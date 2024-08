Aiko Solar

AIKO und Brunel Solar Team kündigen Zusammenarbeit für die Sasol Solar Challenge 2024 an

AIKO, ein weltweit führender Anbieter von Solartechnologie, und das Brunel Solar Team, das für seine technischen Spitzenleistungen im Solarauto-Rennsport bekannt ist, freuen sich, ihre strategische Partnerschaft für die Sasol Solar Challenge 2024 bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit bringt die hochmodernen Solarzellen von AIKO mit dem innovativen Solarauto-Design des Brunel Solar Teams zusammen und schafft die Voraussetzungen für eine starke Synergie bei einem der anspruchsvollsten Wettbewerbe der Welt für solarbetriebene Fahrzeuge.

Pionierarbeit in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit

AIKO und das Brunel Solar Team teilen eine gemeinsame Vision: die Grenzen dessen zu erweitern, was mit Solarenergie möglich ist. Durch die Integration der hocheffizienten Solarzellen von AIKO in das Fahrzeug des Brunel Solar Teams zielt diese Partnerschaft darauf ab, das immense Potenzial der Solartechnologie in realen Anwendungen zu demonstrieren – insbesondere in wettbewerbsintensiven Umgebungen wie der Sasol Solar Challenge.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit AIKO bei unserem Vorhaben, die meisten Kilometer beim härtesten Solarwettbewerb der Welt zurückzulegen. Wir sind zuversichtlich, dass unser Solarauto mit der Spitzentechnologie von AIKO nicht nur das effizienteste sein wird, sondern auch ein Beweis für die Kraft von Innovation und Zusammenarbeit. Gemeinsam verschieben wir die Grenzen dessen, was in der Solarenergie möglich ist", sagte Huub Kavelaars, Partnerships and Finance Manager des Brunel Solar Teams und einer der vier Fahrer des Rennens.

Traditionelle Spitzenleistung trifft auf technologischen Fortschritt

Das Brunel Solar Team mit Sitz an der TU Delft in den Niederlanden kann auf eine lange Erfolgsgeschichte im Solarauto-Rennsport zurückblicken und liefert immer wieder beeindruckende Leistungen auf der Weltbühne ab. AIKO, bekannt für sein unermüdliches Streben nach Innovation und nachhaltigen Energielösungen, sieht diese Partnerschaft als perfekte Gelegenheit, die Fähigkeiten seiner Solartechnologie zu präsentieren.

„Die Zusammenarbeit mit dem Brunel Solar Team ist eine ideale Gelegenheit für AIKO, nicht nur die nächste Generation von Solartechnologie-Innovatoren zu unterstützen, sondern auch die Leistungsfähigkeit unserer High-Performance-Solarzellen in der Praxis zu demonstrieren. Wir glauben, dass diese Partnerschaft das unglaubliche Potenzial der Solarenergie bei der weiteren Entwicklung nachhaltiger Transportlösungen demonstrieren wird", sagte Jessica Zhang, CMO von AIKO.

Vorbereitungen für die Sasol Solar Challenge 2024

Die Sasol Solar Challenge in Südafrika ist eine hochkarätige Veranstaltung, an der die besten Solarauto-Teams aus der ganzen Welt teilnehmen. Die Teams haben die Aufgabe, solarbetriebene Fahrzeuge zu entwerfen, zu bauen und über eine anspruchsvolle Strecke zu fahren, auf der die Grenzen von Innovation und Ausdauer ausgetestet werden. Es ist nicht nur ein Rennen, sondern eine Plattform, um die transformative Kraft der Solarenergie auf globaler Ebene zu demonstrieren.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn AIKO und das Brunel Solar Team sich auf die spannende Reise zur Sasol Solar Challenge 2024 begeben. Gemeinsam treiben wir die Zukunft von Innovation und Nachhaltigkeit in der Solartechnik voran.

Informationen zu AIKO

AIKO ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der neuen Energietechnologien, das sich auf Forschung, Entwicklung und die Herstellung von Produkten zur Solarstromerzeugung und integrierten Lösungen für PV-Speicher und -Ladestationen spezialisiert hat. AIKO bietet seinen Kunden Solarzellen, ABC-Module (All Back Contact) und szenariobasierte Paketlösungen an. Getreu dem Motto „Empowering transformation towards a carbon-free era" verfolgt AIKO weiterhin extreme Innovation und Spitzentechnologie.

Weitere Informationen finden Sie unter https://aikosolar.com.

Informationen zum Brunel Solar Team

Das Brunel Solar Team, das an der TU Delft in den Niederlanden ansässig ist, besteht aus talentierten Studierenden, die sich für Innovationen im Bereich der Solarenergie begeistern. Das Team ist seit langem für seine herausragenden Leistungen im Solarauto-Rennsport bekannt und nimmt regelmäßig an internationalen Wettbewerben teil und gewinnt diese. Durch die Integration von Spitzentechnologie und nachhaltigen Praktiken will das Brunel Solar Team eine Vorreiterrolle im Bereich der solarbetriebenen Mobilität übernehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.brunelsolarteam.com.

