The Administrative Committee of Grape Industry Zone of Helan Mountain's East Foothill Wine Region in Ningxia

Ausländische Winzer und Weinkenner erkunden neue Horizonte in NW China

Yinchuan, China (ots/PRNewswire)

Maria Teresa Romero Ponce hat die überschüssigen Zweige der Weinreben in der autonomen Region Ningxia Hui, Chinas renommiertem Weinanbaugebiet, sorgfältig beschnitten.

Der kleine Weinberg ist Zeuge von drei Jahren harter Arbeit der 31-jährigen Chilenin auf dem Weingut Wangyueshi in Ningxia. Insgesamt 12 Weinsorten, die aus neun verschiedenen Traubensorten vergoren wurden, hat sie in den letzten drei Jahren hergestellt. In diesem Jahr kam der von ihr bereitete Wein endlich auf den Markt.

„Marselan-Trauben werden normalerweise zur Herstellung von trockenem Rotwein verwendet, aber ich habe versucht, Roséwein daraus zu brauen. Ich war sehr überrascht, dass viele Menschen zurückkamen und sagten, dass sie unseren Rosenwein mögen, was uns mehr Hoffnung gibt, weiterhin guten Wein zu produzieren und herzustellen", sagte Ponce.

Der Wein, den sie bereitet hat, hat sich in Peking, Shanghai, Shandong und Shenzhen trotz des starken Wettbewerbs auf Chinas Alkoholmarkt eine solide Grundlage geschaffen.

Für Ponce ist Wein mehr als nur ein Getränk, vielmehr ein Ausdruck der Kulturen in den verschiedenen Anbaugebieten. Er erzählt Geschichten über die Einheimischen und ihren Lebensstil. Bevor sich Ponce in Ningxia in China niederließ, hatte sie auf 15 Weingütern in Ländern wie Frankreich, Australien, Deutschland,den Vereinigten Staaten

und Italien gearbeitet.

„Ningxia ist eine einzigartige Erfahrung für mich. Es gibt dort einen heißen Sommer, genauso wie im Süden Chiles und im Süden Australiens. Allerdings stellen die besonderen Wetterbedingungen hier das ganze Jahr über eine viel größere Herausforderung für den Weinanbau dar", sagte sie.

Ponce gehört zu etwa 60 Winzern, Connaisseurs und Weinverkostern aus 23 Ländern, die im Laufe der Jahre nach Ningxia eingeladen wurden, um bei der Entwicklung neuer Weinmarken zu helfen, so das Verwaltungskomitee der Weinbauzone der Weinregion am östlichen Ausläufer des Helan-Gebirges in Ningxia.

Mit ihren über 170 zusätzlich zu ihren heimischen Trauben aus dem Ausland importierten Rebsorten, gilt die Region mittlerweile weithin als aufstrebender Stern auf der Weltkarte der Weinanbaugebiete.

„Wein ist eine echte, weltweit gebräuchliche Sprache, mit der China der Welt seine Geschichten besser erzählen kann", sagte Christelle Chene, eine französische Weinkennerin, die auf dem Weingut Xige in Yinchuan, der Regionalhauptstadt, arbeitet.

Chene, die aus dem Burgund in Frankreich stammt, einer Gegend mit einem langjährigen Ruf in der Weinherstellung, hat sich von einer Verkäuferin französischer Weine zu einer Kulturbotschafterin gewandelt, um chinesischen Wein bei seiner weltweiten Vermarktung zu helfen.

„Die chinesische Kultur mit der westlichen Kultur zu mischen ist eine gute Möglichkeit, die Weinindustrie in China zu entwickeln", sagte sie.

Chene ist seit drei Jahren mit der Organisation von Weinfestivals in der Region betraut. Der Veranstaltungsort ist ein klassisches chinesisches Herrenhaus, in dem sie ihren Gästen oft Menüs mit charakteristischen chinesischen Speisen und verschiedenen in Ningxia hergestellten Weinen serviert.

Wenn die internationale Konferenz über die Trauben- und Weinindustrie bzw. die dritte Chinesische Internationale Ausstellung für Weinkultur und Tourismus in Ningxia in dieser Woche stattfindet, erwarten sowohl Chene als auch Ponce, dass mehr internationale Connaisseurs und Weinproduzenten ihre Weine verkosten werden.

„Unterschiedliche Ideen aus der ganzen Welt werden dazu beitragen, mit Kreativität und Originalität bessere Weine herzustellen", sagte Ponce.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/auslandische-winzer-und-weinkenner-erkunden-neue-horizonte-in-nw-china-301848533.html

Original-Content von: The Administrative Committee of Grape Industry Zone of Helan Mountain's East Foothill Wine Region in Ningxia, übermittelt durch news aktuell