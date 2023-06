Golf in Leicht GmbH

Durch Online-Golf-Coaching zu größeren Erfolgen im Golfspiel

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Golftraining online - das soll funktionieren? Was sich im ersten Moment ungewöhnlich anhört, liefert sogar bessere Ergebnisse als das herkömmliche Training vor Ort. Das zeigen auch die Resultate der Fabian Bünker Golf Akademie, mit der Fabian Bünker und Niko Osenberg ihre Kunden systematisch zu einem konstant guten Golfspiel führen. Wie genau das funktioniert und welche Fehler des klassischen Golftrainings ihr Konzept löst, erfahren Sie hier.

Als immer beliebter werdendes Hobby stärkt Golf sowohl die körperliche als auch die geistige Fitness, bietet eine hervorragende Möglichkeit, nach einem arbeitsreichen Tag zu entspannen und ermöglicht es uns, unseren Ehrgeiz zu entfalten. Gerade letzteres treibt die meisten Hobbysportler dazu an, sich durchgehend zu steigern und an ihre Grenzen zu gehen. Zwar investieren sie mit diesem Ziel vor Augen viel Zeit und Geld, müssen jedoch häufig entnervt feststellen, dass sie es nicht schaffen, konstantes Golf zu spielen. Das liegt nicht zuletzt auch am einseitigen Training: Tritt ein Problem auf, wird der Trainer vor Ort aufgesucht. Das Problem wird zwar in der Stunde gelöst und die Golfer sind vorerst zufrieden, das Spiel verbessert sich so aber nur kurzfristig. Bereits nach kurzer Zeit gelingt es den Spielern nicht mehr, das Gelernte nachhaltig umzusetzen. In der Folge wiederholen sich alte Fehler, der Trainer wird erneut konsultiert und das Szenario beginnt von vorn. "Das Resultat davon ist oftmals, dass sich das Spiel so langfristig verschlechtert. Unternehmen sie dann nichts dagegen, schleicht sich schnell regelmäßiger Frust ein und sie verlieren die Freude am Spiel endgültig", erklärt Fabian Bünker, Headcoach der Fabian Bünker Golf Akademie.

"Wer dagegen die Fehler des klassischen Trainings erkennt und auf einen langfristigeren Ansatz baut, kann nicht nur seine bisherigen Schwächen ausmerzen. Darüber hinaus kommt so wieder mehr Spaß am Spiel auf, was es erleichtert, sich kontinuierlich zu verbessern", fügt Niko Osenberg hinzu. Als Gründer der Fabian Bünker Golf Akademie haben Fabian Bünker und Niko Osenberg es sich zur Aufgabe gemacht, passionierten Hobbygolfern auf Basis ihrer ganzheitlichen Golftrainingsmethode zu helfen, konstante Erfolge auf dem Golfplatz zu erzielen. Egal, ob es darum geht, den blutigen Anfänger innerhalb eines Jahres von Handicap 54 auf HCP 24 zu führen oder die Leistungsgolferin von Handicap 4 auf 2 zu bringen: Dank ihrer Unterstützung haben bereits zahlreiche Hobbygolfer ihr Golfspiel dauerhaft verbessert und wieder mehr Freude an ihrem Hobby gefunden.

Die drei grundlegenden Fehler im klassischen Golftrainingssystem

"Unserer Erfahrung nach ist der klassische Ansatz des Golftrainings nicht der richtige für ambitionierte Hobbygolfer", betont Fabian Bünker. Nach Einschätzung des Experten liegt das vor allem daran, dass die herkömmlichen Konzepte vieler Golftrainer drei substanzielle Fehler bergen - und damit folgerichtig zu Unzufriedenheit führen:

1. Der ganzheitliche Ansatz fehlt:

Es ist selten, dass Trainer einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, um das Golfspiel ihrer Schüler zu analysieren und zu verbessern. Im Fokus liegt oftmals die Perfektion des Schwungs, wohingegen essenzielle Aspekte wie die mentale Stärke oder das Course Management vernachlässigt werden. Dabei bietet gerade die Optimierung in diesen Bereichen häufig ein weitaus größeres Potenzial als die Feinjustierung der Details im Schwung.

2. Große Zeitabstände zwischen den Trainingseinheiten:

Darüber hinaus werden Golfstunden häufig in größeren Zeitabständen oder lediglich bei unmittelbar auftretenden Problemen in Anspruch genommen. Das führt dazu, dass aufkommende Fragen für längere Zeit unbeantwortet bleiben und sich Fehlentwicklungen unbemerkt einschleichen können, welche das Golfspiel unter Umständen sogar verschlechtern. Für nachhaltige Verbesserungen im Golfspiel ist es daher unabdingbar, aufkommende Fragen des Spielers zeitnah zu klären.

3. Ausschließlich punktuelles Training:

Zuletzt ist eine bedeutende Schwäche des traditionellen Trainingsansatzes, die überwiegende Tendenz zu einem spontanen, punktuellen Training von Stunde zu Stunde - statt einer systematischen Vorgehensweise basierend auf einem langfristigen Trainingsplan. Die umfassende Analyse des Spiels durch einen professionellen Trainer wird dabei oft vernachlässigt. Stattdessen bestimmt in den meisten Fällen der Spieler selbst die Problemfelder, die im Training angegangen werden.

"Ein effektives Training sollte klarer und zielführender strukturiert sein, vergleichbar mit den Methoden aus anderen Sportdisziplinen: Dort analysiert der Trainer das Spiel seines Schülers eingehend und leitet aus seinen Beobachtungen ein proaktives, strukturiertes Training ab", erläutert Niko Osenberg. Auf diese Weise sei der Schüler zu jeder Zeit über die nächsten Schritte informiert.

Mit der Fabian Bünker Golfakademie zu nachhaltigem Erfolg im Golfspiel

Den genannten Missständen im Golfbereich möchten Niko Osenberg und Fabian Bünker mit ihrer Golfakademie entgegenwirken. Hierzu entfernen sie sich vom klassischen Trainingsansatz und bieten stattdessen ein einzigartiges, zielgerichtetes Online-Trainingssystem, das dem Training von Kader- oder Bundesligaspielern ähnelt.

"Damit unsere Coaching-Teilnehmer ihr Golfspiel langfristig verbessern können, decken wir in unserem Coaching alle relevanten Bereiche ab", erklärt Fabian Bünker. Vom Schwung über die mentale Stärke bis hin zum Course Management erlernen die Teilnehmer alles, was sie wissen müssen, um konstant gutes Golf zu spielen. Jeder der Coaching-Teilnehmer erhält nach einer ausführlichen Analyse einen Trainingsplan, der genau aufzeigt, was, wann und wie sie trainieren sollten. "Während der Umsetzung ihres Trainingsplans stehen die Coaching-Teilnehmer durchgehend in Kontakt mit uns Coaches, sodass jede Frage zeitnah geklärt werden kann. Mal analysieren wir den Schwung per Videoaufnahmen, mal werden verschiedene Skill-Tests durchgeführt - oder aber wir besprechen die letzte Runde und wie die Leistung noch besser in die nächsten Turniere übertragen werden kann. Dabei ist das Coaching ist immer auf den Spieler abgestimmt und daran orientiert, was für die weitere Entwicklung des Spiels und mehr Konstanz im Spiel wichtig ist", so Niko Osenberg.

Um in der Online-Golfakademie von Fabian Bünker und Niko Osenberg aufgenommen zu werden, müssen Spieler bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So sollten sie mindestens zweimal die Woche Golf spielen und die Bereitschaft mitbringen, auf der Driving-Range zu trainieren. Zwar findet das Coaching online statt, doch eine Digital- beziehungsweise Technikaffinität ist nicht notwendig. "Das Coaching ist, auch unseren älteren Golfern zuliebe, so simpel aufgebaut, dass wirklich jeder damit zurechtkommt. Egal, ob 45-jähriger Anwalt oder 70-jährige Rentnerin - bei uns kommt jeder zum Ziel, der sich wirklich verbessern will. Wir nehmen all unsere Coaching-Teilnehmer vom ersten Schritt an die Hand und führen sie mit einfach umsetzbaren Methoden zu einem wirklich konstanten und sicheren Golfspiel", erklärt Fabian Bünker.

Sie wollen wieder mehr Freude am Golfsport entwickeln und systematisch mehr Konstanz in Ihr Spiel bringen? Dann melden Sie sich jetzt bei Fabian Bünker und Niko Osenberg und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Analysegespräch!

Original-Content von: Golf in Leicht GmbH, übermittelt durch news aktuell