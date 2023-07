The Organizing Committee of Suzhou Entrepreneurship Week for International Elites

Die Suzhou Entrepreneurship Week für internationale Eliten fand im chinesischen Suzhou statt

Am 10. Juli begann die 15. Suzhou International Elite Entrepreneurship Week und der 4. Suzhou-Wissenschaftstag. Laut dem Organisationskomitee nahmen insgesamt 3.084 nationale Talente mit 3.057 Projekten an der Veranstaltung teil.

Seit 2007 veranstaltet Suzhou das Gusu Innovation and Entrepreneurship Talent Program. Bislang wurden damit 7 Top-Talente (Teams), 36 große Innovationsteams und 2.863 führende Talente für Innovation und Unternehmensgründung finanziell unterstützt. Suzhou bietet maßgeschneiderte Unterstützung und unbegrenzte Finanzierungszusagen für Top-Talent-Teams. Große Innovationsteams können Projektfinanzierung von bis zu 50 Millionen Yuan erhalten.

Der Venture-Wettbewerb „Win in Suzhou, Win The Future" für internationale Existenzgründer wurde 2011 ins Leben gerufen und hat 113 Veranstaltungen abgehalten, in mehr als 40 Ländern und Regionen weltweit. Bislang gab es dafür mehr als 11.000 Projektanmeldungen und über 32.000 Teilnehmer. Suzhou wurde 11 Jahre in Folge als „attraktivste chinesische Stadt in den Augen ausländischer Experten" ausgezeichnet und konnte seine Position als Spitzenprovinz in Bezug auf wissenschaftliche und technologische Innovation 12 Jahre in Folge halten.

Zurzeit sind in Suzhou über 18 Maker-Spaces aus dem Ausland und 8 inländische ansässig.

Suzhou hat mit JSBC zusammengearbeitet, um das erste globale Maker-Space-Kommunikationscenter in London aufzubauen. Es zielt darauf ab, die faszinierenden Geschichten der talentierten „Backpacker" von Suzhou der Welt zu erzählen und die Schaffung einer internationalen Kommunikationsplattform zu erkunden, die Förderung, Talentaustausch, Beratung und Ressourcenvermittlung integriert. Suzhou hat weltweit 1.603 Postdoktorentstellen bekannt gegeben, die sich hauptsächlich auf Schlüsselbranchen wie elektronische Informationen, Biomedizin, Geräteherstellung und fortschrittliche Materialien konzentrieren.

Suzhou hat einen „digitalen Rucksack" für globale Talente vorbereitet, der ein Kontaktverzeichnis für die Verbindung mit Suzhou, eine Sammlung von Richtlinien für Talente und Schlüsselunternehmen, eine Plattform für Unternehmens- und Lebensdienstleistungen sowie eine Cloud-Plattform für das Andocken von Talentprojekten umfasst. Dieser umfassende Service unterstützt die Talentförderung weiter.

