Diamond & Zebra Electric Mfg. entwickelt weltweit erste Ammoniakverbrennungstechnologie

Osaka, Japan (ots/PRNewswire)

– mit dem Ziel, Motoren mit Brennstoffen der nächsten Generation, einschließlich Ammoniak, mit extrem hoher Energiedichte bereitzustellen.

Diamond & Zebra Electric Mfg. Co., Ltd. (nachfolgend als „Diamond & Zebra" bezeichnet), ein in Osaka angesiedeltes Unternehmen der Gruppe Diamond Electric Holdings Co., Ltd., hat ein erhebliches Niveau an Ammoniakverbrennungstechnologie bei der Entwicklung eines neuen Zündsystems erreicht, der unverzichtbaren Komponente bei der Kraftstoffverbrennung, um Hubkolbenmotoren in einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft zu nutzen. Diamond & Zebra veröffentlichte die Errungenschaft durch eine wissenschaftliche Arbeit, die auf dem JSAE-Jahreskongress 2023 der Society of Automotive Engineers of Japan vorgestellt wurde (Konferenzsitzung Nr. 30: Advanced Gasoline Engine Systems and Technologies I).

In den letzten Jahren wurden Studien über die kohlenstofffreie Verbrennung von Ammoniakkraftstoff sowie Anstrengungen zur Elektrifizierung der Fahrzeuge als Maßnahme gegen die globale Erwärmung fortgeführt. Einer der Faktoren für eine stabile Verbrennung von schwer verbrennbaren Brennstoffen wie Ammoniak im Gegensatz zu konventionellem Benzin erfordert eine extrem hohe Energie-Funkenentladung im Zündsystem.

Als Hersteller mit Know-how im Bereich der Entzündungstechnologie hat Diamond & Zebra im Jahr 2018 innerhalb seines Konzernunternehmens Diamond Electric Mfg Co., Ltd., mit Sitz in Tottori, Japan, die „A-Lab (Combustion Laboratory)" gegründet. A-Lab hat unabhängig Grundlagenforschung zu Ammoniak- und Wasserstoffverbrennungen durchgeführt, indem es eine spezielle Zündvorrichtung verwendet, die die Entladungsenergie und die aktuellen Eigenschaften von Zündspulen frei verändern kann. In einem Experiment mit einem typischen Hubkolbenmotor, der ein Gemisch aus Ammoniak und Wasserstoff als Brennstoff verwendet, wurde eine stabile Verbrennung bei einem höheren Ammoniak-Mischungsverhältnis (bis zu 100 % Ammoniak) erreicht. Die stabile Verbrennung mit 100 % Ammoniak als Brennstoff ist die weltweit erste Errungenschaft (*), soweit sie öffentlich bekannt ist.

(*) Laut Unternehmensbefragung

Basierend auf den Forschungsergebnissen, hat Diamond & Zebra mit der Entwicklung eines „Ultra-High Energy Ignition System" begonnen, einer Kombination aus einer Zündspulentechnologie, die in der Lage ist, 6-mal mehr Zündenergie als herkömmliche Produkte auszugeben, und einer Mehrfachzündtechnologie, die eine Mehrfachzündung im 1/1000-Sekunden-Takt ermöglicht, um die Zündenergie um mehr als das Zwölffache zu erhöhen: alles in einer kompakten Größe, die in einen Motor eingebaut werden kann.

Diamond & Zebra ist zuversichtlich, dass dieses System, das für verschiedene Magermotoren geeignet ist, einen wichtigen Beitrag zu einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft leisten wird. Verschiedene Funktionen werden derzeit anhand eines Prototyps überprüft, und die Fertigstellung eines testfähigen Prototyps ist für März 2024 geplant.

Auf der Grundlage seiner Vision „Connecting Cars and Homes through Manufacturing", die im mittel- bis langfristigen Managementplan „Reignition-Counterattack Edition" dargelegt ist, wird das Unternehmen, das sich selbst als Institution für die Öffentlichkeit versteht, sein aktuelles Geschäft weiter verbessern und kontinuierliche Anstrengungen in der Fertigung unternehmen, die zur Ära der neuen Normalität zum Nutzen seiner Kunden und zur Bereicherung der Gesellschaft beitragen.

Hauptanwendungen des Ultrahochenergiezündsystems:

Zündmotoren im Allgemeinen

Produkte im Zusammenhang mit Zündung und Verbrennung durch Funkenentzündung

