"Zusammen sind wir stärker" - futuredoctor und Medical School REGIOMED bündeln Kräfte zur Bekämpfung des Ärztemangels

München (ots)

In einer Zeit, in der der Numerus Clausus, TMS und MedAT vielen zukünftigen Ärztinnen und Ärzten den Zugang zum Medizinstudium versperren, schließen futuredoctor und die Medical School REGIOMED nun eine entscheidende Partnerschaft. Ihr Ziel: so vielen jungen Menschen wie möglich ein Medizinstudium zu ermöglichen und damit langfristig dem Ärztemangel entgegenzuwirken.

Seit ihrer Gründung durch MUDr. Amandeep Grewal und MUDr. Andreas Zehetner, die selbst Ärzte sind, hat futuredoctor bereits mehr als 600 Studierende aus Deutschland und Österreich ins Ausland vermittelt. Diese jungen Menschen hatten aufgrund von Zulassungsbeschränkungen, wie dem Numerus Clausus, TMS und MedAT, keine Möglichkeit, in ihrer Heimat zu studieren. Mit einer starken Infrastruktur, renommierten Partneruniversitäten in Europa, einer E-Learning-Plattform für das Medizinstudium und einem breiten Studienangebot hat sich futuredoctor zu einer der führenden Studienplatzvermittlungen ins Ausland entwickelt.

Diese neue Partnerschaft mit REGIOMED, die sich schon vorher durch ihre Zusammenarbeit mit der Universität Split im Kampf gegen den Ärztemangel in ihrer Region ausgezeichnet hat, ebnet den Weg für eine neue Ära der medizinischen Ausbildung Sie bietet Studierenden die Möglichkeit, die ersten drei Jahre ihres Studiums an der Universität Split in Kroatien zu verbringen und die verbleibenden drei Jahre an der Medical School mit Hauptstandort in Coburg zu absolvieren.

"Diese Zusammenarbeit ist mehr als nur eine Ausweitung der Studienplatzvermittlung für uns. Wir wollen damit die ersten Schritte setzen, selbst proaktiv zu werden für all diejenigen, die keine Möglichkeit haben, Medizin in Deutschland zu studieren. Es ist hervorragend, dass durch die Medical School REGIOMED auch die Finanzierung des Auslandsstudiums gesichert ist. Das wird vielen jungen Menschen ihren Traum vom Medizinstudium ermöglichen. Wir freuen uns enorm darauf, zukünftig noch mehr jungen Menschen ein Medizinstudium ermöglichen zu können", so MUDr. Amandeep Grewal, Geschäftsführer von futuredoctor.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit futuredoctor. Hier haben sich zwei Teams zusammengefunden, die dieselbe Vision teilen: eine exzellente Ausbildung für zukünftige Ärztinnen und Ärzte, die leidenschaftlich für die Medizin brennen - unabhängig von NCs und zahlreichen anderen Hürden", führt Theresa Weidner, strategische Leitung der Medical School REGIOMED, aus.

Dies ist ein starkes Bekenntnis zur Zukunft der Medizin und der medizinischen Bildung. In der Zukunft plant futuredoctor, eine zentrale Plattform für den Austausch von Medizinstudierenden zu etablieren, die über die reine Studienplatzvermittlung hinausgeht. Die Medizin steht an der Schwelle zu einer neuen Ära und diese Partnerschaft ist für beide Unternehmen ein leuchtendes Symbol für das, was durch visionäres Denken, Zusammenarbeit und Engagement erreicht werden kann.

Original-Content von: futureDOCTOR GmbH, übermittelt durch news aktuell