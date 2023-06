INGLOSUS Stiftung

DIGISUSTAIN - WE NEED CHANGE

Konferenzen und Ausstellung zu Nachhaltigkeit durch Digitalisierung

250 internationale Sprecher:innen aus über 18 Ländern in zwölf Einzelkonferenzen an zwei Tagen

Frankfurt am Main (ots)

Am 12. und 13. Juni 2023 findet die erste DIGISUSTAIN - Digitalization and Sustainability unter der Schirmherrschaft des Hessischen Ministerpräsidenten

Boris Rhein im Kap Europa in Frankfurt am Main statt. Dem Leitbild "Wir brauchen Veränderung - Nachhaltigkeit durch Digitalisierung" folgend erarbeiten über 250 Entscheidungsträger:innen und Visionär:innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auf Grundlage der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen Empfehlungen für eine nachhaltigere Zukunft. Begleitet werden die Einzelkonferenzen von einer Ausstellung, Kunstaktionen und weiteren Events zum Netzwerken und Gedankenaustausch. Initiiert von der Frankfurter Stiftung INGLOSUS - Institute for Global Sustainability ist die DIGISUSTAIN Konferenz und Ausstellung zugleich.

Allen Teilnehmern steht im Rahmen der zahlreichen Konferenzen eine große Themenvielfalt wie u.a. Biodiversität über Blockchain, Cyberkriminalität, Datenzentren und Geldwäsche bis hin zu Private Equity, Sustainable Finance, Wasserstoff, Diversität & Inklusion als auch die Frage nach dem Wiederaufbau der Ukraine offen.

"Digitalisierung und Nachhaltigkeit - Digitalization und Sustainability - galten lange als unvereinbar, aber aus meiner Sicht können sie gerade gemeinsam die Zukunft positiv gestalten. Dazu müssen wir themen- und fachübergreifend miteinander reden. Genau solch eine Plattform stellt die DIGISUSTAIN dar", ruft Dr. Nader Maleki, Vorsitzender INGLOSUS, alle Beteiligten zum Dialog auf.

Sprecher:innen sind u.a. Priska Hinz, Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Lucia Puttrich, Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Hessische Staatskanzlei; Tokiko Shimizu, Stellvertretende Gouverneurin, Bank of Tokyo; Prof. Dr. Kristina Sinemus, Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Hessische Staatskanzlei; Prof. Dr. Stefan Simon, Chief Administrative Officer, Deutsche Bank. Detaillierte Informationen zu Programmen, Sprechern und Ticketerwerb gibt es unter www.digisustain.de. Die Konferenzformate finden auf Deutsch und Englisch statt.

Unterstützt wird die DIGISUSTAIN u.a. von Lufthansa Cargo, Triton Advisors Limited, Ankura Consulting Germany, DSE Green Technologies, Robert Bosch, FrankfurtRheinMain - International Marketing of the Region, NothC Deutschland, Melitta Group Management und vielen weiteren Partnern und Förderern.

Original-Content von: INGLOSUS Stiftung, übermittelt durch news aktuell