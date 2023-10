The Publicity Department of Yulin Municipal Government

„Zwei Messen und eine Ausstellung" (Two Expos and One Exhibition) enthüllt, als Yulin der Welt ein hohes Maß an Offenheit demonstrierte

Unlängst wurden im Yulin International Convention and Exhibition Center die 15. Ausstellung für kleine und mittlere Unternehmen(Small and Medium Enterprises Expo) (Yulin, China), die 13. China (Yulin)-Ausstellung über traditionelle chinesische Medizin und die 2023 China-ASEAN Expo Gewürzausstellung eröffnet.

Bei der Eröffnungszeremonie wurde die National Backbone Cold Chain Logistics Base City Interconnectivity Cooperationins Leben gerufen, die Xinhua-Yulin Gewürzpreisindizes freigegeben und die strategischen Kooperationsvereinbarungen, die ,,Rückkehr des Yulin-Geschäfts"(Return of Yulin Businesses)-Projektvereinbarungen sowie weitere industrielle Projektvereinbarungen unterzeichnet, so die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung von Yulin. Wang Chen, Sekretär des Kommunalkomitees der KPCh in Yulin, Totok Hari Wibowo, Assistent des Ministers des koordinierenden Wirtschaftsministeriums von Indonesien, Chae Hong-kyung, stellvertretender Bürgermeister von Jecheon in Südkorea, sowie Delegierte verschiedener chinesischer Industrieverbände, Handelskammern und Forschungsinstitute nahmen an der Eröffnungszeremonie teil und wandten sich an das Publikum. Führende Politiker und Gäste eröffneten dann gemeinsam die 15. Ausstellung für kleine und mittlere Unternehmen(Small and Medium Enterprises Expo) (Yulin, China), die 13. China (Yulin)- Ausstellung über traditionelle chinesische Medizin und die 2023 China-ASEAN Expo Gewürzausstellung. Nach Abschluss der Eröffnungszeremonie besuchten die Teilnehmer die Veranstaltungsorte der diesjährigen Messen und Ausstellungen.

Unter dem Motto „Große Wirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen, neue Möglichkeiten auf der Yulin Expo (Big Economy for Small and Medium Enterprises, New Opportunities at the Yulin Expo) fand die diesjährige Small andMedium Enterprises Expo an zwei separaten Veranstaltungsorten statt: im Yulin International Convention and Exhibition Center und im Jiangnan Park. Das Thema der diesjährigen China (Yulin) Traditional Chinese Medicine Expo lautet „Gesundheit, Entwicklung, Zusammenarbeit, gegenseitiger Nutzen" (Health, Development, Cooperation, Mutual Benefits) und der wichtigste Veranstaltungsort war der Yulin Yinfeng International Traditional Chinese Medicine Port. Die Gewürzausstellung stand unter dem Motto „Gewürze sammeln sich in Yulin, Düfte verbreiten sich über die ganze Welt" (Spices Gather in Yulin, Fragrances Spread across the World) und fand im Yulin International Spices Convention and Exhibition Center statt. Darüber hinaus fanden zahlreiche weitere Veranstaltungen wie ein akademisches Symposium, das Kultur- und Kunstfestival der Stadt Yulin ,,Shizi Street" und eine Online-Ausstellung statt.

