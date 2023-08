ChuanQi IP

ChuanQi IP veröffentlicht das erste Update von MIR2M: The Dragonkin und enthüllt ein Heiratssystem

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Spieler, die andere Spieler mit einem Ehering-Gegenstand heiraten, werden mit Level-Up-Gegenständen wie Hochzeitsanzug und Ring belohnt

Ausrüstungsanpassungssystem (Equipment Temper System) hinzugefügt… Spieler können Sky Hammer verwenden, um die Rebirth Level-Anforderungen für die Anpassung von Ausrüstung zu senken

Serverübergreifendes Expeditions-Event mit verschiedenen Belohnungen wie speziellen Titeln und Wachstumsgegenständen

ChuanQi IP, eine Tochtergesellschaft von WeMade (CEO Henry Chang), hat heute, am 22., das erste Update seines neuen Blockchain-basierten MORPGs, MIR2M: The Dragonkin, veröffentlicht.

MIR2M : The Dragonkin hat sein „Heiratssystem" (Marriage System) enthüllt. Spieler, die Rebirth Level 5 erreichen, können andere Spieler mit einem Ehering heiraten. Wenn sie nach der Hochzeit ein Hochzeitsfest abhalten, werden sie mit einem Hochzeitsanzug, der Angriff und Verteidigung erhöht, und einem Ehering, der die Energie erhöht, belohnt.

Mit dem Update wird auch ein „Ausrüstungstrainingssystem" eingeführt. Spieler, die Rebirth Level 3 erreicht haben, können Sky Hammer verwenden, um Ausrüstung des Levels 7 oder höher zu trainieren, wodurch die Anforderungen an das Rebirth Level für das Ausrüsten des Gegenstands gesenkt werden.

Außerdem werden neue Ringe zum Inhalt von God's Ring hinzugefügt. Diese Ringe bieten je nach Typ Energierückgewinnung oder unschlagbare Kraft und sind für Charaktere ab Level 80 verfügbar. Das maximale Level von Gems, die die Fähigkeiten des Charakters erhöhen, wird von 9 auf 10 erhöht, und das maximale Level von Soul Orbs wird von 8 auf 10 erhöht.

Parallel dazu findet ein serverübergreifendes Expeditions-Event statt. Spieler mit Rebirth Level 6 oder höher können jeden Dienstag ab 21:00 Uhr für eine Stunde den Event-Server betreten. Sie können Punkte sammeln, indem sie Boss-Monster oder feindliche Spieler auf dem Server töten. Besondere Titel und Wachstumsgegenstände werden auf der Grundlage der Rangfolge der gesammelten Punkte vergeben.

Für weitere Informationen zu MIR2M: The Dragonkin besuchen Sie bitte die offizielle Website des Spiels oder WeMix Play.

MIR2M: The Dragonkin ist ein Blockchain-Spiel, das von XFun Games Limited entwickelt wurde und die bekannte IP von WeMade, The Legend of Mir 2, nutzt. Es wird seit Juli in 170 Ländern angeboten. Es bietet eine Vielzahl von Inhalten, darunter die drei fesselnden Klassen Krieger, Zauberer und Taoist, die Siege of Sabuk, eine gewaltige Schlacht, in der der Stärkste des Servers ermittelt wird, sowie „Gildenschutz" (Guild Protection) und „Gildentransport" (Guild Transportation), bei denen Spieler Gilden bilden können, um Regionen abzuwehren oder Gefangene zu transportieren.

Referenz-Seiten

Offizielle Website von MIR2M: The Dragonkin: https://bit.ly/TheDragonkin_1stUpdate

Herunterladen von MIR2M: The Dragonkin: https://bit.ly/TheDragonkin_DOWNLOAD

Offizielle Website von WeMix Play: https://wemixplay.com/games/dragonkin/game-info

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2189036/ChuanQi_IP_releases_update_MIR2M_The_Dragonkin_revealing_a_wedding.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2129327/4227669/Mir2M_logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/chuanqi-ip-veroffentlicht-das-erste-update-von-mir2m-the-dragonkin-und-enthullt-ein-heiratssystem-301906581.html

Original-Content von: ChuanQi IP, übermittelt durch news aktuell