch den Einsatz der ETPs von Valour an der NSE zu erhöhen. Diese Partnerschaft wird die Position der NSE als führendes Finanzzentrum in Afrika stärken und die Marktreichweite von Valour in Afrika erweitern, was zu mehr Liquidität und Investitionsmöglichkeiten beitragen wird. Kenias digitale Vermögenslandschaft: Kenia, ein technologisches Innovationszentrum mit einem robusten Ökosystem für mobiles Geld und einer Smartphone-Penetration von 85 %, ist der größte Kryptowährungsmarkt in Ostafrika und gehört zu den fünf größten des Kontinents. Das Land erlebt eine wachsende Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten für praktische Anwendungen, was ihr Potenzial zur Veränderung der Finanzlandschaft unterstreicht.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") leistet, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange-Traded Products, „ETPs") , die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MOU") mit der Nairobi Securities Exchange („NSE") und SovFi Inc. („SovFi") bekannt zu geben, um die Schaffung, die Emission und den Handel von börsengehandelten Produkten mit digitalen Vermögenswerten („ETPs") auf dem afrikanischen Markt zu erleichtern.

Die NSE, die führende afrikanische Wertpapierbörse, bietet sowohl einheimischen als auch internationalen Anlegern erstklassige Handelsmöglichkeiten. Die Zusammenarbeit mit Valour und SovFi wird die Position der NSE als führendes Finanzzentrum in Afrika stärken, einem breiten Spektrum von Anlegern innovative Anlagemöglichkeiten bieten und einen wichtigen Beitrag zum Wachstum der kenianischen Wirtschaft leisten.

Ziel von SovFi ist die Bereitstellung von Marktliquidität und Kapitalbeschaffungslösungen für große staatliche Kapitalmarktbetreiber. Die Entwicklung, Regulierung und Bereitstellung von Finanzinstrumenten durch SovFi nutzt sowohl traditionelle als auch Token-basierte Finanzkonzepte, um kostengünstige, hochliquide und börsengehandelte Produkte anzubieten.

Hauptziele des MOU

Zu den Hauptzielen der MOU gehört die Erleichterung der Schaffung, der Emission und des Handels von ETPs auf digitale Vermögenswerte an der NSE durch die Nutzung von Valours umfangreichem Fachwissen über digitale Vermögenswerte und ETPs. Die Absichtserklärung zielt darauf ab, von Valour und SovFi entwickelte Finanzprodukte einzusetzen, die Marktinfrastruktur zu entwickeln und den Marktzugang zu globalem Kapital durch tokenisierte Finanzprimitive und reale Vermögenswerte zu verbessern.

Erwartete Ergebnisse

Die erwarteten Ergebnisse dieser Absichtserklärung sind bedeutend. Für die NSE bedeutet die Zusammenarbeit eine Verbesserung des Produktangebots, die Gewinnung einer breiteren Anlegerbasis und eine Steigerung des Handelsvolumens und der Marktaktivität, wodurch sie ihre Rolle beim Wachstum der kenianischen Wirtschaft und als führende afrikanische Wertpapierbörse weiter festigen kann.

Frank Mwiti, CEO der Nairobi Securities Exchange, erklärte: „Wir freuen uns sehr darüber, diese bahnbrechende Partnerschaft einzugehen. Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu unserer Vision, die NSE als einen führenden Finanzplatz in Afrika zu positionieren. Die Übertragung der ETPs von Valour an die NSE wird unser Produktangebot erheblich erweitern. Durch die Erleichterung der Schaffung, der Emission und des Handels von ETPs für digitale Vermögenswerte eröffnen wir neue Möglichkeiten für lokale und internationale Anleger. Dieser Schritt wird nicht nur unseren Markt diversifizieren, sondern auch zum Wachstum der kenianischen Wirtschaft beitragen. Wir freuen uns darauf, das Know-how von Valour im Bereich der digitalen Vermögenswerte und die innovativen Finanzlösungen von SovFi zu nutzen, um unserem Markt innovative Investitionsmöglichkeiten zu bieten.

Durch die Absichtserklärung plant Valour, sein ETP-Produktangebot und seine Marktreichweite in Afrika zu erweitern und so zu mehr Liquidität und Anlagemöglichkeiten beizutragen.

Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer von Defi Technologies, fügte hinzu: „Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Meilenstein in Valours Mission, den Zugang zu digitalen Anlageprodukten weltweit zu erweitern. Indem wir unser Fachwissen bei der Emission innovativer ETPs nutzen und das Passporting unserer Finanzinstrumente an die NSE erleichtern, wollen wir Anlegern ein sicheres und reguliertes Engagement in der dynamischen Welt der digitalen Vermögenswerte ermöglichen. Unsere Zusammenarbeit mit der NSE und SovFi wird es uns ermöglichen, unser Produktangebot und unsere Marktreichweite in Afrika zu erweitern und gleichzeitig unser technisches Wissen und unsere Erfahrung mit Finanzprodukten auf der Basis digitaler Vermögenswerte in die Entwicklung der Marktinfrastruktur einzubringen."

SovFi wird verbesserte Vertriebskanäle und Marktdurchdringungsmöglichkeiten nutzen und die Einführung der Blockchain-Technologie auf den afrikanischen Finanzmärkten fördern.

Johan Wattenström, Direktor von SovFi, kommentierte: „Diese Zusammenarbeit zwischen SovFi, der NSE und Valour ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung des Zugangs zu innovativen Finanzprodukten. Das Know-how von SovFi im Bereich Tokenisierung und Blockchain-Technologie wird bei dieser Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle spielen. Zusammen mit der etablierten Marktpräsenz der NSE und der ETP-Expertise von Valour hat diese Absichtserklärung das Potenzial, die Einführung von Finanzprodukten zu beschleunigen und so Wachstum und Innovation auf dem gesamten afrikanischen Kontinent und darüber hinaus zu fördern.

Gemeinsame Anstrengungen

Die NSE wird die Schaffung, die Emission und den Handel von ETPs für digitale Vermögenswerte erleichtern und Valour als Emittent aufnehmen. Valour wird sein Produktangebot erweitern, ETPs von Valour und verbundenen Unternehmen einsetzen und seine Expertise bei der Emission und Verwaltung von Finanzprodukten auf Basis digitaler Assets einbringen. Dies kann zunächst ETPs auf Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) und Hedera (HBAR) umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt. SovFi wird die Vertriebskanäle nutzen, Fachwissen über Finanzinstrumente bereitstellen und die Integration der Blockchain-Technologie in die afrikanischen Finanzmärkte unterstützen.

Einführung von digitalen Vermögenswerten in Kenia

Kenia, das oft als Zentrum der technologischen Innovation in Afrika gepriesen wird und den treffenden Spitznamen „Silicon Savannah" trägt, ist einer der größten Märkte für digitale Vermögenswerte auf dem Kontinent. Das Land hat sich eine einzigartige Nische in Afrikas aufkeimender Web3-Landschaft geschaffen, die von einer technikaffinen Bevölkerung, einem dynamischen Ökosystem für mobiles Geld und einem wachsenden Unternehmergeist angetrieben wird. Mit einer Smartphone-Penetrationsrate von 85 % spielt Kenia eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Web3. Er ist der größte Markt für Kryptowährungen in Ostafrika und gehört zu den fünf größten auf dem Kontinent. Einem Bericht von CoinGecko zufolge steht Kenia im Jahr 2023 weltweit auf Platz 15, was das Interesse an Kryptowährungen angeht. In Kenia werden Kryptowährungen zunehmend für praktische Anwendungen wie Überweisungen, E-Commerce-Zahlungen und die Erstellung digitaler Inhalte genutzt und nicht nur als Anlage- oder Spekulationsobjekte. Diese Fortschritte verdeutlichen die wachsende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und ihr Potenzial, die kenianische Finanzlandschaft zu verändern.

Informationen zur Nairobi Securities Exchange Die NSE ist die führende afrikanische Wertpapierbörse in Kenia und bietet ein erstklassiges Handelsangebot für einheimische und internationale Anleger. Sie spielt eine zentrale Rolle auf den afrikanischen Finanzmärkten, indem sie den Zugang zu Kapital erleichtert, die Liquidität erhöht und Investitionsmöglichkeiten schafft. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.nse.co.ke/

Informationen zu SovFi Inc.

Ziel von SovFi ist die Bereitstellung von Marktliquidität und Kapitalbeschaffungslösungen für große staatliche Kapitalmarktbetreiber. Die Entwicklung, Regulierung und Bereitstellung von Finanzinstrumenten durch SovFi nutzt sowohl traditionelle als auch Token-basierte Finanzkonzepte, um kostengünstige, hochliquide und börsengehandelte Produkte anzubieten. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.sov.fi/

Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter bei! Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF).

1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Ripple ( XRP), Toncoin ( TON), Internet Computer ( ICP), Chainlink ( LINK), Core ( CORE), Enjin ( ENJ), Valour Bitcoin Staking ( BTC), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN), Hedera ( HBAR), Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Ziele und Ergebnisse der Absichtserklärung, die Notierung von ETPs an der NSE, die Entwicklung von ETPs, die künftige Nachfrage nach ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von dezentralen Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzprodukte und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2476125/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies__Subsidiary_Valour_Inc_.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-tochtergesellschaft-valour-inc-kundigt-wegweisendes-mou-mit-nairobi-securities-exchange-und-sovfi-zur-entwicklung-und-einfuhrung-von-valour-etps-in-afrika-an-302216800.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell